Dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri prezidențiale, actualul președinte Igor Dodon și fosta șefă a executivului, lidera PAS, Maia Sandu ar urma să se confrunte în turul al doilea de scrutin, arată cel mai recent sondaj de opinie, dat publicității de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Cercetarea sugerează că peste 67 la sută dintre moldoveni cred că în țara lor lucrurile merg într-o direcție greșită. Marea majoritate sunt nemulțumiți de situația economică, peste 60 la sută dintre respondenți spun că veniturile familiei le ajung doar pentru strictul necesar sau nici pentru aceasta. Deși nu sunt mulțumiți de felul în care trăiesc, moldovenii continuă să aibă aceleași opțiuni politice. Despre miza alegerilor prezidențiale care ar trebui să aibă loc la toamnă, vorbim la acest sfârșit de săptămână.

Așadar, la toamnă votanții vor alege democratic un nou președinte. În ultimii 30 de ani au avut loc mai multe alegeri prezidențiale în urma cărora doar cinci persoane „s-au suit pe tron”. Din 1991, de la stânga spre dreapta pe axa timpului au fost: Mircea Snegur, Petru Lucinschi, Vladimir Voronin, Nicolae Timofti și Igor Dodon. La Florești, oamenii cu care am discutat la întâmplare spun că statul are nevoie de un lider puternic, și anume de un președinte la înălțimea împuternicirilor constituționale și a așteptărilor populației. Acesta trebuie să unească și să fie președintele tuturor cetățenilor, să fie onest, să nu mintă, să nu fure, dar și să nu călătorească prea des în scopuri neclare.

– „Președintele, un om de plimbare – se duce, vine; se duce, vine, își plimbă soția, îi arată lumea. Noi am ajuns la aceea că nouă ni-i indiferent cum o să fie.”

Europa Liberă: Indiferența ucide.

– „Eu știu de asta, dar lumea s-a dezamăgit. O dată, de două, de trei, patru, cinci ori, de câte ori îi alegem - falsificare de voturi și ce-a mai fost...”

Europa Liberă: Ce-i de făcut?

– „...Ce să facem? Nu știu ce să facem. Uitați-vă, tineretul îi plecat majoritatea peste hotare, că nu au locuri de muncă la noi. La noi nu se deschide nimic, totul s-a închis, totul s-a furat, totul s-a prihvatizat și a ajuns în aceleași mâini.”



Europa Liberă: Și astăzi pe ce drum merge Moldova?

– „Astăzi noi mergem totuși în jos, mergem pe un drum incorect, mai mult pe loc; își fac cetățenie română mai mult ca să plece la lucru peste hotare. Noi suntem atât de încătușați, că-i cam greu să ieșim.”

Europa Liberă: Trebuie să căutați baciul, cel care să vă scoată la lumină.

– „Baciul poate să fie Stalin, baciul poate să fie Pinochet. Dar știți de ce? Că au fost dictatori. Da, dar a fost regulă în țară.”

Europa Liberă: Dar vreți dictatură sau democrație?

– „Eu aș vrea democrație, că dictatura-i cam grea, urmările lui Stalin care au fost, urmările lui Pinochet, dar eu am în vedere că numai alde aceștia pot să hotărască soarta țării noastre, așa că slabă nădejde.”

Europa Liberă: 2020 este un an electoral. Veți fi chemați la vot, va trebui să vă dați votul pentru cel care să conducă țara în următorii patru ani. Cât de importante sunt alegerile prezidențiale pentru dvs.?

– „Știți, pâine fără plată nu ne dă nicio alegere, așa că oricine o să fie la putere, noi nu simțim asta.”

Europa Liberă: Chiar sunteți indiferenți de cel care va trebui să ajungă la cârma țării?

– „Doamnă, credeți că toată lumea-i indiferentă de-acum, pentru că a pierdut lumea încrederea? Asta-i foarte rău, pentru că, în primul rând, copiii noștri nu au viitor.”

Europa Liberă: Dar cine ar merita să stea în fruntea țării?

– „Asta nu depinde de noi. De câte ori am ales, n-a fost la conducere cel pe care l-am ales, așa că...”

Eu aș vrea democrație, că dictatura-i cam grea...



