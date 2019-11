Igor Boțan: R. Moldova nu este pregătită să promoveze în instituții-cheie persoane în baza concursului

Europa Liberă: Sunteți omul care ați văzut din interior un concurs eșuat, iată aflăm de la prim-ministra Maia Sandu. Prin urmare, vreau să vă întreb pe Dvs.: instituția concursurilor, gândită ca un colac de salvare, s-a compromis, nu?

Igor Boțan: „Părerea mea este că instituția concursurilor a fost compromisă iremediabil și este un lucru foarte, foarte regretabil, pentru că alternativa pentru concursuri este numirea pe criterii politice. Noi am avut numiri pe criterii politice în 2009-2010 și aceste numiri au condus, dacă putem spune așa, la furtul miliardului, la spălarea banilor prin intermediul Republicii Moldova în proporții deosebit de mari. Deci avem de ales, de fapt, acum între ciumă și holeră. Concursurile organizate în perioada dominației Partidului Democrat au fost mimare. Eu am participat la un concurs organizat de Guvern la numirea unui judecător al Curții Constituționale în 2015, organizat impecabil, ca de altfel și concursul care a fost organizat pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general al Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Cel mai recent...



Igor Boțan: „Cel mai recent, da. În ambele cazuri, după ce concursurile s-au terminat și au fost identificați învingătorii, dacă putem spune așa, au existat nemulțumiri din partea politicului și aceste nemulțumiri, din punctul meu de vedere, arată că țara noastră nu este pregătită pentru a promova în instituții-cheie în funcții de conducere persoane în baza concursului. Deci suntem nevoiți să revenim la numiri în baza încrederii politicienilor față de cei promovați.”

Europa Liberă: Dar mai multă lume spune că ar fi trebuit să aibă curaj sau tupeu, spun alții, politicienii să-și asume desemnarea unor demnitari, după care să suporte toate consecințele dacă acei demnitari devin soldații unui anumit diriguitor.

Igor Boțan: „Este adevărat și acest lucru ar fi salutar, dacă politicienii ar binevoi să-și asume răspunderea. De exemplu, l-am auzit pe președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, criticând concursurile și făcând aluzie că, iată, vedeți, noi am numit pe criterii politice și acum cei care criticau numirile pe criterii politice recunosc că numirile în baza concursurilor s-au discreditat, numai că...”

Europa Liberă: Săgeata-i chiar spre Dvs., Dvs. ați fost cel care ați vorbit despre partajarea politică.

Igor Boțan: „Da, da... Exact! Am vorbit despre acest lucru, dar Dorin Chirtoacă nu vrea să spună dacă acum, în al 12-lea ceas, Partidul Liberal își asumă răspunderea pentru numirea lui Drăguțanu la conducerea Băncii Naționale. Dacă ar ieși Dorin Chirtoacă și ar spune că da, ceea ce s-a făcut în privința furtului miliardului, în privința spălării a 22 de miliarde de dolari prin sistemul bancar din Republica Moldova, pentru toate acestea Partidul Liberal își asumă răspunderea politică, pentru că a fost cel care l-a înaintat pe Drăguțanu.

Suntem nevoiți să revenim la numiri în baza încrederii politicienilor față de cei promovați...

Acest lucru Dorin Chirtoacă nu-l spune și este regretabil. Eu nu am nicio problemă să recunosc că am greșit atunci când am mizat pe concursuri care să fie organizate impecabil și cei mai buni să fie promovați. Dar cei care contestă această modalitate trebuie să fie onești și să spună iată care au fost rezultatele numirilor în funcții de conducere în instituțiile de drept și reglementare atunci când aceste numiri s-au făcut în baza încrederii politicienilor.”

Europa Liberă: Ați pomenit concursul pentru selectarea candidaților la funcția de procuror general, ați spus că a fost un concurs organizat impecabil, dacă am înțeles corect...

Igor Boțan: „Corect.”

Europa Liberă: Și atunci, de ce e nemulțumită Maia Sandu? Și aici să precizez care este natura întrebării. Nu vreau să intrăm în culise, nu vreau să divulgați secrete, dar vreau să vă întreb: concursul la care faceți trimitere a fost un produs consensual sau este suma opiniilor fiecărui membru al comisiei?

Igor Boțan: „Eu cred că acest concurs a fost organizat impecabil, toate regulile au fost foarte clare, membrii comisiei de comun acord au discutat fiecare aspect care ar fi putut trezi anumite dubii. Repet ceea ce am mai spus, că deciziile în cadrul acestui concurs au fost luate prin vot, nu în baza punctajului.”

Europa Liberă: Adică este o decizie asumată de toți membrii comisiei și nu avem șase sau câți sunteți dvs. acolo, șase opinii care trebuie luate separat?



