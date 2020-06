Ion Chicu mizează pe „răspunderea cetăţenilor”!

Aşadar, în ultimele zile a crescut numărul infectaţilor şi e de presupus că vom avea şi mai mulţi infectaţi cu Covid 19 în zilele care vin. Guvernul Chicu a reacţionat oarecum la agravarea situaţiei epidemiologice. Cică în orașele mari (Chișinău și Bălți) vor circula mai multe autobuze și troleibuze, ca să nu fie aglomerație. Se mai prevede monitorizarea mai strictă, cu ajutorul poliției, a felului în care sunt respectate restricțiile, inclusiv portul măștii. De asemenea, premierul Chicu a precizat că răspunderea pentru respectarea restricțiilor și normelor impuse deja este mai ales a cetățenilor.

Am auzit ce a spus domnul Chicu şi am înţeles pe loc că trebuie să fac tot posibilul ca să ies din casă cît mai rar. Premierul mizează pe “răspunderea cetăţenilor”, adică pe o chestie aproape inexistentă, pe un lucru care ne-a adus la situaţia dramatică de azi. Dacă asta e miza guvernanţilor, vă spun de pe acum că ne aşteaptă o mare drama şi mult mai multe suferinţe.

Da, cetăţenii trebuie să respecte restricţiile, dar foarte mulţi scuipă pe restricţiile astea. Iar monitorizarea portului măştii de către poliţie, despre care vorbeşte premierul, e un soi de foaie verde lobodă. Am văzut deja că poliţia e neputincioasă, că doarme cu burta la soare. De fapt, ce se mai poate face dacă angajaţii Oficiilor Poştale lucrează toată ziua cu măştile sub bărbii, invocînd căldura? Pe aceşti oameni nu-i sperie nici măcar faptul că tu, jurnalistul, vrei să te plîngi şefilor Poştei. Despre ce răspundere a cetăţenilor vorbim, dacă lucrătorii din supermarket poartă masca sub nas şi sub bărbie? Despre ce răspundere poate fi vorba dacă taximetristul pe care îl chem nu vrea să audă de mască şi îmi spune că n-ar fi venit, dacă ştia că îi cer să poarte mască?

Răspunderea cetăţenilor ne-a adus aici, mai exact absenţa acesteia, şi e limpede că o asemenea miză ne va duce într-o situaţie şi mai gravă. Chiar asta e miza premierului? Poliţia şi răspunderea cetăţenilor? Dacă vrei să poarte oamenii măşti în Moldova, trebuie să te asiguri că ei au posibilitatea să le procure şi să creezi un sistem nemilos de pedepsire a tuturor celor care apar în spaţiul public închis cu măştile sub nasuri şi bărbii. La noi însă se mizează pe răspunderea cetăţenilor. E clar ce ne aşteaptă!