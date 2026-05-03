Fotografii exclusive: Catedrală și biserică demolate în Nagorno-Karabah

Catedrala din cel mai mare oraș al regiunii a fost demolată, fapt pe care Europa Liberă (RFE/RL) îl poate confirma pe baza imaginilor din satelit realizate pe 26 aprilie. La jumătatea lunii aprilie, în mass-media armeană au apărut informații potrivit cărora Catedrala Sfintei Maici a lui Dumnezeu din Hankendi fusese distrusă, însă până în prezent nu erau disponibile imagini recente clare care să arate locul respectiv.

Construcția catedralei din Hankendi – oraș cunoscut de armeni sub numele de Stepanakert – a început în 2006, iar lăcașul a fost sfințit în 2019. Pe lângă faptul că servește drept principalul lăcaș de cult al orașului, subsolul său a fost transformat în adăpost antiaerian în timpul conflictelor cu forțele azere, în anii 2020.

Pe lângă catedrală, imaginile RFE/RL confirmă faptul că și Biserica Sfântului Iacob, un alt important lăcaș de cult creștin din oraș, a fost distrusă în ultimele săptămâni.

Biserica Sfântul Iacob a fost finalizată în 2007 și a fost finanțată de un filantrop armeano-american în memoria fiului său decedat.

Autoritățile Bisericii Ortodoxe din Armenia au acuzat, pe 23 aprilie, Azerbaidjanul că „vizează în mod deliberat lăcașurile de cult creștine armene, încercând să șteargă prezența armeană” din Nagorno-Karabah. Biserica a afirmat că au fost distruse și crucile de piatră aflate pe terenul din jurul Bisericii Sfântului Iacob, care a fost demolată. Elnare Akimova, membră a parlamentului azer, a declarat serviciului azer al RFE/RL, pe 22 aprilie, că afirmațiile privind distrugerea bisericilor sunt „o provocare a forțelor revanșarde” menită să dăuneze imaginii Baku-ului. Akimova a mai afirmat că țara sa „a conservat monumentele religioase și istorice de pe teritoriul său ca politică de stat. Nu am avut niciodată intenția de a distruge vreun patrimoniu religios”.

Pe 24 aprilie, RFE/RL a discutat cu un angajat al unui hotel situat la câțiva pași de catedrală. Bărbatul a declarat inițial pentru RFE/RL, la telefon, că nu deține nicio informație cu privire la starea catedralei, apoi a afirmat că „totul în jurul hotelului este intact”, înainte de a susține că catedrala se află încă la locul ei. Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului nu a răspuns la solicitarea de comentarii referitoare la acest articol.

O postare pe rețelele sociale (mai sus) de la începutul lunii februarie arată un gard de șantier care înconjoară catedrala. Se crede că clădirea a fost demolată până la începutul lunii aprilie. Peste 100.000 de persoane de etnie armeană au fugit din Nagorno-Karabah și din teritoriile înconjurătoare în urma unei serii de ofensive militare lansate de Baku, care au culminat cu recucerirea completă a Nagorno-Karabahului de către Azerbaidjan în septembrie 2023. Campaniile militare au urmat mai multor decenii de control de facto al teritoriului și al zonelor înconjurătoare de către etnia armeană, după primul război din Nagorno-Karabah.