Explozia din Beirut şi moldovenii

Tragedia din Beirut, acea explozie uriaşă care a ucis şi rănit o sumedenie de oameni are, dacă mă gândesc mai bine, o legătură cu moldovenii. În primul rând, Agenția Navală a Republicii Moldova a confirmat că nava Rhosus, cea care transporta peste 2.700 de tone de nitrat de amoniu, naviga sub pavilion moldovean în momentul sechestrării, în 2013. Niciodată nu am înţeles cum atâtea nave în lumea asta navighează sub pavilionul RM, o ţară care nici ieşire la mare nu are, nici corăbii nu prea are. Ce fel de afacere e asta? Cât anume câştigă statul din ea? Dar nu cumva mai există cineva care are de câştigat? Poate cineva să ne ofere mai multe detalii despre afacerea cu nave sub pavilion moldovenesc? Sau e secret de stat?

În al doilea rând, tragedia din Beirut e rodul iresponsabilităţii şi neglijenţei. Iar iresponsabilitatea şi neglijenţa sunt nişte chestii atât de dragi sufletului moldovenesc. Iresponsabilitatea şi neglijenţa defilează pe coclaurile Moldovei şi o asemenea explozie ar fi putut să se producă şi în RM, dacă tonele de nitrat de amoniu erau depozitate în vreo magazie autohtonă.

E un motiv bun acum să se vadă ce mai avem noi, moldovenii, prin tot soiul de depozite. Totul e OK? Nu avem nicăieri substanţe care pot să explodeze? Controlorii moldoveni sunt pe fază? Sau dorm cu burţile la soare? Iată că un politician ne-a amintit de obuzele din Cobasna care, dacă explodeză, pot provoca o tragedie mult mai mare decât cea din Beirut. Şi probabil Igor Dodon, mare prieten al Rusiei, ar trebui să muncească zi şi noapte pentru ca obuzele alea să fie evacuate. Sau poate există alţi oficiali moldoveni care se culcă şi se trezesc cu gândul la muniţiile din Cobasna?