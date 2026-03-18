Iranul confirmă moartea șefului serviciilor de securitate Larijani și a comandantului Basij, Soleimani

Ali Larijani a fost ucis împreună cu fiul său, Morteza, adjunctul său, Alireza Bayat, și mai mulți bodyguarzi, a afirmat Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului într-o declarație emisă târziu în seara zilei de 17 martie. Larijani era secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională.

Declarația consiliului a venit la aproximativ 12 ore după ce ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că Larijani a fost ucis într-o serie de atacuri aeriene asupra Teheranului, care au curmat viața și altor oficiali iranieni de rang înalt.

Moartea lui Gholamreza Soleimani

Într-o declarație separată, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a confirmat moartea lui Gholamreza Soleimani, comandantul forței paramilitare iraniene Basij, fără a oferi însă prea multe detalii. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au afirmat că Soleimani și Larijani au fost uciși în aceeași serie de atacuri aeriene din 16 martie.

Katz a spus că cei doi lideri i s-au alăturat lui „Khamenei, șeful programului de anihilare, alături de toți cei eliminați din «axa răului», în adâncurile iadului”, în timp ce biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a publicat o fotografie a acestuia vorbind la telefon, însoțită de legenda: „Prim-ministrul Benjamin Netanyahu ordonă eliminarea unor personalități de rang înalt din regimul iranian”.

Ofensiva aeriană a SUA și Israelului împotriva Iranului, aflată acum în a treia săptămână, nu a dat semne de încetinire, sirenele de raid aerian fiind auzite în mai multe locații din Orientul Mijlociu pe 17 martie.

Președintele american Donald Trump a spus că conflictul „a spulberat armata lor [a Iranului] sub toate aspectele” și a reiterat, în cadrul unei conferințe de presă la Washington, că Statele Unite vor ieși din război „practic în viitorul foarte apropiat”.

Armata israeliană a afirmat că vizează „infrastructura regimului iranian” în cadrul ultimei sale serii de atacuri asupra Teheranului, precum și obiective despre care susține că au legătură cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran, pe care Statele Unite au desemnat-o drept organizație teroristă.

Atacul de la Bagdad

Între timp, Iranul a continuat să lanseze rachete și drone asupra unor ținte din Orientul Mijlociu, inclusiv asupra Israelului. Strâmtoarea strategică Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din transportul mondial de petrol, rămâne în mare parte blocată din cauza atacurilor asupra navelor.

O dronă și o rachetă iraniană au lovit Ambasada SUA din Bagdad, potrivit unor oficiali din domeniul securității, unul dintre aceștia spunând pentru AFP că „cel puțin o dronă” s-a prăbușit pe teritoriul ambasadei.

Un nou atac cu drone iraniene a lovit, de asemenea, complexul petrolier Fujairah, situat pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite, provocând un incendiu, dar fără a face victime, au declarat autoritățile locale pe 17 martie. Au fost raportate explozii la Doha, în timp ce Qatarul a anunțat că a interceptat un atac cu rachete.

Trump a făcut apel la națiunile din întreaga lume să ajute la redeschiderea acestei căi navigabile vitale, dar mai multe țări au respins ideea.

Mai târziu, pe 17 martie, el a calificat această reticență drept o „greșeală foarte proastă” și a afirmat că Statele Unite „nu au nevoie de niciun ajutor, de fapt”.

„Este un test important, pentru că nu avem nevoie de ele, dar ar fi trebuit să fie acolo”, a adăugat Trump.

Atacurile Iranului asupra țărilor producătoare de țiței și gaze din zona Golfului au determinat o creștere bruscă a prețurilor la energie în multe țări, inclusiv în Republica Moldova.

Prețul mai multor tipuri de petrol a crescut din nou cu aproximativ 5% pe 17 martie, din cauza îngrijorărilor legate de aprovizionare.

