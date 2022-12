Fețele ascunse ale traficului de persoane din România. Patru povești cutremurătoare și o statistică

„Puff” era un bordel din Nurenberg, acolo unde Maria și alte fete mergeau în fiecare seară. Dimineață, după terminarea programului, partenerul venea cu mașina și o lua acasă. Tot atunci lua și toți banii obținuți din prostituție.

„În această perioadă eu îi spuneam frecvent că nu mai vreau și nu mai pot să mă prostituez, iar de fiecare data aveam certuri puternice, cele mai multe dintre ele terminându-se cu bătaie. Îmi amintesc un episod în care am refuzat să mai primesc clienți, iar A. A. a aflat acest lucru, a venit și m-a luat din Puff și m-a dus acasă, unde m-a bătut cu pumnii și cu picioarele până în momentul în care nu am mai putut să mă ridic de jos și am leșinat, am fost lăsată acolo până m-am trezit sigură. Aveam buza umflată și vânătăi pe tot corpul”, își amintește tânăra.

Maria a încercat prima dată să scape la câteva luni după ce ajunsese în Germania. Într-o dimineață, cu banii obținuți în noaptea precedentă la bordel, și-a cumpărat un bilet de microbuz către România. Concubinul ei a aflat și a plecat în urmărirea mașinii, însă Maria l-a plătit pe șofer pentru a nu opri și a ajuns în România, la mama sa. Acolo, la scurt timp, a ajuns și traficantul, cu care victima s-a împăcat.

Peste câteva luni, a fost de acord să meargă din nou în Germania, să se prostitueze. După puțin timp, a aflat că partenerul ei este căsătorit. Soția sa era și ea prostituată în Germania.

Anchetatorii care au analizat cazul Mariei spun că aceasta era dependentă sentimental de agresor și credea sincer în „iubirea și protecția” pe care acesta i le promitea. Nici de acasă nu era încurajată se renunțe la acea lume. Mama sa primea frecvent bani de la proxenet, se arată într-un dosar întocmit de DIICOT în acest caz.

Anchetatorii s-au sesizat din oficiu în acest caz. Chiar și în timpul anchetei, tânăra a încercat să-și protejeze agresorul. Acesta a fost condamnat, în cele din urmă, și pentru traficarea altor persoane.

III. Cunoștința/ruda

Diana* este o tânără diagnosticată cu probleme psihice. În trecut, a fost internată la un spital de psihiatrie cu diagnosticul de tulburare afectivă bipolară, fiind încadrată în grad de handicap accentuat.

Avea 22 de ani în 2015 și locuia în condiții extrem de modeste în Ploiești, alături de bunică. A aflat de acest lucru un individ care mai fusese condamnat pentru proxenetism în Grecia, care a ajuns la fată prin intermediul unchiului Dianei.

Tânăra nu avea nici măcar haine decente pentru a se îmbrăca și, în acea perioadă, își pierduse și cartea de identitate. Unchiul său, cu banii primiți de la proxenet, a ajutat-o pe victimă să obțină un nou buletin, i-a cumpărat haine noi, dar și bilete de avion către Marea Britanie.