Europa Liberă: Câți președinți a avut Republica Moldova până azi?

– „Eh... trebuie să-i număr pe degete. Mai în scurt, acesta-i răspunsul.”

Europa Liberă: Dar, în general, cetățenii știu care sunt împuternicirile șefului statului?

– „Majoritatea nu mai știe. Lumea de la țară îi dezinformată. Omul știe să muncească și să se descurce așa cum poate el, dar celelalte nu depind de dânsul și el nu-și mai frământă mintea în cap.”

Europa Liberă: Dar dacă omul nu e preocupat de politică, atunci politica îi preocupată de el?

– „Nu cred. Politica-i preocupată singură de dânsa, dar lumea-i în voia sorții.”

Europa Liberă: Are Republica Moldova viitor? Și de cine depinde ziua de mâine a țării?

– „Eu am o mare nădejde că totuși Republica Moldova o să aibă viitor. Asta-i o nădejde strigătoare la cer, dar viitorul nu depinde de popor, ci de conducere.”

Europa Liberă: Dvs. o să mergeți să votați pentru cel care va fi următorul președinte?

– „Eu de fiecare dată merg și votez. Da, eu de fiecare dată nu pierd speranța și mă duc la votare.”

Europa Liberă: Și ce preț are votul cetățeanului?

– „Cred că nu are preț. Punem ștampila și... cu asta și rămânem.”

Punem ștampila și... cu asta și rămânem...



Europa Liberă: Anul acesta va fi un an electoral, în toamnă va trebui ales următorul președinte. Cine poate, cine merită să conducă Republica Moldova? Cum să fie acea persoană?

– „Acea persoană trebuie să nu fie coruptă, în primul rând, cu poporul să țină și să aibă încredere în norod că l-au ales.”

Europa Liberă: Și pe ce drum să ducă țara?

– „S-o ducă pe un drum bun, să aibă ceva...”

Europa Liberă: Care-i drumul bun?

– „Poate și Unirea cu România să fie. Eu nu știu, poate n-am dreptate, dar asta-i părerea mea.”

Europa Liberă: Nu credeți în viitorul Republicii Moldova?

– „Puțin, pentru că majoritatea sunt corupți.”

Europa Liberă: Dacă ziceți de cei de la putere, ei sunt aleși de cetățeni.

– „Sunt aleși de cetățeni, dar cetățeanul se gândește că au să facă treabă, dar dacă nu fac treabă... Ce s-a mai ales ceva din băncile acestea, din miliard? Și ce, nu se știe cine a intrat acolo? Se știe, dar unul pe altul se apără, se apără, se apără...”

Europa Liberă: O mână spală pe alta?

– „Da, și amândouă spală fața.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?

– „Da, numaidecât.”

Europa Liberă: Ce preț are votul cetățeanului?

– „Are valoare mare, că un vot mult face.”

Europa Liberă: Dar astăzi cine-i stăpânul Republicii Moldova?

– „Dl Dodon, parcă el îi...”



Europa Liberă: A ajuns el să fie președintele tuturor cetățenilor?

– „Da, are și el, are multe... Ei, ce să facem?”

Europa Liberă: În agenda prezidențială trebuie să se regăsească reîntregirea celor două maluri ale Nistrului? E cu putință rezolvarea problemei transnistrene?

– „Parcă n-aș avea încredere, pentru că nu s-a făcut nimic până acum ca să se unească, parcă nu s-a făcut nimic, așa... Greu o să fie lucrul acesta. Rusia, că ea are acolo interes. Cum să plece dacă ei au acolo mii de tone de armament, mii de tone de muniții? Au interes acolo și ei de atâta nu vor să schimbe nimic, dar ar fi bine să fim uniți cu Pridnestrovia (Transnistria), o țară să fim, cum am fost, dar nu-i nicio înțelegere deocamdată.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt, de la radio. Pot să vă pun o întrebare?

– „Zi-i, vorbește...”

Europa Liberă: Anul acesta va fi un an electoral, va trebui să alegeți următorul șef de stat. Cine ar merita să ajungă?

– „Eu umblu după hotare, așa că nu prea sunt în țară...”

