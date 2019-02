Gunther Krichbaum, șeful Comisiei pentru afaceri Europene din Bundestag, îi cere lui Toader să o susțină pe Kovesi

Gunther Krichbaum (CDU), preşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, i-a solicitat ministrului român al Justiţiei, Tudorel Toader, să o sprijine pe Laura Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european.



"Puteţi porni de la acest lucru: pe locul întâi se află Laura Codruţa Kovesi, fost procuror-şef al DNA, pe locul doi se află un candidat din Franţa şi pe locul trei un candidat din Germania. Competenţele doamnei Kovesi sunt fără nicio urmă de îndoială, este practic predestinată pentru această funcţie şi eu mi-aş putea imagina, de exemplu, că Germania şi Franţa ar putea ajunge la un compromis şi la a găsi o soluţie de comun acord în favoarea candidatului român. Am adresat şi o solicitare ministrului român al Justiţiei de a sprijini candidatul român, pentru că e un candidat care are şanse şi care e candidat la o funcţie înaltă europeană şi care ar fi practic oprit puţin, înfrânat de către propriii săi oameni", a declarat Krichbaum la București, potrivit Agerpres.

Oficialul german a afirmat că, la întâlnirea cu delegaţia din Bundestag, Tudorel Toader ar fi spus că nu el a revocat-o din funcţie pe Kovesi, ci preşedintele.

"Noi ştim cum au funcţionat lucrurile în România şi ar fi mai simplu, ca să folosim aşa un exemplu mai plastic, să faci să treacă o cămilă printr-o gaură de ac decât ca să accepte Comisia de la Veneţia aşa o încălcare a statului de drept. De asemenea, domnul Toader a spus textual: 'M-aş bucura dacă ea, adică doamna Kovesi, v-ar face şi dumneavoastră ceea ce ne-a făcut nouă aici, în România', acest lucru fiind practic o declaraţie destul de clară şi s-a devoalat. Tot ce a făcut, de fapt, doamna Kovesi este să lupte în favoarea statului de drept, a combătut corupţia şi de fapt merită sprijinul şi nu altceva", a povestit Gunther Krichbaum.



O delegaţie a Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german s-a aflat la Bucureşti, de marţi până joi, pentru întrevederi politice. Delegaţia este condusă de preşedintele comisiei, Gunther Krichbaum.



"Noi suntem Comisia pentru Afaceri Europene din Bundestagul german. Motivul călătoriei noastre este vizitarea ţării care tocmai a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, însă în cazul României există şi o a doua tematică şi anume statul de drept şi democraţia. (...) Am sosit marţi seara. Miercuri dimineaţă am avut sau mai corect am fi avut o întrevedere cu ministrul de Interne, care nu a considerat necesară participarea şi a predat conducerea şedinţei unui secretar de stat. Una dintre temele abordate a fost şi despre evenimentele din 10 august şi faptul că încă nu e elucidat contextul, apoi am avut o întrevedere cu ministrul de Externe Meleşcanu şi un prânz cu reprezentanţi ai mediului de afaceri german. Una dintre firmele germane a deplâns faptul că modificările legislative, de exemplu, prin intermediul ordonanţei de urgenţă pun mediul de afaceri în faţa unor provocări de a nu se putea pregăti la timp", a mai precizat Gunther Krichbaum.