Liderii europeni se întâlnesc în Armenia. Maia Sandu și Nicușor Dan călătoresc la Erevan împreună

Capitala Armeniei, Erevan, va avea rara ocazie de a se afla în centrul atenției lumii când zeci de lideri mondiali – printre care și secretarul general al NATO – se vor reuni în această țară din Caucazul de Sud pentru două summituri organizate de Uniunea Europeană, la începutul acestei săptămâni.

Premierul armean Nikol Pașinian și Antonio Costa, președintele Consiliului European, vor fi gazdele a peste 40 de lideri și oficiali, în principal din țările UE, la summitul Comunității Politice Europene (CPE) din 4 mai.

A doua zi, liderii UE vor organiza un summit între blocul comunitar și Armenia, o țară fără ieșire la mare, cu puțin sub 3 milioane de locuitori, care încă se reface după un conflict de zeci de ani cu vecina Azerbaidjan.

Comunitatea Politică Europeană este un forum informal al tuturor statelor europene, cu excepția Belarusului, Rusiei și Vaticanului. Aceasta se reunește la nivel de lideri de două ori pe an de când președintele francez Emmanuel Macron a inițiat formatul în 2022, la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Macron a sosit la Erevan pe 3 mai.

La summitul comunității participă și președinta moldoveană Maia Sandu, care va co-prezida, alături de Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride.

Maia Sandu a zburat la Erevan împreună cu președintele României, Nicușor Dan, duminică, postând pe rețele o fotografie din avion.

Tema actualei reuniuni este „Construind împreună viitorul: unitate şi stabilitate în Europa”.

Având în vedere că sunt așteptați secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și președinții tuturor instituțiilor majore ale UE, capitala Armeniei va găzdui mai multe personalități politice de rang înalt decât a văzut vreodată această mică republică din Caucazul de Sud.

Londra vrea să sprijine împrumutul UE pentru Kiev

Anunțurile importante sunt rare la summiturile Comunității Politice Euriopene, dar se așteaptă ca premierul britanic Keir Starmer să declare că Londra dorește să colaboreze cu UE pentru a sprijini Ucraina în obținerea de fonduri necesare pentru achiziționarea de equipamente militare esențiale.

Guvernul britanic a declarat pe 3 mai că este pregătit să înceapă discuții pentru a coopera cu UE în cadrul împrumutului de 106 miliarde de dolari acordat Kievului, pe măsură ce Londra încearcă să-și aprofundeze legăturile cu blocul comunitar – din care a ieșit în 2020 – pe fondul incertitudinilor privind angajamentul SUA față de această cauză.

În rest, o mare parte a atenției summitului se va îndrepta asupra Armeniei, țara gazdă, oferindu-i lui Pașinian ocazia de a fi în lumina reflectoarelor cu doar o lună înainte de alegerile parlamentare – la care este favorit.

Reuniunea CPE și summitul UE-Armenia care va urma îi vor oferi probabil lui Pașinian șansa de a-și consolida și mai mult imaginea de om de stat la nivel internațional.

Așa cum a declarat entuziast un înalt oficial al UE înaintea reuniunii: „Este prima dată când CPE se întrunește în Caucazul de Sud. Iar faptul că Europa se reunește în Armenia ilustrează în mod elocvent traiectoria geopolitică a țării.”

Bruxellesul este încă departe de a oferi Armeniei o cale către aderarea la UE, dar faptul că a decis să desfășoare summitul în această țară este cel puțin un gest simbolic foarte apreciat de guvernul de la Erevan.

Dar nu totul este roz. Spre marea nemulțumire a UE, se pare că nu vor exista întrebări din partea jurnaliștilor după summiturile CPE și UE-Armenia – doar declarații de presă.

Oficiali ai UE, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat pentru RFE/RL că acest lucru s-a decis la insistența țării gazdă și reprezintă probabil o încercare a Erevanului de a garanta că evenimentele sunt cât mai strict controlate.

Zelenski prezent la Erevan

În condiții de securitate sporită, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit în capitala Armeniei în seara zilei de 3 mai pentru summitul CPE.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a declarat că obiectivele sale vor fi să se apropie de un sfârșit „demn” al războiului cu Rusia, să promoveze pachetul de sprijin de 106 miliarde de dolari pentru Ucraina și „consolidarea apărării aeriene ucrainene, a sprijinului energetic pentru Ucraina și a cooperării cu partenerii din domeniul energiei”.

Prezența lui Zelenski nu va fi probabil bine văzută la Moscova. Armenia a fost mult timp un aliat al Rusiei, Erevanul considerând-o un protector împotriva vecinilor ostili, iar Rusia are încă o bază militară în țară. Însă Pașinian, de când a devenit liderul Armeniei în mai 2018, a căutat să-și apropie cu grijă țara de Occident.

Nu era clar inițial dacă liderul turc Recep Tayyip Erdogan și președintele azer Ilham Aliev vor participa. Ambele țări au divergențe politice istorice și actuale cu țara gazdă, deși părțile au încercat în ultimii ani să-și îmbunătățească relațiile.

Oficialii afirmă că, cel mai probabil, Aliev se va adresa celorlalți lideri prin videoconferință, în timp ce Ankara l-a trimis pe vicepreședintele Turciei, Cevdet Yılmaz - o reducere a nivelului de reprezentare față de cel prezidențial, idee respinsă inițial de Erevan.

Însă o prezență nouă este certă – cea a prim-ministrului canadian Mark Carney, aceasta fiind prima dată când un lider non-european va participa la o reuniune a EPC, fiind invitat de Pașinian și Costa.

Este posibil ca Canada să devină totuși membru permanent al CPE - un diplomat european comparând situația cu participarea anuală a Australiei la concursul european de muzică Eurovision, după ce a fost invitată inițial doar o singură dată în 2015.

Un alt înalt oficial al UE a declarat că „Canada are o viziune foarte asemănătoare cu cea a Europei în ceea ce privește geopolitica și securitatea, împărtășește aceleași principii, credința într-o ordine internațională bazată pe norme și ancorată în dreptul internațional, precum și aceleași obiective, și anume apărarea acestei ordini prin multilateralism, în centrul căruia se află ONU.”

