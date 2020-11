Igor Dodon: „Anticipatele vor avea loc anul viitor, acest parlament trebuie dizolvat”(II)

Într-un interviu electoral miercuri, 4 noiembrie, preșdintele Igor Dodon a declarat că votul prezidențial este oricum unul „simbolic”, pentru că adevărata putere nu este la președinte, ci în parlament, același parlament care nu s-a mai întrunit de aproape trei luni. Într-o primă partea a interviului, Igor Dodon, și-a mai nuanțat și criticile la adresa diasporei din Occident, explicând că opțiunile acestei sunt diferite de ale celor rămași acasă dar prioritatea trebuie să fie, readucerea diasporei în țară.

În continuare, partea a II-a a interviului:

Europa Liberă: Politica Uniunii Europene pare că se schimbase în ultimul timp și zicea că vor merge bani către comunități, să fie modernizate localitățile Republicii Moldova, pentru că cea mai mare sărăcie și cea mai proastă infrastructură e în mediul rural.

Igor Dodon: „Asta e foarte bine. Eu lucrul acesta le spun lor demult încă, când eram în opoziție în parlament, prin 2012-13-14, spuneam: nu ajutați guvernul, nu ajutați partidele, politicienii, luați concret un sat, un raion. De exemplu, bugetul nu știu, USAID-ul cât pe an are? 50 de milioane de dolari – un miliard de lei, noi anul acesta cu un miliard de lei am făcut drumuri în toate satele, în 900 de primării, în 899-98 am dat câte un milion de lei și, uitați-vă, și dacă luăm toată asistența externă, pentru care eu le mulțumesc mult pentru această asistență partenerilor, și europeni, și la toți absolut, investiți în economie, ajutați-ne, luați un sat, luați un raion... Eu odată le-am spus colegilor occidentali: luați și faceți în fiecare sat câte un teren sportiv mare, care costă un milion de lei; un milion de lei, 200 de sate îs 200 de milioane, zece milioane de euro decât să-i investiți nu-i clar unde, în societăți civile și în ONG-uri, efectul va fi altul. Iaca aici este abordarea diferită între mine și oponentul meu politic.”

Europa Liberă: Eu o să vă mai citez încă o dată. Dvs. ați spus că: „Maia Sandu o să stea cu mâna întinsă la Occident să ceară credite”. Dvs. stați cu mâna întinsă la Moscova, când așteptați prima tranșă din asistența pe care a promis-o Federația Rusă Republicii Moldova, 200 de milioane de euro?

Igor Dodon: „În primul rând, nu-i vorba de prima sau a doua, e vorba de un acord care a fost semnat și aici din nou e diferență care total trebuia să meargă în drumuri și unele drumuri importante în acest an n-au fost construite, cum ar fi Soroca-Otaci, anume din cauză că a fost blocat de către cei din opoziție. Evident că noi avem nevoie și de suportul Rusiei, și de suportul FMI-ului, dar depinde unde investim acești bani pe programe concrete.”

Europa Liberă: Vor veni banii din Federația Rusă?

Igor Dodon: „Eu cred că da.”

Europa Liberă: Când?

Igor Dodon: „Noi avem nevoie de acești bani până la sfârșitul anului, pentru că este vorba, ei sunt incluși în bugetul anului 2020 și eu cred că până la sfârșitul anului ei trebuie să vină.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă dacă nu vin?

Igor Dodon: „Atunci trebuie de rectificat bugetul de stat, de scos din acoperirea deficitului bugetar și de găsit alte surse sau de tăiat din cheltuieli. Eu cred că colegii de la guvern, care este o echipă foarte profesionistă, și dl Pușcuță, și dl Chicu, fost ministru al finanțelor, eu cred că ei foarte bine calculează absolut toate scenariile și sunt pregătiți pentru orișicare provocare.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că sunteți președintele care vreți și insistați să promovați o politică echilibrată pe plan extern, iar pe de altă parte, iarăși reproșurile vă vin că prea puține deplasări sau întâlniri, sau dialoguri la nivel înalt ați avut cu partenerii occidentali, că cel mai mult v-ați întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ați mers și în Turcia, și cam despre aceste vizite se discută.

Igor Dodon: „Și în Ungaria am mers...”

Europa Liberă: Și Ungaria, Belarus...

