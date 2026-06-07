Kievul acuză Moscova că a lovit un depozit de deșeuri nucleare. AIEA trimite experți

„Este o infrastructură extrem de critică. Și un atac extrem de josnic din partea Rusiei. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Ministerul Energiei și toate serviciile noastre se ocupă deja de informarea tuturor partenerilor cu privire la ceea ce s-a întâmplat”, a scris Zelenski pe Telegram.

Nu există depășiri ale normelor fondului radioactiv, potrivit liderului de la Kiev.

Zelenski a acuzat Moscova că a atacat în mod deliberat acest obiectiv al infrastructurii nucleare.

„Este clar că s-a depășit chiar și aroganța rusă, care era deja mult prea mare. Echipele de intervenție ucrainene au stins incendiul de la acest obiectiv după atac”, a adăugat el.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a scris pe rețeaua X că Ucraina a informat-o cu privire la „un atac cu drone, în această dimineață, asupra depozitului central de combustibil uzat, situat în zona de excludere de la Cernobîl”.

Postarea conține câteva detalii suplimentare pe care autoritățile ucrainene nu le-au comunicat public.

„Lovitura a provocat daune semnificative clădirii de recepție a combustibilului din cadrul complexului — inclusiv fațadei, ferestrelor și ușilor — iar unda de șoc a afectat și clădirile din apropiere”, se spune în comunicat.

AIEA a anunțat că echipa sa de la Centrala Nucleară de la Cernobîl va vizita în curând acest obiectiv pentru a evalua consecințele.

Directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la incident, întrucât acesta a avut loc la o instalație cu o cantitate mare de material nuclear, depozitat la doar câțiva metri de clădirea atacată.

„Atacurile asupra obiectivelor nucleare sunt absolut inacceptabile și contravin în mod direct principiilor cheie ale securității nucleare, în special celor șapte piloni indispensabili ai securității nucleare și protecției în timpul unui conflict militara, a spus Grossi în comunicatul citat.

Ucraina spune că nu este prima dată când Rusia pune în pericol obiectivele nucleare ucrainene.

Moscova nu a comentat imediat aceste declarații.

Ultimul incident major din zona Centralei de la Cernobîl a avut loc pe 14 februarie 2025. Potrivit Kievului, o dronă rusească cu muniție explozivă a lovit așa-numitul sarcofag - cupola de protecție de deasupra Unității 4 a centralei nucleare de la Cernobîl, unde în aprilie 1986 a avut loc cel mai grav accident nuclear din istoria umanității. Atacul fusese anunțat de Zelenski, care participa atunci la Conferința anuală de securitate de la Munchen.

Zelenski, așteptat la Londra

Lovitura asupra depozitului de deșeuri nucleare din Ucraina a survenit în ziua în care Zelenski avea programată o vizită la Londra, pentru a se întâlni cu șeful guvernului britanic, Keir Starmer, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Anterior, Parisul a anunțat că liderii celor patru țări vor discuta despre sprijinul acordat Ucrainei și „eforturile depuse în vederea unei păci juste și durabile în Ucraina și pe continentul european, în special în cadrul Coaliției celor dispuși”.

Marea Britanie, Germania și Franța sunt aliați fideli ai Ucrainei în lupta împotriva invaziei rusești pe scară largă, iar Londra și Parisul și-au declarat disponibilitatea de a trimite trupe în Ucraina în cadrul așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, care ar putea garanta securitatea țării în cazul unui armistițiu.

Rusia se opune categoric prezenței trupelor străine în Ucraina. Vineri, președintele rus Vladimir Putin a refuzat o nouă propunere a lui Zelenski de a se întâlni personal pentru a pune capăt războiului.

Potrivit Kievului, atacurile rusești de peste noapte au vizat obiective civile din 13 regiuni ale Ucrainei. În total, în cursul săptămânii care se încheie, Rusia a lansat asupra Ucrainei 88 de rachete, peste 3 250 de drone de atac și aproximativ 1 800 de rachete de croazieră, a adăugat liderul de la Kiev, care a făcut apel la intensificarea presiunii asupra Moscovei.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, Reuters și BBC.

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