Europa Liberă: Și nu vă interesează cine va fi la cârma țării?

– „Fie cine-o fi, numai să fie pace și să nu fie război, să nu ne ridice nalogurile (impozitele), că totul se scumpește, e sărăcie în țară.”

Europa Liberă: Cine aduce prosperitate, bunăstare?

– „Ei, cine știe?”

Europa Liberă: În toamnă o să fiți invitați să mergeți să votați pentru următorul președinte.”

– „Da.”



Europa Liberă: Cine merită să ajungă? Cum să fie acea persoană? Ce calități să aibă acel om care ar ajunge la cârma țării?

– „Să se gândească mai mult la oameni, dar nu la buzunar; să se gândească la lume, să se întoarcă acasă cei plecați, să se ridice economia în țară, să înceapă a lucra uzinele, fabricile, să fie locuri de muncă, să aibă lumea cu ce să-și țină familia și să nu fie corupție. De-amu cât se poate, nu? Mătincă țara noastră-i cea mai mititică și așa-i de săracă, toți trag dintr-însa parte, fiecare în partea lui. Dar așa, cine merită? Nu știu, nu pot să vă spun. Vom trăi și vom vedea ce o să se mai facă în țară, dar până când, slavă Domnului, iarna-i moale și ține cu noi. Dă, Doamne, Dumnezeu să ne păzească și să ne dea sănătate la toți nevoiașii.”

Europa Liberă: În toamnă va trebui ales următorul șef de stat. Ce așteptări are lumea de la cel care trebuie să conducă țara?

– „Lumea-i disperată, nu mai vrea să aleagă pe nimeni, că pe oricine ai alege, acolo demult îi hotărât totul. Nu au rost alegerile acestea, cum s-a dus tineretul, așa și nu mai este, satele-s pustii. Eu sunt tânăr, am avut probleme în viață și nu m-am putut duce la timp de aici, dar, uitați-vă, nu-i niciun tânăr și care sunt au rămas numai alcoolicii, bețivii, persoanele invalide și persoanele în etate.”

Europa Liberă: Cine decide soarta Republicii Moldova?

– „Cum cine? Conducerea de sus, ei o decid. Este o persoană care-i cu bani, mai influentă și ea hotărăște și peste tot au câștigat acei pe care nu-i vrea poporul.”

Europa Liberă: Cum ar trebui să fie acea persoană care să se afle în fruntea Republicii Moldova? Ce calități să aibă acel om care să merite sprijinul cetățenilor?

– „Să fie un om demn, care nu fură, dar ei toți fură.”

Europa Liberă: Dar cetățenii își pot lua soarta în mâinile lor?

– „Nu! Soarta lor e hotărâtă. Cred că-i o țară falimentată de-acum. Unica șansa-i de evadat, dar cine n-o să plece, o să rămână sclavi și aici au să piară.”

Europa Liberă: Și chiar sunteți indiferent de soarta acestei palme de pământ?

– „Nu-s indiferent, dar nu poți hotărî nimic, cineva care-i cu bani și cu putere, influent, el hotărăște totul.”

Europa Liberă: De ce îi lăsați pe cei cu bani și cu putere să decidă ei?

Ee ajunge la case părăsite, la oameni disperați, la falimentul țării, dar ei umblă după alegeri...



– „Dar ce să fac? Dacă deschizi gura în țara asta, pierzi și lucrul, pierzi totul. Noi nu trăim, noi existăm și muncim pentru cineva. Dispare statul. Iaca, spuneți Dvs., la ce să stai la țară – să investești ceva în satele acestea unde mai este câte-un patriot care-i tânăr și nu vrea să plece, să facă ceva pentru țara asta, să aibă omul acela un loc de muncă, să zică: e mai greu, dar îs acasă la mine, sunt între rude, între părinți. Fac ceva? Nu, se ajunge la case părăsite, la oameni disperați, la falimentul țării, dar ei umblă după alegeri. Dar cum poți să umbli după alegeri, dacă-i așa criză în țara asta?!”

Europa Liberă: Sunteți tânăr. Dacă Dvs. ați ajunge în fotoliul de președinte al Republicii Moldova, credeți că ați putea să schimbați situația?