Igor Dodon: „Și în Italia am mers, m-am văzut cu președintele Italiei. Dar de ce? Am mers în toate direcțiile, și în Est, și în Vest, așa cum presupune o politică externă echilibrată, și la Bruxelles am avut mai multe vizite oficiale și eu cred că lucrul acesta e bine, e deschis, e corect. Și cu unii lideri europeni, cu Macron am avut câteva întrevederi oficiale, de lucru; și la Erevan am avut, și multe altele. De aceea, anume aceasta înseamnă politică externă echilibrată, dar nu să te închizi în găoacea ta și să spui că te uiți doar într-o direcție.”

Europa Liberă: Dar de ce atunci vi se reproșează că sunteți izolat pe plan extern?

Igor Dodon: „Dar ce au de spus oponenții mei politici? Ei tot timpul critică.”

Europa Liberă: Cel puțin la Est și la Vest de Republica Moldova nu ați mers, nici la București, nici la...

Igor Dodon: „La vecini vă referiți?”

Europa Liberă: Da.

Igor Dodon: „Noi am discutat de mai multe ori pe subiectul acesta.”

Europa Liberă: Da, l-am discutat, dar rămâne actual.

Igor Dodon: „El rămâne actual, eu chiar am luat analiza detaliată a relațiilor bilaterale între România-Moldova și Moldova-Ucraina - și comerțul, și investițiile, și pe toate domeniile noi avem o creștere în această perioadă. De aceea, relațiile sunt foarte bune, ele continuă, am avut discuții și cu unul, și cu altul, dar eu aici nu văd o problemă, din nou, speculații care încearcă să distorsioneze și să ducă mesajul în altă parte. Pe noi ce ne interesează? Pe noi ne interesează faptele concrete, proiectele concrete să se miște, și ele se mișcă înainte.”

Europa Liberă: Totuși în cooperarea bilaterală, cel puțin moldo-ucraineană, ați avea mult de discutat cu omologul Dvs. de la Kiev, pornind de la reglementarea transnistreană, care este un subiect fierbinte?

Igor Dodon: „Și o să discutăm imediat după alegeri, se finalizează alegerile, la sigur o să discutăm.”

Europa Liberă: Iarăși, mulți spun că Ucraina va uita greu declarația pe care ați făcut-o în legătură cu Crimeea.

Igor Dodon: „Eu repet ceea ce am spus de mai multe ori, că poziția oficială a Republicii Moldova, noi respectăm integritatea teritorială a oricărui stat, inclusiv a Ucrainei.”

Europa Liberă: Haideți să vorbim despre votul cetățenilor din stânga Nistrului, pentru că și aici se interpretează în mod diferit, unii spun că fraudarea alegerilor ar putea să pornească de la această prezență a alegătorilor nu pentru că sunt cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să-și exercite dreptul de vot, dar pentru că sunt aduși organizat, pentru că...

Igor Dodon: „Cum organizat?... Dar despre blocare nu vreți să vorbiți?”

Europa Liberă: Despre ce?

Igor Dodon: „Blocare.”

Europa Liberă: O să vorbim despre toate, dar mai cu seamă...

Igor Dodon: „Asta-i important!”

Europa Liberă: Da, vorbim și despre acest lucru, pentru că Dvs. v-ați adresat se pare că și procuraturii și o să discutăm și acest aspect, dar vreau să știu totuși: li s-a plătit celor care vin din stânga Nistrului pentru că participă la acest vot?

Igor Dodon: „Noi nu cunoaștem despre așa ceva, noi nu am plătit nimănui la aceste alegeri, noi nu am practicat niciodată o astfel de metodă. Speculații! Și e foarte simplu să iei pe cineva, să filmezi, noi putem să facem de acestea sute, dacă ne-am pune scopul.”

Europa Liberă: Cel puțin, Renato Usatîi și Dorin Chirtoacă au spus că au probe.

Igor Dodon: „Noi putem zece sau sute, noi putem să facem zece sute de acestea și să arătăm că, iaca, au luat bani pentru ca să voteze nu știu cu cine. Toate cazurile sunt documentate de către poliție, toate se verifică. Problema e altceva cu Transnistria, pentru că cele mai multe declarații aberante au fost că o să fie falsificate de acolo, că o să aducă cu autobuzele; nu s-a adus nimic cu autobuzele, oamenii au venit cu mașinile lor proprii, eu credeam că o să fie și mai mulți. De ce? Pentru că până acum la dânșii era închis și asta ar fi fost o posibilitate să mergi până la Chișinău, de exemplu, te-ai urcat în mașină, îți trebuie ceva la Chișinău, mergi, votezi și te duci mai departe și pe urmă seara revii înapoi, dar ei sunt în autoizolare, să numim așa, din luna martie. Deci, eu cred că...”

Europa Liberă: Și până la 1 decembrie...

