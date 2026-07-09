Interzicerea marșurilor Pride trebuie reflectată în „scorul” democratic al țărilor europene (ILGA-Europe)

Campania numită „Protejați Pride. Protejați Democrația” are loc pe fondul a ceea de activiștii numesc „îngrijorarea crescândă cu privire la restricțiile care afectează evenimentele Pride și spațiul civic în diverse părți ale Europei.”

Într-o scrisoare deschisă adresată președintei CE Ursula von de Leyen și șefei politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, ILGA-Europe și Asociația Organizatorilor Europeni de marșuri Pride (EPOA) cer blocului cu 27 de țări membre să:

Să recunoască restricțiile impuse evenimentelor Pride ca indicatori ai regresului democratic;

să reacționeze public atunci când evenimentele Pride și organizatorii acestora sunt ținta unor atacuri; și

să consolideze măsurile de protecție a dreptului la întrunire pașnică în întreaga Europă.

Potrivit ILGA-Europe, restricțiile pe care UE nu ar mai trebui să le tolereze iau diverse forme: interzicerea evenimentelor Pride, violența de stat, protecția inadecvată împotriva contra-manifestanților, retragerea finanțării de către autoritățile locale, renunțarea companiilor la angajamentele privind diversitatea, echitatea și incluziunea (DEI), ura și dezinformarea online, arderea steagurilor curcubeu și atacurile fizice asupra participanților la marșuri.

În general, țările Uniunii Europene respectă dreptul la asociere al persoanelor LGBT+, chiar dacă în câteva dintre ele cuplurile de același sex nu au drepturi juridice (România, Polonia, Slovacia, Lituania și Letonia).

În România, marșul Pride a fost interzis în orașul Oradea, din vestul țării.

Marșul Pride de la Budapesta din 2025 a fost interzis de autoritățile centrale, dominate încă de „iliberalul” Viktor Orban, dar a avut loc, totuși loc, atrăgând sute de mii de persoane, fără ca poliția să intervină.

În țările candidate la aderarea la UE ca R. Moldova, Serbia sau Georgia, cu puternice biserici ortodoxe, marșurile Pride au fost atacate de mai multe ori, iar autoritățile locale - de exemplu primarul Chișinăului, Ion Ceban - le-au interzis.

La lansarea campaniei „Protejați Pride. Protejați Democrația”, organizatorii au subliniat că ea „merge dincolo de Pride”, având ca scop să salvgardeze libertatea de asociere, în general.

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