Huawei - o firmă în centrul disputelor comerciale sino-americane

Disputa dintre Statele Unite si firma de telecomunicatii chineza, Huawei continua. Despre ultimele desfășurări ale contenciosului, o relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Ministerul american de Justitie, acuza firma chineza Huawei ca a furat secrete de la companii americane si a conspirat sa evite sanctiunile impotriva Iranului. Acuzatii au fost date la iveala si cu privire la unul dintre liderii firmei, Meng Wanzhou, care este in arest in Canada, putind fi extradata in Statele Unite. Soarta firmei si a lui Meng are profunde implicatii asupra raporturilor americano-chineze, tari care oricum au o relatie tensionata pe fondul disputelor comerciale.

Analisti cred ca Huawei ar putea avea soarta unei alte companii chineze, mai mici, ZTE careia i s-a interzis anul trecut sa mai importe componente tehnologice vitale, din Statele Unite. Asta ar putea ameninta supravietuirea companiei.

Huawei, una dintre cele mai importante firme de inalta tehnologie din China, cistiga miliarde de dolari din vinzarea de telefoane celulare si echipamente de telecomunicatii. Firma vinde in lume mai multe telefoane decit Apple. Statele Unite au vazut in ascensiunea firmei o amenintare de securitate inca din 2012, sustinind ca regimul chinez poate folosi telefoanele pentru spionaj. Huawei neaga aceste acuzatii.

Purtatorul de cuvint al Ministerului de Externe Chinez s-a dezlantuit verbal impotriva Statelor Unite, acuzind America ca incearca sa omoare businessurile chineze. In ultimii ani, guvernul de la Beijin a pompat sute de miliarde de dolari, in industriile de mare tehnicitate. Acest ajutor inechitabil pe pietele libere a fost una dintre ratiunile disputei comerciale si tarifelor impuse de Donald Trump.

Negociatorul american principal sustine ca arestarea lui Meng este o chestiune legala, care nu are nici o legatura cu negocierille comerciale. Dar presedintele Trump a subminat aceasta pozitie cind a declarat ca a putea interveni in legatura cu cazul respectiv, daca ar stii ca asta ajuta in negocierile comerciale. Guvernul chinez considera arestarea lui Meng, un gest abuziv si cer eliberarea ei imediata.