– „Știți cum este o vorbă: „Cu o rândunică primăvara n-o faci”? Într-atât îi de înfundată țara asta, că aici mai degrabă să întorci o altă pagină. Cu părere de rău, nu văd altceva, doar plecarea. Țara în totalitate e în depresie și nu vede finalul.”

Europa Liberă: Dacă ar apărea un lider național?

–„Au apărut. Și?...”

Europa Liberă: Cine?

– „Iată și Năstase, și Maia Sandu. Și unde-s ei acum? De ce nu se mai aude nimic de dânșii?”

Europa Liberă: Dar, în general, moldovenii sunt o națiune de luptători?

– „Nu, moldovenii nu-s luptători, ei toată vremea au fost cotropiți de turci, de ruși, de cine-a vrut; toți au venit și i-au călcat în picioare. Ei nu-s luptători, dar ei de-amu îs primitori, îs... Vine rusul – hai, vino la masă; vine românul – hai, vino la masă. Într-un fel, numai ca să fie bine, dar binele nu-i. Dar aceștia vin, vin, vin, tot îi apasă și-i apasă, ca și cum ai scurge o rufă – știți? – o scurgi, o scurgi până ce cade ultima picătură și atunci ea-i uscată, adică-i moartă. Moare omul. Așa și la noi în țară o să fie.”

Europa Liberă: Știți că nimeni nu te poate face fericit împotriva voinței tale, tu trebuie să știi ce vrei?

– „Of! Dacă n-am mai vrut și eu să fie fericit la mine acasă, dar a ieșit așa că soția-i dusă, eu stau singur cu copiii. Ian uitați-vă, orice om care vine de peste hotare, el vine cu o pungă de bani. Într-o lună el o cheltuiește și pleacă înapoi, numai cu speranța asta...”

Europa Liberă: Și în toamnă veți merge să alegeți viitorul șef de stat?

– „Eu permanent am mers, dar n-are rost. E o totală demoralizare în țara asta. Rușine, rușine!”



Europa Liberă: Și voi, tinerii, voi puteți lua soarta...

– „Care tineri? Ian arătați-mi vreun tânăr. Iaca, sunteți la piață, arătați un tânăr. Vedeți tineri?”

Europa Liberă: Mai sunt...

– „Aaa, mai sunt... Dar duceți-vă în sate și o să vedeți numai copii fără părinți, crescuți de bunici. Asta-i fața – total dezamăgiți, total.”

Europa Liberă: 2020 este un an electoral, în toamnă va trebui să mergeți să alegeți următorul președinte al Republicii Moldova. Cine ar merita să fie în fruntea țării? Cum să fie acel om?

– „Roșkin îi aista! Igariok Roșkin, ca să fie coroana lui de împărat stabil.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă un președinte în Moldova?

– „În primul rând, să-și grămădească o comandă de oameni adevărați, credincioși, care să fie pentru patrie, nu pentru ruble...”

Europa Liberă: Vă întrebam, ce mai trebuie să facă un șef de stat?

– „El nu are putere acum. Fără comandă adevărată și oameni credincioși lângă dânsul, «один в поле не воин» (de unul singur nu poți face nimic, doar mai mulți împreună pot obține victorie).”

Europa Liberă: Cetățenii ce așteaptă de la președinte?

– „Dar ce așteaptă un copil de la tatăl său? Îmbrăcat, încălțat, hrănit, educat, pus la treabă, adică îndrumat – iaca ce așteaptă.”

Europa Liberă: Dvs. vreți un președinte de acesta dictator?

– „Da, și cu biciul, și cu harapnicul, să fie unul alde Vlad Țepeș, Dumnezeu să-l ierte, sau unul alde Ștefan cel Mare.”

Europa Liberă: Cetățeanul știe ce preț are votul lui?

– „Dacă poate și știe el, apoi nu se duce să și-l pună. De ce? Pentru că nu are credință, că Moldova-i plină de draci. Știți ce înseamnă cuvântul drac? D-r-a-c. Duh rău a căpătat!”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt. Am ajuns cu microfonul aici, la Florești, și întrebăm cetățenii despre miza alegerilor prezidențiale din toamna acestui an. Cine merită să ajungă președintele Republicii Moldova?