Igor Dodon: „Eu credeam că o să iasă mai mulți, dar așa, cât, 13-14 mii de oameni, cu mult mai puțin ca în 2016. Și unde-s cei care declarau despre falsificare? Dar ce facem cu cei care au blocat accesul cetățeanului Republicii Moldova care vine să voteze?”

Europa Liberă: Și care e răspunsul Dvs.?

Igor Dodon: „Păi răspunsul este că, în primul rând, trebuie procuratura să se clarifice, pentru că în anii ‘90 sau chiar în anii 2000 încoace, atunci când cineva bloca accesul alegătorilor la urna de vot au fost deschise dosare penale, au fost deschise dosare penale pe mulți funcționari, așa-numiți funcționari din Transnistria.

Când blochează la Corjova un miliționer din Transnistria, atunci e deschis dosar penal și multe dintre ele și acum sunt pe rol, dar când un deputat de-al nostru sau un cetățean blochează accesul, asta ce-i, nu-i dosar penal? Asta-i dosar penal!

Păi, care-i diferența, adică când blochează la Corjova un miliționer din Transnistria, atunci e deschis dosar penal și multe dintre ele și acum sunt pe rol, dar când un deputat de-al nostru sau un cetățean blochează accesul, asta ce-i, nu-i dosar penal? Asta-i dosar penal! Cu ce ocazie tu, și eu am avut ieri o discuție cu mai mulți ambasadori și am spus: dar de ce nu faceți declarații în sensul acesta, ce fel de standarde duble? Imaginați-vă că mâine o grupă de alegători sau o grupă de veterani sau cine, blochează accesul, nu știu, la vot, nu știu, într-un sat din Strășeni, din Călărași, de nu știu unde, pentru că acolo se votează masiv pentru un anumit candidat... Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă dosar penal și cu asta trebuie de clarificat, pe de o parte. Pe de altă parte, ce fel de standarde democratice și acei care vorbesc mult de Europa și de integrare europeană, păi, voi vorbiți că toți sunt egali în fața legii, și cel de-acolo, și cel de dincolo, păi, haideți să le permitem la toți.”

Europa Liberă: În turul doi ar putea să vină mai multă lume din stânga Nistrului?

Igor Dodon: „Eu nu știu câți vor veni, pentru că eu credeam că în turul întâi o să iasă mai mulți. De ce? Pentru că au fost în izolare, pentru a merge până la, încă o dată, nu pentru vot, ei votau paralel. De ce? Pentru că, dacă se întorc înapoi și nu au votul, atunci stau în carantină că au fost în altă parte. Eu credeam că o să fie mai mulți, dar au fost 13-12 mii, liniștit, calm, nu a fost organizat transport special pentru ei, au venit pe malul drept al Nistrului, s-au întors înapoi. Nu știu, o să vedem, o să fie tot atâția sau o să fie mai puțini, o să arate rezultatele peste zece zile.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că, dacă câștigați al doilea mandat, reglementarea problemei transnistrene va fi prioritară și că chiar ar exista un plan de reglementare elaborat de către Chișinău. Rămâneți la ideea că e cu șansă să fie rezolvată această problemă?

Igor Dodon: „Eu pot să vă promit că în cazul, și cel mai probabil, al victoriei mele în turul doi, eu voi avea un dialog eficient cu Transnistria, cu conducerea Transnistriei, ceea ce nu va fi în cazul victoriei oponentului meu, pentru că să-i numești „separatiști”, dar oamenii Maiei Sandu așa i-au numit, sunt înregistrări video, să-i numești „separatiști” pe cetățenii tăi care locuiesc într-o anumită regiune, păi, atunci ajungem la situația anilor ‘90 și aici este încă un element pe care cetățeanul Republicii Moldova trebuie să aleagă, noi acum avem cât de cât pace, liniște, nu avem destabilizare, dar ce înseamnă când astfel de politicieni ajung în fruntea țării sau preiau guvernarea, ajungem la destabilizare, la haos, la război intern sau la ce vor ei să ajungă?

În cadrul celui de-al doilea mandat eu voi avea un dialog bun cu stânga Nistrului, așa cum am un dialog foarte bun și cu conducerea Găgăuziei

Dar ei prin astfel de declarații, ei provoacă situații foarte dificile, ei provoacă destabilizare. Deci, ceea ce pot să vă spun la sigur e că în cadrul celui de-al doilea mandat eu voi avea un dialog bun cu stânga Nistrului, așa cum am un dialog foarte bun și cu conducerea Găgăuziei și noi avem liniște, n-avem...”

Europa Liberă: Dar dialogul bun se pare că l-ați avut și în acești patru ani?

