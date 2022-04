Europa Liberă la Chirileni: „Pentru ce și cui îi trebuie războiul?”

Unii săteni din Chirileni, Ungheni, cu care a discutat Europa Liberă spun că ar exista o polarizare clară în ceea ce privește percepția despre popoarele celor două țări aflate în război în momentul de față. Ucrainenii ar fi mai bine văzuți decât rușii. Foarte probabil că pe timp de pace diferența era mult mai mică și chiar, poate, în favoarea rușilor. Oamenii cu care am discutat la întâmplare pe străzile localității spun că pacea și libertatea nu sunt pe gratis și așteaptă o încetare cât mai grabnică a acestui război din imediata vecinătate a Republicii Moldova.

– „Oare este cineva care să fie de partea războiului? Eu războiul l-am văzut doi ani și două luni.”

Europa Liberă: Unde?

– „În Afganistan. Și de aceea, precum spune o zicală moldovenească: „Nici la puiul cel de șarpe și nici la cel mai mare dușman nu-i doresc război”. Trebuie să se unească toate țările de pe tot globul pământesc pentru a-l convinge, dar nu de a-l convinge, ci a-i impune lui Putin să se oprească, pentru că ei își apără interesele și acumulează bogății, dar din cauza lor mor femei însărcinate și copii nevinovați. Pentru ce și cui îi trebuie războiul?”

Europa Liberă: Vă este clar de ce a început acest război între Moscova și Kiev?

– „Pentru acapararea pământului, spun că acolo au trăit rușii, dar ce o să dea asta? Pentru ce pământ, dacă în Rusia știu că este pământ o grămadă? Las’ să creeze infrastructură, că ei mulți spun că să fi rămas în Rusia poate eram gospodari de atunci, că era pământ pentru moldoveni.”

Europa Liberă: Dar Vladimir Putin și anturajul său insistă că trebuie „denazificată” Ucraina.

– „Nu, este Dumnezeu, care n-o să permită așa ceva, pentru că rusul îi rus, moldoveanul îi moldovean, ucraineanul îi ucrainean și-i spre binele poporului ucrainean, pentru că-s uniți și luptă cu un așa gigant rus pe care l-am socotit până acum. Mai rău pentru Moldova, ceea ce sperăm să nu ne afecteze.”

Europa Liberă: De ce-i mai rău?

– „Ei, nu comparăm moldovenii cu ucrainenii. Uitați-vă, legea pe care au scos-o la noi, eu din tot tineretul, patru oameni când să îi duc la voenkomat (comisariatul militar) nu-i găsesc măcar pe doi-trei. „Ce ai mata cu mine, că eu am voiennîi bilet (livret militar)?”. Da, și eu regret. Pentru ce am slujit și mi-am pierdut sănătatea? Compensație am avut 100 de lei până nu demult, acum, mulțumesc conducerii, am 750, dar pentru război, nu că numai eu, și acelea-s mame. Eu acum văd interviuri că mama n-a știut că copilul îi la război... Noi ne duceam înainte, dar nu era democrație, era dictatură, trebuia să fii prezent și te-au dus, plângeau părinții. Mulți părinți nu și-au văzut copiii, copiii n-au văzut părinții, parcă așa era scris, dar acum în mod democratic n-ar trebui să fie război. Eu însumi am adus refugiați. Un coleg de-al meu din Ucraina cu care am slujit împreună, acum m-a găsit pe Facebook și-mi scrie: „Iura pomoșci nado” („Iurie, am nevoie de ajutor”). Ajută-mă, te rog, să-mi duc nepoata și fiica. Au plâns până la vamă la Sculeni. Eu zic că dacă ar fi fost Facebook-ul în Afganistan în ‘86-’89, să fi știut lumea ce se petrece acolo, noi eram eroi. Acum noi vedem totul. Au trecut două săptămâni și m-a sunat din nou: „Mai ajută-mă o dată. Vino și-mi ia de la Ocnița soția și două fete”. Le-am dus la Ungheni, s-au angajat la lucru. Ei toți așteaptă că poate se va opri, dar de-amu s-a împlinit mai mult de-o lună...”