– „Un gospodar.”

Europa Liberă: Este el în Moldova?

– „Pare-mi-se că nu-i.”

Europa Liberă: Dar de ce lipsește?

– „Lipsește din cauza ceea că la noi e o țară coruptă.”

Europa Liberă: Își pot căuta și găsi cetățenii un lider național în Republica Moldova?

Moldova-i plină de draci. Duh rău a căpătat!...



– „Știți, eu mă gândesc că dacă își vor face frații români milă de noi să ne unească cumva, poate să mai facă, dar la noi n-o să fie; n-o să fie, din cauza ceea că, uitați-vă, cine a ajuns din nou la putere. Tot aceiași care au fost. Asta conducere-i prăpădită, vinde țara în lung și-n lat...”

Europa Liberă: În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale, va trebui să mergeți să-l votați pe viitorul șef de stat.

– „Numai nu pe Dodon...”

Europa Liberă: Cine ar merita?

– „Iaca asta eu nu vă pot răspunde, cine poate să fie mai...”

Europa Liberă: Nu știți cine merită să conducă Republica Moldova?

– „Din Partidul Democrat cineva. Filip îi un om gospodăros și trage la norod, dar aista, Dodon aista care vinde țara, el mai mult ține la ruși. El ce vină are? În primul rând că trăiește pe bani rusești și, în al doilea, el a trădat Ucraina cu Crimeea și cu România... Când a fost electorala, el a spus că dușmanul numărul 1 pentru dânsul îi România.”

Europa Liberă: Dar de ce moldovenii îi dau votul?

– „Mentalitetul (mentalitatea) la noi încă-i de cel sovietic.”

Europa Liberă: În toamna acestui an vor avea loc alegeri prezidențiale, trebuie să-l alegeți pe cel care în următorii patru ani va fi la cârma țării. Cine merită? Cum să fie acea persoană?

– „Să vă spun? Maia Sandu! Maia Sandu, pe altul eu pe nimeni nu... De când am văzut-o în ochi n-are nimic, nu-i bogată, are o kvartiră (apartament) cu două comnote (camere) și ea-i pentru oameni. Îi unicul om care-i pentru Moldova, pentru oamenii noștri.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă un președinte în Republica Moldova, ca cetățenii să aibă încredere în statul lor?

– „Să aibă zakon (lege). Dacă-s oameni acei din parlament, dacă-s oameni, nu-s tâlhari, pot să lucreze, dar dacă-s tâlhari, nu fac nimic.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. contează dacă Republica Moldova se apropie mai mult de Est sau de Vest?

– „La mine-i pentru Europa, că acolo vo-pervîh (în primul rând) nu-s tâlhari, nu-s corupți, dar aici, la noi, aceștia toți fură.”

– „Să-l aducem pe Lukașenko prezident și-apoi o să fie o poreadkă (ordine) în Moldova extraordinară.”

Europa Liberă: Dar de ce îl vreți pe Lukașenko?

Maia Sandu - îi unicul om care-i pentru Moldova, pentru oamenii noștri...



– „Așa! Așa, pentru că-i om deștept și-i hozeain (gospodar). Aici nu trebuie tare-tare deștept. Să fie gospodar! El ia sapa și se duce la sotcele (cota de pământ) lui și prășește cu familia și cu copiii, nu-i învață să fie prezidenți, da-i învață să fie muncitori.”

Europa Liberă: Dar în Republica Moldova poate să apară acest lider național?

– „Nu, nu! Dar știți de ce nu? Pentru că i-a deprins, asta a intrat o boală în sânge, de-amu la noi gospodari cum vrem, n-o să fie niciunul.”

Europa Liberă: De ce?

– „Pentru că în sânge i-a intrat boala asta.”

Europa Liberă: Care boală?

– „Leneși. Moldovenii cândva lucrau. Au luat și au vândut zăvoadele (uzinele) la metallolom (fier vechi), fermele le-au distrus, totul au distrus. Cine le-a distrus? Lumea! Ian să fi zis lumea: „Ian stați, măi, nu distrugem!”. Că prezidentul n-a venit să distrugă. Un primer (exemplu)...”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi președintele Republicii Moldova, ce ați face?