Igor Dodon: „Da, de acord, dar cu instrumente suficiente pentru a propune soluții noi, repet încă o dată, suntem în ultimele 11 luni sau în ultimul an de la numirea guvernului Chicu, atunci când muncim toți împreună, până atunci n-am muncit împreună.”

Europa Liberă: Și cum vedeți reglementarea definitivă a acestui conflict transnistrean?

Igor Dodon: „Avem un concept pe care-l vom propune în anul viitor pentru discuții.”

Europa Liberă: Nu vreți să ne spuneți ce presupune?

Igor Dodon: „E prematur acum să discutăm. Pentru ce? Noi suntem acum în campanie electorală pentru prezidențiale, ceea ce ține de următoarea etapă este altă etapă.”

Europa Liberă: Se zice că Transnistria nu ar exista economic dacă nu s-ar fi menținut schemele și cel mai des se face referire la contrabandă cu țigări, la contrabandă cu spirt.

Igor Dodon: „Eu nu cred că chestia aceasta e reală în proporțiile despre care se vorbește.”

Europa Liberă: Dar ea există?

Igor Dodon: „Eu nu cred că e ceea ce a fost în timpul guvernului oligarhic, cel puțin eu știu la sigur. Noi am avut câteva ședințe ale Consiliului Suprem de Securitate la subiectul acesta. Dar care-i sensul? Noi acum căutăm fiecare bănuț pentru a-l aduce în bugetul de stat, pentru a achita pensii mai mari, salarii, la medici avem majorarea salariilor, care ne costă în acest an 400 de milioane, la anul viitor ne va costa un miliard 800 majorarea salariilor la medici. Noi am discutat parametrii bugetului acum cu dl prim-ministru, ne costă un miliard 800. Care scheme? Despre ce vorbiți Dvs.? Nouă din contra ne trebuie toți banii să-i găsim și să-i aducem în buget pentru a plăti salariile, noi cu asta ne ocupăm.”

Europa Liberă: Și putem spune că nu se mai face contrabandă prin regiunea transnistreană?

Igor Dodon: „Eu nu cred că este contrabandă și că sunt așa lucruri despre care vorbesc cei din opoziție. Eu îmi aduc aminte, anul trecut, un ministru al economiei, după iunie spunea că există 200, 300 de milioane pe lună și pe urmă l-am întrebat: „Unde-s banii?”, după ce a fost în mandat 3-4 luni, câr-mâr că nu-s. Zic: „Hai ai spus că sunt...” Țineți minte, unul din apropiații dnei Maia Sandu? Noi eram împreună în guvernare...”

Europa Liberă: Vadim Brînzan, la el vă referiți?

Igor Dodon: „Numele putem să nu-l dăm. Așa că eu cred că îs mai mult speculații...”

Europa Liberă: Așa, Igor Dodon spune că, „dacă Maia Sandu devine președinte, exportul de mărfuri moldovenești în Federația Rusă va fi blocat”...

Igor Dodon: „Ar putea fi blocat...”

Europa Liberă: Și v-ați adresat agricultorilor: „240 de mii de tone de mere anul trecut s-au dus în Federația Rusă, ce veți face dacă Maia Sandu va deveni președinte?”

Igor Dodon: „Da, corectă întrebarea.”

Europa Liberă: Dar cât se exportă pe piața comunitară, pe piața Uniunii Europene astăzi?

Igor Dodon: „Noi vorbim de categorii de mărfuri.”

Europa Liberă: Per ansamblu vorbim despre exporturi.

Igor Dodon: „Ca structură, noi știm că cota îi mai mare în Uniunea Europeană. Noi am vorbit cu Dvs. de multe ori ce-i în structura acestor exporturi, că este mai mult reexport de mărfuri, adică este importul de materie primă din Uniunea Europeană și exportul de produse înapoi, care tot e important pentru noi, pentru că-s locuri de muncă, dar valoarea adăugată majoră este producția care se produce tot lanțul la noi – și materia primă, și produsul intermediar, și produsul finit. De aceea, noi prețuim orice exporturi atât în Est, cât și în Vest. Dar întrebarea a fost foarte simplă, noi am avut în 2014 și în 2015 situația când piața rusă era închisă pentru produsele agroalimentare și pierderile pentru agricultori au fost enorme. Eu am reușit în acest mandat să deblochez piața rusă prin dialogul pe care l-am avut. Oponenta mea numește Rusia „ocupant”, pot să vă dau interviul dacă doriți, dacă nu l-ați văzut.”

Europa Liberă: Dar staționarea armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova ce înseamnă?