Igor Boțan: „Candidații au fost selectați prin vot majoritar cu cel puțin patru voturi din șase, iar consensul s-a produs atunci când toți cei șase membri ai comisiei au semnat protocolul privind lista scurtă cu cei patru candidați.”

Europa Liberă: Prin urmare, ceea ce face Maia Sandu studiind punctajul pe care l-a dat fiecare membru al comisiei nu mai are rost după ce există decizia consensuală?

Igor Boțan: „Noi nici nu știam care este punctajul când am votat. Sumarea s-a făcut post-factum și acest lucru trebuie înțeles.”

Europa Liberă: Dacă tot sunteți implicat în acest proces, vreau să vă întreb pe Dvs., cum vedeți de la o parte, deși îi puțin probabil să vedeți chiar de la o parte, de ce premierul nu are încredere în celelalte verigi decizionale care există pe traiectoria selectării procurorului general. De ce dânsa nu are încredere că din lista pe care ați aprobat-o dvs. se va alege un procuror cu adevărat independent, care nu va avea nici un fel de relații specifice cu decidenții?



Igor Boțan: „Părerea mea este că dna Maia Sandu pe bune vrea și este dedicată reformei justiției, iar rezultatele care au apărut după munca acestei comisii probabil n-o fac încrezătoare că cei patru candidați sau o parte din cei patru candidați care eventual pot fi promovați în funcția de procuror general ar putea face foarte rapid regulă în cadrul procuraturii. În privința CNP-ului putem spune că dna Maia Sandu are temei de neîncredere, pentru că atunci când a apărut vacanța funcției de procuror general, CNP-ul s-a grăbit să promoveze pe cineva fără a lua în considerare că există această neîncredere totală, că avem acea declarație privind statul capturat și în astfel de circumstanțe abordarea trebuie să fie foarte, foarte atentă. Acest lucru îl înțelegem. În privința dlui Dodon, lucrurile sunt foarte clare. Avem o coaliție, pe care eu o numesc nefirească, pentru că partenerii nu au încredere unii în ceilalți și de aici apar toate problemele. Acum s-a ajuns în acest punct, în această situație complicată când dna Maia Sandu, fiind promotoare a reformei justiției, ridică foarte, foarte mult mizele și pune...”

Europa Liberă: Ea spune, de fapt, că e ultima redută, până aici a mers soldatul.

Igor Boțan: „E ultima redută, așa crede dna Maia Sandu, deși Maia Sandu și ceilalți care reproșează că lucrurile merg anevoios, că au loc cedări de funcții-cheie în favoarea unui partid care este numit pro-rus ș.a.m.d., uitând, de exemplu, că pentru șeful SIS a votat și fracțiunea Partidului Democrat, care are mai mulți deputați decât fracțiunea Blocului ACUM; pentru șeful CNA a votat și fracțiunea Partidului Democrat, care, chipurile, este anti-rusească și care a stat drept stavilă aici în Republica Moldova. Deci, dacă ne referim la aceste două instituții, vedem că un rol activ l-a avut Partidul Democrat. Deci de ce...”

Europa Liberă: Democrații nu sunt cheie de biserică, ei au o foarte bună intuiție politică.

Igor Boțan: „Da, noi înțelegem acest lucru, dar atunci nu poate fi învinuit Blocul ACUM de faptul că a cedat rușilor, cum spun criticii, aceste instituții-cheie.

Nu poate fi învinuit Blocul ACUM de faptul că a cedat rușilor...

În privința procurorului interimar în general i se atribuie Blocului ACUM și apare întrebarea: de ce s-au speriat cei din Blocul ACUM și consideră că aceasta este ultima redută și dacă o mai cedează și pe aceasta, atunci este cedat totul? Dacă au ajuns la această concluzie, și au ridicat mizele: ori-ori, atunci, da, suntem în așteptarea acestui vot privind trecerea moțiunii de cenzură.”

Europa Liberă: Riscă mai mult decât ar fi câștigat?

Igor Boțan: „Riscurile sunt foarte mari, pentru că, dacă Blocul ACUM ajunge cumva în opoziție, trebuie să ia în considerare faptul că dl Dodon și socialiștii au un mediaholding cu patru unități, democrații au un alt mediaholding, iar Blocul ACUM nu are nimic, iar dacă Blocul ACUM ajunge în opoziție fără acces la pârghiile statului și la mass-media, cred că va fi într-o situație extrem de dificilă.”

Europa Liberă: În schimb, are sprijinul din exterior. Sau nu?

Igor Boțan: „Sprijinul din exterior este unul foarte important, numai că dl Dodon deja a anticipat. Partenerii externi subliniază foarte clar că vor să susțină poporul Republicii Moldova, și nu un politician sau altul.”

Europa Liberă: Dodon și democrații. Există pentru asta premise, semne că s-ar putea produce o majoritate parlamentară cu democrații, fără ca neapărat să se fluture și drapelul de partid?

