Iranul și Omanul negociază „o rută sigură” prin Strâmtoarea Ormuz. Teheranul respinge „coridorul sudic” propus de SUA

Potrivit oficialului iranian, Teheranul și Muscatul poartă discuții de mai multe luni asupra diferitelor aspecte ale proiectului și sunt aproape de finalizarea unei declarații comune, cu condiția ca „anumite părți terțe să nu obstrucționeze procesul”.

Potrivit unor surse iraniene și regionale citate de Reuters, acordul aflat în negocieri ar urma să ofere Teheranului control asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz.

Dacă înțelegerea va fi confirmată, acesta va reprezenta una din cele mai importante concesii obținute de Iran de la izbucnirea conflictului cu Statele Unite în urmă cu cinci luni.

Un astfel de acord ar marca o schimbare semnificativă a echilibrului de putere în regiune în favoarea Teheranului, notează agenția, în condițiile în care, înainte de războiul declanșat în februarie, navigația prin strâmtoare era liberă, fără taxe sau restricții.

Deocamdată, autoritățile americane nu au comentat informația.

Trump: Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă „în curând”

Anunțul a venit în contextul în care președintele american Donald Trump a afirmat că importanta arteră maritimă va fi redeschisă „în curând”, avertizând că Iranul va suporta consecințe severe dacă va refuza să negocieze. „Ei înțeleg acest lucru. Nu am de ales”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a susținut că autoritățile americane poartă „discuții foarte bune” cu oficialii iranieni. Totuși, agenția de presă iraniană IRNA, citând Ministerul de Externe de la Teheran, a negat că ar fi avut loc contacte între cele două părți în ultimele zile.

Prețul petrolului a scăzut puternic în ultimele două zile, după ce Donald Trump a spus că a renunțat la planurile privind noi atacuri asupra Iranului, invocând negocierile despre care susține că ar putea pune capăt conflictului.

Baqaei a subliniat însă că un eventual acord între Iran și Oman privind o rută sigură de navigație nu va garanta, în sine, securitatea în Strâmtoarea Ormuz.

Încă din primele faze ale confruntării, Teheranul a restricționat accesul prin Strâmtoarea Ormuz, perturbând piețele petroliere mondiale și provocând creșteri accentuate ale prețului țițeiului.

Ca răspuns, Statele Unite au intensificat presiunea asupra Iranului, inclusiv prin impunerea unei blocade navale asupra porturilor iraniene. Ulterior, Teheranul a încercat să impună taxe navelor care tranzitează strâmtoarea, măsură calificată de Washington drept inacceptabilă.

Washingtonul și Londra reafirmă sprijinul pentru libertatea de navigație

Tot pe 5 august, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și noul ministru britanic de Externe, Ed Miliband, s-au întâlnit la Washington și au reafirmat angajamentul celor două țări pentru garantarea libertății de navigație prin Strâmtoarea Ormuz și pentru împiedicarea Iranului să obțină sau să dezvolte arme nucleare.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, cei doi oficiali au discutat și despre necesitatea unei implicări mai consistente a Europei în asigurarea securității acestei rute maritime strategice.

Întâlnirea dintre Marco Rubio și Ed Miliband a avut loc la scurt timp după ce autoritățile iraniene au anunțat că sunt aproape de încheierea unui acord cu Omanul privind stabilirea unei rute sigure prin Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul respinge „coridorul sudic” propus de SUA

Separat, Hassan Qashqavi, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru securitate națională și politică externă din Parlamentul iranian, a declarat că Teheranul respinge ceea ce a numit „coridorul sudic impus de Statele Unite” prin Strâmtoarea Ormuz.

Qashqavi a spus că Washingtonul a încercat să impună această variantă „prin presiuni și amenințări”.

Citat de agenția Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian, oficialul a susținut că proiectul „nu servește securității și intereselor naționale ale Iranului”, motiv pentru care opoziția Teheranului a fost comunicată în mod explicit autorităților din Oman.

Iranul insistă că doar Teheranul și Muscatul au dreptul de a decide asupra organizării și administrării acestei căi maritime de importanță strategică. Cu toate acestea, în repetate rânduri, forțele iraniene au atacat nave care încercau să tranziteze Strâmtoarea Hormuz în apropierea apelor teritoriale ale Omanului, deși acestea aveau aprobarea autorităților omanite.

Avertismente reciproce înaintea unui posibil acord

Qashqavi a afirmat totodată că situația din Strâmtoarea Ormuz „nu va reveni la condițiile existente înainte de război”.

Declarațiile sale vin în contextul în care administrația Trump susține că un acord privind redeschiderea căii navigabile ar fi putut fi finalizat chiar pe 5 august. Președintele american a avertizat că, în lipsa unei înțelegeri, Iranul va suporta „lovituri grele”.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat și el, într-un interviu acordat CNBC, că un acord este foarte aproape.

„Suntem în discuții cu iranienii și cred că există șanse să ajungem astăzi sau mâine la un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz și pentru a avansa către o normalizare a situației din acest conflict”, a afirmat Bessent.

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