Igor Dodon: „O secundă... Nu săriți la armată, nu săriți la armată. Acuși... Îi numește „tirani”, îi numește în tot felul, anul trecut de vreo trei ori i-am organizat dnei Maia Sandu vizită de lucru în Federația Rusă, n-a vrut să plece, cu toate că a avut un dialog foarte bun cu reprezentantul special al lui Putin la Chișinău și s-a convenit, și ne-am înțeles să se ducă în Federația Rusă. Atunci eu îmi pun întrebarea: „Dar cum au să fie discutate subiectele acestea, dacă avem un președinte care duce o politică unilaterală , pro-occidentală și anti-alți parteneri externi?” De aceea și poziția președintelui trebuie să fie una echilibrată, revin la ceea ce am spus la început. Asta-i unica soluție și aici trebuie mai puține declarații categorice mai ales celor care sunt în funcții de stat.”

Europa Liberă: A favorizat sau nu Igor Dodon anumiți agenți economici care să aibă acces pe piața Federației Ruse?

Igor Dodon: „Categoric nu, nici nu poate fi vorba. Sute de agenți economici au posibilitatea să exporte produsele lor în Federația Rusă și lucrul acesta este cunoscut. Nu...”

Europa Liberă: Ați spus că ați avut o întrevedere cu ambasadorii?

Igor Dodon: „Neoficial.”

Europa Liberă: Neoficial? Ce le-ați spus?

Igor Dodon: „Neoficial... Eu pe parcursul acestei campanii electorale ultima întrevedere am avut-o cu câteva zile înainte de a anunța că voi fi candidat, în luna septembrie și după aceea le-am propus să facem în fiecare zi de luni o întrevedere neformală, fără a da comunicate de presă, fără foto, pentru ca să nu fie interpretat, să discutăm cum a mers campania în decurs de o săptămână, care sunt prioritățile pentru următoarea săptămână. Și eu am avut patru sau cinci întrevederi de acestea până în ziua de ieri, inclusiv. Și eu cred că este un dialog foarte bun, am avut și discuții, așa, în format la masă, am avut și discuții separate on-line cu ambasadorii UE, probabil voi avea și săptămâna viitoare. Eu cred că este un lucru corect...”

Europa Liberă: Dvs. ați spus așa: „trebuie să fiți mai echilibrați”, v-ați adresat ambasadorilor, „pentru că unii prea pe față dau simpatiile sale politice”. Dar aici pot să continui și eu: și Vladimir Putin și-a dat pe față simpatiile sale atunci când le-a spus cetățenilor să se gândească bine atunci când merg să voteze, pentru că „Igor Dodon a restartat relația moldo-rusă”?

Igor Dodon: „Eu în ultimele două-trei zile am văzut foarte multe declarații ale occidentalilor referitoare la turul doi...”

Europa Liberă: Am văzut și din partea Rusiei...

Igor Dodon: „Nu au fost în ultimele două zile din partea Rusiei declarații.”

Europa Liberă: Viceministrul de externe rus a vorbit despre rezultatele alegerilor.

Igor Dodon: „Nu, a spus foarte clar că rezultatele alegerilor, că Rusia va lucra cu orișicare care reprezintă Moldova, așa cum au făcut-o și americanii, exact același lucru. Și-i corect. De aceea, dacă revenim la subiectul pe care l-ați menționat, în ultimele zile am văzut foarte multe declarații ale oficialilor occidentali în susținerea unui candidat. Pe cât aceasta este de corect din punctul de vedere al legislației?, asta-i altă întrebare. În ceea ce ține de ambasadori, pentru că ambasadori și lideri de stat sunt lucruri diferite, au fost așa mesaje. Ieri am discutat și ceea ce-i corect, care-i funcția unui ambasador? Să facă campanie electorală pentru cineva sau să promoveze relațiile bilaterale?”

Europa Liberă: Dar și când Vladimir Putin spune că el contează pe faptul că poporul Moldovei va aprecia la apropiatele alegeri prezidențiale eforturile președintelui Igor Dodon de apropiere de Rusia tot e un mesaj venit din partea liderilor din exterior?

Igor Dodon: „Dar de ce nu le citiți pe cele venite din partea germanilor?...”

Europa Liberă: Da, pot să le citesc, și ale Marii Britanii le am, și...

Igor Dodon: „Ian citiți-mi mesajul din România sau din Germania...”

Europa Liberă: Că e nevoie ca Republica Moldova să continue parcursul proeuropean, asta am reținut.

Igor Dodon: „Nu numai asta....”

Europa Liberă: Nu?

