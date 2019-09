O istorie a viitorului ambasador american la București: Adrian Zuckerman

Viitorul ambasador american la Bucuresti, Adrian Zuckerman, este din categoria celor numiti politic. Ce semnificatie politica poate avea aceasta categorie de diplomați? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.



Adrian Zuckerman este de meserie avocat, partener intr-o prestigioasa firma care se ocupa cu tranzactii imobiliare. Nu este greu de imaginat conexiunea cu magnatul din aceeasi industrie, care a ajuns presedintele Statelor Unite si care l-a nominalizat. Viitorul ambasador s-a nascut la Bucuresti si vorbeste limba română. Povestea lui incepe cu cea a parintilor sai, adolescenti in anii celui de-al Doilea Razboi Mondial, ale caror familii au fost dizlocate si au pierdut proprietati odata cu venirea comunistilor la putere. In ciuda acestei situatii vitrege si antisemitismului, cei doi au facut facultati, devenind in cele din urma unul cercetator la Universitatea din Bucuresti si mama - cercetatoare, in domeniul endocrinoologiei. De dragul copilului lor, ei au decis sa solicite imigrarea, suferind consecintele pierderii locurilor de munca si alte privatiuni.

Atunci cind Adrian Zuckerman avea noua ani au primit aprobarea sa paraseasca tara, ajungind in America in mai 1966, tatalui fiindu-i oferit postul de asistent universitar la prestigioasa scoala de medicina a Universitatii Yale. Si asa a inceput visul american al familiei, care intr-un fel inchide acum cercul sperantei cu numirea lui Adrian Zuckerman ca ambasador american, in tara din care provine.

La audierile din Congres ambasadorul a impartasit nu doar ca numirea este onorea vietii lui, dar si ca doreste sa ajute România sa-si elimine propriile obstacole in calea dezvoltarii, in special coruptia. Fireste ca multi in spatiul politic din România spera ca odata cu venirea lui Adrian Zuckerman, campania anti-coruptie, una urmata cu insistenta de ambasada americana in ultimii ani se va diminua. Este un calcul facut de cei care cred ca, in spiritul administratiei Trump, tarile vor fi judecate mai mult in functie de fidelitatea fata de politicile Washingtonului si mai putin cu referire la nivelul democratiei sau al domniei legii.

Dar sa nu uitam ca la intilnirea sa cu presedintele Johanis, presedintele Trump insusi s-a referit la lupta impotriva coruptiei. Nu vom stii daca a facut-o din impuls propriu, ci mai curind pentru ca asa sfătuiau notele informative, primite de la propriul personal, in pregatirea vizitei. Or, cei care-si pun desarte sperante ca ambasadorul lui Trump va inchide ochii la coruptie sau alunecari nedemocratice, ignora pe propriul cost, faptul ca politica americana este un mecanism complex, in care institutiile se incapatineaza sa urmeze o linie politica traditionala, dincolo de ceea ce o persoana – fie si presedintele – ar fi inclinat sa faca. Fireste ca unii ambasadori numiti politic sint reflectarea spiritului celui care i-a numit si se manifesta ca atare – cum este cel din Germania, Richard Grenell – dar o fac in tari in care exista mize importanta si pozitii transante ale lui Trump. Or România nu este intr-o astfel de categorie. Exista toate motivele sa credem ca, odata ajuns la Bucuresti, Adrian Zuckerman – care a vorbit la audieri si despre pericolul reprezentat de Rusia, care nu trebuie subestimat – va dori o Românie in care povestea parintilor sai, drumul exilului pentru care opteaza la 30 de ani de la revolutie inca atitita români – sa devina exceptia. Calea pentru ca românii sa ramina in tara de origine si sa se realizeze acolo, este domnia legii si democratia.

Povestea lui Adrian Zuckerman este cea mai buna garantie ca mandatul sau va fi – in masura in care un ambasador poate sa contribuie – benefic pentru sperantele românilor.