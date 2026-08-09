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Herson, orașul în care dronele rusești vânează civili

Herson, orașul în care dronele rusești vânează civili Herson, orașul în care dronele rusești vânează civili
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Herson, orașul în care dronele rusești vânează civili

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La Herson, orice ieșire din casă poate deveni o cursă pentru supraviețuire. Dronele rusești vânează civili, iar polițiștii încearcă să le doboare înainte să lovească. În ciuda atacurilor, circa 60.000 de oameni rămân în orașul de pe râul Nipru, din sudul Ucrainei. Pentru mulți, explicația e simplă: aici e casa lor. O echipă a Serviciului ucrainean al Europei Libere a însoțit o unitate mobilă de apărare antiaeriană a Poliției Naționale ucrainene, într-una dintre cele mai periculoase zone ale orașului.

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