Igor Dodon: „Candidatul cutare, trebuie votat candidatul cutare, pentru cutare... Putem să intrăm în ping-pongul acesta. Eu cred că cel mai important este să fim corecți cu toții. Poziția mea tot timpul a fost să fiu corect cu toți - și pe intern, și pe extern, și eu cred că lucrul acesta mi-a reușit în această perioadă foarte dificilă, mai ales în acest an și trebuie să continuăm și în anii următori.”

Europa Liberă: Ne apropiem de final. În 2016 v-au susținut Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc?

Igor Dodon: „Da’ cum să mă susțină, dacă masiv au votat și au făcut declarații pentru Maia Sandu?”

Europa Liberă: Dar Andrian Candu a zis cu text deschis deschis că, în 2016, Igor Dodon nu ar fi fost învingător dacă nu ar fi avut sprijinul personal al lui Vlad Plahotniuc și al Partidului Democrat?

Igor Dodon: „Andrian Candu probabil este parte a staff-ului oponentului meu politic, pentru că a făcut declarații în susținerea dumneaei și face multe declarații pentru a ridica mingea la fileu în eventuale discuții ulterioare. De aceea las’ să ia declarațiile dlui Candu de patru ani în urmă că o susține necondiționat pe Maia Sandu ș.a.m.d. Acum face alte declarații. Eu văd că Maia Sandu nu vorbește deja de „mărul otrăvit”, pentru că cu patru ani în urmă, când Candu a spus că o susține, spunea că „mărul e otrăvit”, amu măru-i dulce deja, deja mărul nu-i otrăvit. De aceea, declarații de acestea au să fie foarte multe. Poziția PD-ului o cunoaștem cu patru ani în urmă, poziția de acum a PD-ului tot o cunoaștem, primarii și cei care sunt în teritoriu au poziția lor. Eu vreau să vă spun că în foarte multe localități la întrevederile mele veneau și reprezentanții PD-ului în teritoriu, primari care mi-au spus că noi în localitatea noastră,noi cu cetățenii probabil o să vă susținem, au fost și de cei de la PD care în această campanie au susținut-o pe Maia Sandu sau pe Usatîi în teritoriu și noi lucrul acesta îl cunoaștem, așa că asta e.”

Europa Liberă: Foarte succint să vorbim și despre scenariile postelectorale. Dvs. ați spus că, indiferent care vor fi rezultatele alegerilor prezidențiale, le veți recunoaște. Acum iarăși se discută foarte mult dacă Republica Moldova va reuși să mențină stabilitatea sau dacă totuși se vor încinge spiritele după ce se va afla rezultatul acestui scrutin prezidențial.

Am suspiciuni mari referitoare la votul din Occident, noi tot avem informații că au fost aduși oamenii acolo cu transport organizat, unii ar fi fost motivați, sunt unele filmări.

Igor Dodon: „Eu cred că trebuie să fie o înțelegere reciprocă între doi candidați, că noi vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru că totul depinde de poziția contracandidatului, adică unul a învins și altul a pierdut, nu poate să fie altfel, doar n-o să fie voturile egale și o să tragem la sorți, că așa-i prevăzut conform Codului electoral – dacă unul ia 900 de mii sau 100 de mii și altul 100 de mii, se trage la sorți. Eu nu cred că o să fie cazul acesta, la sigur unul o să aibă mai mult, altul o să aibă mai puțin și dacă noi ținem la cetățenii noștri, indiferent că o parte votează pentru unul sau pentru altul, noi trebuie să asigurăm după aceste alegeri prezidențiale stabilitatea și liniștea în țară. De aceea, eu am ieșit cu mesajul, cu toate că eu am motive foarte mari să..., și am suspiciuni mari referitoare la votul din Occident, noi tot avem informații că au fost aduși oamenii acolo cu transport organizat, unii ar fi fost motivați, sunt unele filmări, sunt unele lucruri, dar noi nu am făcut...”

Europa Liberă: Ce arată filmările?

Igor Dodon: „Că-s aduși organizați...”

Europa Liberă: Mulți s-au cooperat, se zice că două familii...

Igor Dodon: „Adică, când vin cu autobuzul 40-50 de oameni s-au cooperat împreună?...”

Europa Liberă: 50 de oameni au fost aduși cu autobuzul?

Igor Dodon: „D-apoi cum?...”

Europa Liberă: În ce țară?

