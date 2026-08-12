Fost pușcaș marin american, încarcerat în Rusia și internat în stare gravă, a fost eliberat

Robert Gilman, în vârstă de 32 de ani, a părăsit Rusia pe 11 august, cu destinația Washington, D.C., fiind escortat de membri ai personalului guvernului american, potrivit lui Eric Lebson, director pentru strategie al organizației de advocacy Global Reach. Ulterior, Gilman va călători în Texas, unde va fi supus unor controale medicale și va primi tratament.

Cazul lui Gilman, precum și starea sa de sănătate, l-au determinat pe secretarul de stat american Marco Rubio să discute direct cu omologul său rus, Serghei Lavrov.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat, de asemenea, că niciun cetățean rus aflat în custodia americană nu a fost eliberat în schimbul lui Gilman — lucru care s-a întâmplat în mod repetat în ultimii ani — și că nu au fost oferite alte concesii.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin i-ar fi acordat lui Gilman o „grațiere umanitară”, oficialul american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că acesta a fost eliberat „din motive umanitare”, dar a refuzat să comenteze procedurile interne ale Rusiei.

Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, președintele american Donald Trump a sugerat că eliberarea lui Gilman a avut loc în urma unor discuții cu Vladimir Putin.

Kremlinul nu a făcut imediat niciun comentariu cu privire la aceste informații sau la afirmația lui Trump referitoare la discuțiile cu Putin.

Cazul lui Gilman și starea sa de sănătate

Gilman, care a fost lăsat la vatră din armata americană în august 2020, călătorea cu trenul prin Rusia când a fost arestat în ianuarie 2022, la Voronej, a declarat Lebson. Voronej se află la aproximativ 500 de kilometri la sud de Moscova.

Potrivit relatărilor presei ruse, Gilman a fost reținut pentru că ar fi lovit cu piciorul un polițist în timp ce se afla sub influența alcoolului și a fost condamnat la doi ani de închisoare.

Ulterior, un judecător local i-a adăugat încă opt ani de închisoare, după ce Gilman ar fi fost acuzat că a atacat gardieni în penitenciar.

Într-un articol de opinie publicat în The Boston Globe în octombrie 2024, tatăl său, Vladimir Gilman, care a emigrat din Rusia în Massachusetts, a susținut că acuzațiile împotriva fiului său erau false.

La sfârșitul lunii iunie, Gilman a fost internat în spital după ce a suferit o „stare de stupoare disociativă”, a declarat Lebson pentru RFE/RL.

Nu era clar de ce starea sa de sănătate s-a deteriorat atât de dramatic în ultimele luni. Fotografiile realizate în timpul unei audieri în instanță, în aprilie, îl arătau pe Gilman alert și conștient.

Gilman a fost „supus unor tratamente dure și abuzive” în perioada în care s-a aflat în detenție, a declarat Lebson, fără să ofere alte detalii.

Americani deținuți în Rusia

Problema cetățenilor americani aflați în închisorile ruse a devenit, în ultimii ani, o temă politică importantă.

Atât în timpul administrației Trump, cât și al predecesorului său, Joe Biden, Moscova și Washingtonul au efectuat mai multe schimburi importante de prizonieri aflați în închisorile din Rusia și Statele Unite.

Potrivit lui Lebson, cel puțin cinci cetățeni americani se află în continuare în detenție în Rusia, deși alte relatări indică un număr de până la 10 persoane.

Într-o declarație separată, Rubio a menționat în mod special cazul lui Stephen Hubbard, un american în vârstă de 72 de ani, originar din Michigan, care luptase ca mercenar alături de forțele ucrainene și fusese capturat de trupele ruse în aprilie 2022.

„Deși apreciem acest pas pozitiv, continuăm să cerem returnarea imediată a tuturor celorlalți americani deținuți pe nedrept, inclusiv a lui Stephen Hubbard”, a declarat Rubio.

În 2024, un tribunal rus l-a condamnat pe Hubbard la șapte ani de închisoare.

Între timp, un număr necunoscut de cetățeni ruși se află în custodia autorităților americane. Printre aceștia se numără un fost angajat al principalului serviciu de informații al Rusiei, FSB, care a fost extrădat din Thailanda în Statele Unite în luna iunie, fiind acuzat de infracțiuni informatice.

Săptămâna trecută, Konstantin Iaroșenko, un cetățean rus care ispășea în Statele Unite o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic de droguri și care a fost eliberat în 2022 în cadrul unui alt schimb de prizonieri, a declarat pentru agenția de presă oficială TASS că Moscova este puțin probabil să îl elibereze pe Gilman din motive umanitare.

Trump a spus că mama lui Gilman se afla în avion împreună cu acesta.

„Tocmai am vorbit cu el și a avut o singură dorință — UN cheeseburger GROZAV când aterizează”, a scris Trump în postarea sa de pe rețele. „Mă voi ocupa eu de asta!”

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