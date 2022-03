Europa Liberă la Țaul, Dondușeni: „Avem frică să nu vină și peste noi”

– „În primul rând, odată și odată învinsul are să fie Putin cu Rusia lui pe care a îngenuncheat-o, fiindcă niciun demnitar care a existat până acum, nici același Napoleon, nici același Stalin, nici același Hitler n-au terminat-o cu bine. Europa, tot globul pământesc s-a restabilit cu încetul, a avut de suferit, s-a reconstruit din nou și am ajuns la nivelul la care suntem. Poate nu chiar atât de mulțumiți, mai ales de Moldova, că așa-i, și la noi oleacă rânza moldoveanului predomină față de evenimentele care au loc în împrejurimi.”

– „Dar cine le-a numit, Putin și conducerea lui? Nu i-am numit noi sau poporul de rând, dar i-au numit naziștii. Am ascultat un rus care a spus: „Eu sunt din neam rusesc și eu nu am nevoie ca voi pe mine să mă apărați”. Zelenski va rămâne datorită comportamentului său, datorită bunei-credințe, datorită dragostei față de acest popor va fi un erou și, probabil, despre acest erou trebuie să scriem istoria, dar nu despre eroii care au fost falși și istoria pe care noi am învățat-o nu era corectă.”

– „Eu sunt sigură că ucrainenii deja vor să vină la această înțelegere de pace și rușii de rând tot vor, dar ce să facem cu schizofrenicii care sunt la conducere în Rusia? Ce să facem cu mentalitatea lor? Schizofrenicul oricât ar fi lecuit tot schizofrenic rămâne și probabil că bogăția pe care o are nu-l face să se gândească cu sufletul, cu inima. Eu nu cred că altceva l-a stricat, doar banul strică omul. Cel care are suflet și credință, banul nu-l ia, oricâți bani ar avea...”

– „Este o confruntare mizeră. În calitate de bunică și de mamă, sunt multe dureri pe care le simt mamele și bunicile, pentru un om care-i schizofrenic suferă lumea, mor copiii, feciorii, bărbații, pentru un om care nu se satură de a domina lumea. Eu cred că bunul Dumnezeu și Maica Domnului o să-l oprească, o să-l înghită pe acest tiran al pământului. El n-o să domine, el n-o să domine!”

– „O conciliere ar fi așa ca Rusia să-și retragă armele din Ucraina și în timpul cela și de la noi din Moldova, să-și ia toate „jucăriile” pe care le au acolo, fiindcă noi nu avem nevoie, nu suntem așa o țară mare, noi suntem oameni pașnici, o țară așa mică, noi avem grijă și ne ocupăm de refugiații din Ucraina. Poate nici la noi nu-i tare bine, că se vede și la noi ce stare-i, dar ne străduim să le facem măcar cât de cât, ca să nu stea acolo sub bombe și sub rachete.”

Europa Liberă: Pe fundalul acestei instabilități profunde, mulți cetățeni își fac griji și se întreabă: să rămână în Republica Moldova, să-și facă valizele și să caute alte destinații pentru a se proteja, a-și proteja familiile? E explicabilă această temere, această frică a cetățenilor, ținând cont și de această criză a refugiaților din Ucraina?

Valeriu Pașa: „Vedem că Putin a atacat absolut fără niciun motiv Ucraina și nimeni nu poate să zică că suntem sută la sută protejați în astfel de situații. La etapa asta ne apără ucrainenii, cel puțin, ceea ce nu înseamnă deloc că dacă va avea oportunitatea, să zicem, dacă va ocupa regiunea Odesa, va invada Republica Moldova. Cu siguranță va pune presiuni politice, economice, să-și atingă niște scopuri, poate să federalizare sau ce vor mai vrea ei, dacă... Și asta este întrebarea, dacă vor reuși niște succese militare de anvergură la granița Republicii Moldova. Nu poate ști nimeni.”

Europa Liberă: Tot mai insistent se acreditează această idee că se va cere o federalizare în ultimă instanță.

Valeriu Pașa: „Dar ei nici nu s-au oprit absolut niciodată, inclusiv în contextul acelor discuții despre prețul la gaz, verbal cam aceleași lucruri s-au discutat, au încercat să ne sucească mâinile ca să semnăm tot felul de lucruri prin care să ne cedăm o bună parte din suveranitate sub controlul Rusiei. Același lucru încearcă să-l obțină acum pe cale militară în Ucraina, dar nu prea înțeleg cum ar putea să obțină un rezultat durabil în acest sens.”

Europa Liberă: Ministrul de externe Nicu Popescu a declarat Europei Libere că acum e pusă o pauză pe dialogul Chișinău-Moscova. Cum vedeți o evoluție a cooperării moldo-ruse în eventualitatea că acest război ruso-ucrainean se termină degrabă?

Valeriu Pașa: „Depinde cu ce se termină acest război, de asta depinde absolut totul în relația bilaterală.”

Europa Liberă: Haideți să luăm ambele scenarii în calcul – și că Rusia e înfrântă, și că Rusia se va considera învingătoare.

Valeriu Pașa: „Dar nu sunt doar două scenarii. Unu: Rusia nu poate ieși învingătoare pe termen lung, da, în teorie ea ar putea să obțină de la Ucraina semnarea unui acord de încheiere a păcii pe condiții care i-ar conveni, în condiții extreme nu știu ce ar putea semna Ucraina și nu prea sunt semne că președintele Zelenski ar fi gata să meargă la cedări în sensul independenței, integrității teritoriale și suveranității Ucrainei. De fapt, e absolut clar că Putin nu avea niciun plan realist, a decis să acționeze din circumstanțe, a vrut să cucerească Kievul ca să ce? Nu prea înțeleg. Probabil, calculul lor era că președintele Zelenski se va speria și va semna orice. Și chiar să semneze, comunitatea internațională nu va recunoaște aceste acorduri, sancțiunile economice de pe Rusia nu vor fi scoase, mai mult ca atât, vor fi înăsprite, până nu va mai rămâne nimic acolo. OK, o să ocupe teritoriul ucrainean și o să se trezească că nu are cu ce să-și plătească nici armata, nici forțele de securitate, nici, elementar, bugetarii. Deci, Rusia este într-o criză economică inimaginabilă. Eu nu știu cu ce am putea compara ceea ce se întâmplă și în ce condiții Putin are de gând să-și mențină stabilitatea regimului fără bani.”