Igor Dodon: „Când o să fie momentul, o să vă arătăm și o să vă spunem. Adică în... Și aici trebuie să fim corecți. Eu cred că ar fi bine ca doi concurenți electorali să spună foarte ferm: Noi vom recunoaște rezultatele alegerilor, pentru a asigura stabilitatea, liniștea, pacea în țară! Pentru mine lucrul acesta contează, pentru că eu am familie, copiii mei sunt aici, eu am doi băieți care merg la școală în fiecare zi, iată, acel mic azi s-a dus la grădiniță. Eu nu vreau destabilizare.

Poate cineva dorește destabilizare, poate cineva vrea revanșism, inclusiv din oligarhii care sunt fugari? Deci, aici trebuie să fim foarte atenți, inclusiv dna Maia Sandu, pentru că în caz că după data de 15 sau pe data de 15 seara va fi votul în favoarea actualului președinte și dumneaei va chema oamenii în stradă, dumneaei e sigură că nu vor fi elemente care vor încerca să destabilizeze, poate fără știința dumneaei? Așa cum a fost 11 ani în urmă. De aceea, eu îmi doresc foarte mult... Și aici trebuie să fie o abordare ca în calitate de om de stat, nu politician – alegerile se finalizează pe 15, trebuie să punem punct și să vedem ce facem mai departe, după data de 15.”

Europa Liberă: Dar dacă Igor Dodon nu câștigă, nu va chema lumea în stradă?

Igor Dodon: „Da’ pentru ce să chem lumea în stradă? Eu sunt pentru stabilitate și pentru liniște. Eu pot să chem lumea în stradă doar în cazul când cineva va pune sub pericol victoria mea la alegerile prezidențiale. Și atunci eu voi chema lumea în stradă și lumea va ieși, și noi avem mai mult potențial de mobilizare interior decât oponenții noștri politici. Și noi o să-l mobilizăm, noi o să-l mobilizăm masiv pentru a apăra victoria. Și gata.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus și pe parcursul acestui interviu că v-ați simțit neconfortabil, că doar 11 luni ați putut să exercitați mandatul de președinte, așa cum ar spune buchea și spiritul legii.

Igor Dodon: „Așa cum au votat cetățenii.”

Europa Liberă: Și așa cum au votat cetățenii. Dar dacă, eventual, nu ajungeți să câștigați aceste alegeri prezidențiale, o să puneți bețe în roate celui care va câștiga, așa cum s-a întâmplat până la aceste 11 luni, ultimele?

Igor Dodon: „Da’ eu pot să pun bețe în roate?...”

Europa Liberă: Dar ce veți face, apropo, dacă nu câștigați mandatul de președinte?

Igor Dodon: „O să felicit oponentul, o să-i doresc sănătate, succes și așa ca și-n șah, și-n toate lucrurile, când se termină o partidă, imediat se începe a doua. Și a doua va fi mult mai interesantă, indiferent de rezultat. Și noi suntem pregătiți pentru asta.”

Europa Liberă: Unii spun că ați putea să insistați pe funcția de premier. Este adevărat?

Igor Dodon: „Nu în formula aceasta.”

Europa Liberă: Dar în care formulă?

Igor Dodon: „Cine știe?... Poate vor fi anticipate la anul și o să revenim la acest subiect.”

Europa Liberă: Anticipatele ar putea să aibă mai multe șanse dacă Igor Dodon nu câștigă sau dacă Igor Dodon câștigă?

Anticipatele cel mai probabil vor fi în anul următor. (...) eu nu mi-am schimbat opinia referitor la dizolvarea parlamentului, eu consider că acest parlament trebuie dizolvat.

Igor Dodon: „Eu cred că în ambele situații anticipatele cel mai probabil vor fi în anul următor. Din ceea ce văd eu, din ceea ce eu consider oportun, eu nu mi-am schimbat opinia referitor la dizolvarea parlamentului, eu consider că acest parlament trebuie dizolvat. Întrebarea e când și cum, și prin ce metode – demisia guvernului sau blocarea activității parlamentului? Că sunt două metode, altele nu sunt, dar eu sunt ferm că dizolvarea acestui parlament fără poziția socialiștilor este imposibilă. Asta eu vă dau asigurări, pentru că nimeni din ceilalți, în afară de Dodon și Maia Sandu, nu ar avea interes să fie dizolvat acest parlament, pentru că marea majoritate dintre ei, cu excepția lui Șor, care își menține sau își întărește puțin pozițiile conform chiar rezultatului actual, restul nu trec niciunul în parlament. Pe restul, pe toți îi vor da alegătorii la gunoi. De aceea niciun interes nu are nici Filip, nici Candu, nici Năstase să meargă la alegeri parlamentare anticipate, să aducă situația pentru dizolvarea parlamentului. Prin urmare, dizolvarea parlamentului depinde doar sau în mare parte de poziția Partidului Socialiștilor. De aceea, aici cei care încearcă acum să facă diferite valuri, strigăte, învinuiri, eu și ieri am spus la emisiune, calm, pentru că după data de 15 o să fie necesitate de dialog ori pentru dizolvare, ori pentru constituirea unei majorități, dar dizolvarea eu aș prefera ca să trecem pandemia, să trecem perioada de iarnă, pentru că cetățenii Republicii Moldova asta își doresc acum – o anumită liniște, stabilitate, pace

