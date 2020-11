La Bălți, unii votează cu viitorul, alții cu trecutul

Valentina Ursu: „În ciuda vremii schimbătoare, ba ceață, ba soare, bălțenii nu stau acasă. Azi, duminică, în ziua votului, majoritatea oamenilor, cu care am discutat după ce au dorit să-și exprime votul, spun că au venit la urne pentru că au considerat că dreptul de a vota este și o obligație civică. Și pentru că scrutinul este organizat pe vreme de pandemie, oamenii sunt obligați să poarte măști în interiorul secției de votare. Apropo, la cele 4 secții de votare unde am fost până la această oră, peste tot sunt respectate condițiile sanitare. Impunerea unor norme sanitare este văzută diferit, pentru unii a fost chiar un motiv de nu se prezenta la vot, asta îmi spuneau cei cu care am discutat la piață. Pe alții, însă, purtarea măștii, nu i-au împiedicat, sub nicio formă, să spună ce așteptări au de la următorul președinte și ce nemulțumiri au față de cei care au fost la putere în ultimii patru ani. Părerile sunt împărțite, aici, la Bălți.

Știm că în primul tur al scrutinului, mulți și-au dat votul pentru Renato Usatîi. Și astăzi este foarte greu să spui cât de hotărâți sunt cei care votează, vor să-și dea votul pentru unul sau altul dintre cei doi finaliști care au rămas în cursă. Mulți spun că vor în continuare ca președintele să aibă mai multă grijă de statalitate, să protejeze limba moldovenească, așa cum e consfințită în legea fundamentală a țării. Dar sunt și oameni care vor o schimbare, vor o luptă mai înverșunată împotriva corupției.”

Europa Liberă: Valentina, în primul tur de scrutin, tot la Bălți ai fost. Ochiometric, dacă ai putea să analizezi, sunt mai mulți alegători decât în primul tur de scrutin sau mai puțini?

Valentina Ursu: Din ceea ce observ eu, sunt mult mai mulți alegători astăzi, pentru că chiar se formează cozi, iar cozile se întind uneori și pe câteva zeci de metri. La unele secții de votare am observat că stau în rând și câte patruzeci de oameni, asta înseamnă că a sporit interesul pentru acest al doilea tur de scrutin prezidențial.