Igor Boțan: „Eu cred că cea mai firească alianță în Republica Moldova ar fi cea dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Când spun firească, nu am în vedere că este și cea mai benefică pentru Republica Moldova.”



Europa Liberă: Cea pe care ați dori-o Dvs.

Igor Boțan: „Da, cea pe care mi-aș dori-o eu. Deci, ea nu este cea mai benefică, dar ea este firească, pentru că aceste două formațiuni au cooperat foarte fructuos cel puțin în ultimii trei-patru ani de zile. Ruptura s-a produs în iunie, știm în ce circumstanțe și aceste circumstanțe încă își au efectul asupra relațiilor dintre cele două formațiuni, dar, dacă ar exista garanții pentru Partidul Socialiștilor că dl Plahotniuc nu mai revine în țară, atunci nu văd de ce Partidul Socialiștilor nu i-ar îmbrățișa pe foștii săi colegi din Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Intrarea lui Dumitru Diacov în funcția de președinte al fracțiunii înseamnă cumva că se produce această asanare a Partidului Democrat astfel încât să fie compatibilizat cu socialiștii?

Igor Boțan: „Părerea mea este că dl Diacov a redevenit președinte al fracțiunii democraților ca un mesaj premergător eventualelor discuții, dialoguri dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Dl Diacov are abilități de negociator, toată lumea îl cunoaște ca un politician moderat și care în situația creată, după evenimentele din iunie, poate fi cel care poate aduce lucrurile la o înțelegere dintre socialiști și democrați.”

Europa Liberă: În același timp, Andrian Candu este cel care la un post de televiziune face declarația-trăsnet că „democrații ar putea veni la guvernare mai devreme decât se așteptau unii”, Andrian Candu fiind exponentul aripii Plahotniuc din PDM.

Igor Boțan: „Da, eu cred că dl Candu are dreptate, numai că dl Candu și alți colegi din Partidul Democrat, care au participat la aruncarea curcanilor peste gardul Președinției, știu că dl Dodon ar putea avea obiecții față de acest grup care a constituit anturajul dlui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dar s-a revigorat acest grup sau nu, după ce la congres Filip a ajuns președinte și cumva a marginalizat această aripă? Acum vedem revigorarea și revenirea în forță sau nu?

Dl Dodon ar putea avea obiecții față de acest grup care a constituit anturajul dlui Plahotniuc...

Igor Boțan: „Dimpotrivă, vedem revenirea în forță a grupului...”

Europa Liberă: ...în frunte cu Diacov?

Igor Boțan: „În frunte cu Diacov, dar grupul care a format anturajul dlui Plahotniuc are cred că încă poziții tari, dacă judecăm după modul în care este finanțat Partidul Democrat după plecarea dlui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Și holdingul de presă...

Igor Boțan: „Da. Și această finanțare a scăzut de aproximativ 20 de ori după calculele estimative. Trebuie să menționăm că, dacă va avea loc această colaborare dintre democrați și socialiști, vom avea două partide care vor fi suspectate de finanțări ilegale.”

Europa Liberă: În alegerile locale, subțierea finanțării nu a fost decisivă. Democrații au luat un număr impresionant de locuri de primari, consilieri. Deci se vede că nu contează foarte mult banul de la Plahotniuc ș.a.?

Igor Boțan: „Păi acolo contează, și contează chiar foarte mult. Votarea pentru primari, cum spuneam, este un vot administrativ, iar Partidul Democrat, alături de Partidul „Șor” au lucrat foarte mult ca alegătorii să fie transformați în clienți cărora li s-au făcut cadouri, magazine sociale...”

Europa Liberă: Deci este inepția vremurilor de cândva?

Igor Boțan: „...cadouri de Paști și de Anul Nou ș.a.m.d. Deci este vorba despre tehnologii, iar efectele acestor tehnologii persistă, dar asta nu înseamnă că cele două formațiuni nu pot eventual să se coalizeze cu garanții pentru Partidul Socialiștilor și pentru dl Dodon, că reîntoarcerea în țară a dlui Vladimir Plahotniuc este imposibilă și nu doar...”



Europa Liberă: Din asta ar câștiga și Plahotniuc. Ar fi lăsat în pace oare de o asemenea alianță? Adică va continua căutarea miliardului?

Igor Boțan: „Poate fi un deal, dar acestea sunt lucruri speculative. Noi nu putem spune cu certitudine ce va urma, noi putem doar să încercăm să creionăm anumite scenarii, care au un anumit grad de probabilitate.”

Europa Liberă: Oricum suntem sortiți să vedem ce se va întâmpla.

Igor Boțan: „Da, suntem sortiți să vedem și dacă nu are loc un compromis azi-mâine, atunci vom putea deja face un rating al scenariilor la care ne-am referit, care sunt mai probabile spre realizare.”

Europa Liberă: O nouă avalanșă...

Igor Boțan: „O nouă avalanșă, da.”