. Și după aceea o să revenim la subiectul acesta, atunci când va fi cald afară, atunci când, sper, vom avea vaccinul și vom trece de pandemie, prin luna aprilie-mai să trecem toți de lucrul acesta și să luăm decizia: ce facem? Mergem la anticipate în vară, în toamnă? Ca să dăm șansă tuturor. Eu așa văd lucrurile.”

Europa Liberă: Ați promis că mergeți la două dezbateri electorale?

Igor Dodon: „Eu cred că, pentru că noi am primit invitații de la foarte multă lume și de aceea am propus, n-o să reușim, sunt trei, patru, cinci pe zi și nici nu-i cazul, haideți să facem o dezbatere-două electorale. Nu știu, Moldova 1, de exemplu, a anunțat pentru joia viitoare, mi se pare. Ei fac doar o singură dezbatere, haideți să mergem la Moldova 1, invităm experți și las’ să invite și de o parte, și de alta. Haideți să facem o dezbatere la ASEM, am propus astăzi. Eu sunt absolvent al ASEM-ului, este a doua mea universitate, prima-i Universitatea Agrară, a doua-i ASEM-ul și a treia-i ULIM-ul. Dumneaei tot de la ASEM a pornit, a fost într-o grupă, am înțeles, sau într-un curs cu Chicu și cu Pușcuță, ei se cunosc bine de atunci. Haideți să facem la ASEM o dezbatere.”

Europa Liberă: Oponenta Dvs., Maia Sandu, a zis că ar avea una dintre cele mai importante întrebări: ce s-a întâmplat atunci cu scenariul acela cu întrevederea cu Plahotniuc și așa-zisul „kuliok”?

Igor Dodon: „D-apoi ea de 100 de ori lucrul acesta l-a spus și eu de-o 100 de ori am explicat. Ea trebuie să spună „mulțumesc!” că eu atunci am riscat cu imaginea și cu viața mea proprie pentru ca să-l dăm jos pe Plahotniuc. Și cu siguranța familiei mele și nu m-am culcat sub oligarh, și nu m-am dat șantajat, așa cum s-au dat Filat, Voronin și mulți pe parcurs.”

Europa Liberă: Erau bani în acel pachet?

Igor Dodon: „Da’ eu de unde știu? Provocări de-astea au fost o mulțime și noi știam că se filmează, noi doar am mers conștient, știam că se filmează, știam tot lucrul acesta. De aceea s-a speculat mult pe subiectul acesta, dar trebuie să recunoască toți, să spună: „Da, datorită poziției ferme a lui Dodon s-a reușit scoaterea oligarhului din țară.”

Europa Liberă: Dar aveți și Dvs. obligația în fața cetățenilor să spuneți clar ce a fost atunci?

Igor Dodon: „Păi am spus, am spus că nu am luat nimic absolut. Și punct. De ce se insistă atâta pe lucrul acesta? Da’ acei care au luat, a umblat Plahotniuc la toți cu „kulioacele”? La toți absolut din țara asta, inclusiv, poate, și Maia primea ceva prin Șor, că Șor spune de chestia asta. Noi ce să speculăm această temă acum?”

Europa Liberă: Și Renato Usatîi a spus că i-a dat și el lui Igor Dodon 60 de mii pe lună...

Igor Dodon: „Noi doar nu speculăm aceste teme, pentru că important este altceva: ce va fi după data de 15, ce va fi cu cetățeanul Republicii Moldova după data de 15? Hai la întrebarea asta să răspundem, pentru că acest lucru contează, acest lucru contează cel mai mult.”

Europa Liberă: Mai ales că cetățenii foarte des când îi întrebi câtă încredere au în ziua de mâine a statului lor, ezită să răspundă la această întrebare, iar mulți spun că aproape că nu au încredere că statul are viitor.

Igor Dodon: „Eu am încredere că statul are viitor și eu cred că marea majoritate a celor care mă susțin au încredere și văd acest viitor legat de mine în calitate de șef al statului, de echipa noastră, că asta-i o echipă puternică. Și eu cred că noi vom reuși.”