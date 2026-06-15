„Glonț în inimă”: Catedrala mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev este în flăcări după un atac masiv

Principala catedrală a mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev, simbol al credinței ortodoxe și monument UNESCO, a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac aerian masiv al Rusiei, pe 15 iunie. Pentru clericii și credincioșii care au asistat la dezastru, imaginea incendiului a fost echivalentul unui „glonț tras direct în inimă”. Kievul acuză Moscova că, dincolo de infrastructură și obiective militare, atacă deliberat reperele identității, culturii și credinței naționale ale ucrainenilor.