Ca să ieși la un drum bun, apoi trebuie să mergi și pe cărare, și pe unele locuri pe arătură...



– „Aici trebuie o putere sumaședșaia (nebună), ca să să-i dai la brazdă. Eu am lucrat pădurar și am ținut cai și dacă calul ista nu l-am vospituit (educat) de mititeluț, de mititeluț să fie cuminte, să-l înham, să-l desham – o prins a zvârli, apoi până moare zvârle, nu-l îndreaptă nimeni de-amu, cât îi lumea și pământul. Noi ca să îndreptăm un prezident, trebuie să-l creștem de mititeluț, să meargă și la prășit, și la ceea, și la ceea, ca el să înțeleagă ce înseamnă vacă, capră, oaie, pasăre, să știe câtă mâncare poate să dea și ce fel de mâncare, cum să-l taie, cum să-l îngrijească, apoi l-ar durea inima. Dar așa el a venit de la al 16-lea etaj, și-a dat drumul cu liftul și vrea să fie prezident.”

Europa Liberă: Dar în toamnă o să mergeți să alegeți următorul șef de stat?

– „Numaidecât!”

Europa Liberă: Și cine merită votul Dvs.?

– „Dodon să meargă mai departe, că nu-i...”

– „Of, Doamne! Ai zis-o, măi!!!”

– „Nu, nu... Dar hai și l-om aduce pe Plahotniuc.”

– „Ce grăiești degeaba, măi? Dodon îi un mincinos!”

– „Lasă-l să fie, mai cuminți nu-s. Sunt mincinoși, aici a fost Plahotniuc la putere. Judecătorii îi luau puterea lui Dodon, îl otstrăneau (îndepărtau) de la lucru și Candu iscălea documentele.”

Europa Liberă: Dar acum pe ce cale merge Moldova?

– „...Dreptișoară merge, o să mergem dreptișor. Ca să ieși la un drum bun, apoi trebuie să mergi și pe cărare, și pe unele locuri pe arătură, pe de-a dreptul, ca să ieși la drumul cel bun.”

* * *

Voci adunate ocazional pe străzile din Florești. Conform unei zicale clasice, oamenii primesc politicienii pe care-i merită. Despre miza alegerilor prezidențiale din acest an discutăm și cu fostul deputat liberal-democrat, sociologul Vadim Pistrinciuc.

Vadim Pistrinciuc: „Miza este una foarte complicată și simplă, în același timp. Președintele Dodon este gata să facă orice ca să fie reales în funcție. Va fi un an destul de greu, fiindcă deja se observă anumite tendințe, resurse extraordinar de mari care se bagă în tot ce înseamnă mass-media, în tot ce înseamnă informație, manipulare, internet ș.a.m.d. cu un singur scop - de a-i compromite sau de a ataca principalii, dacă le putem spune așa, favoriți ai acestei curse, însă totul este foarte simplu, de ce are d-lui nevoie pentru asta. Vedem tot mai multe investigații jurnalistice, care arată clar că această guvernare, inclusiv latura ei prezidențială apără interese de afaceri, de grup, ale unui grup foarte restrâns de oameni, nu se mai vorbește de scheme, nu se dorește curățenie, nu se dorește stoparea schemelor. Deci, sunt alegeri și miza este businessul sau interesul material al unei părți a establishmentului de la Chișinău.”



Europa Liberă: Igor Dodon zice că, deocamdată, nu a luat o decizie – va mai candida pentru al doilea mandat sau nu. Partidul Socialiștilor a și spus deja că s-a luat decizia că favoritul în cursa prezidențială rămâne liderul informal al formațiunii, Igor Dodon. Pe stânga se pare că nu se vor înghesui prea mulți candidați. Ce se întâmplă pe dreapta politică, centru-dreapta politică, pe segmentul acesta?

Vadim Pistrinciuc: „Ceea ce spune Igor Dodon face parte din retorica aceasta a lui destul de departe de urechile oamenilor, apropo. O retorică orgolioasă, probabil se dorește anunțare cu pompă, baloane, aplauze, rugăminți la adresa vojdiului pentru a accepta candidatura. Este clar că el este candidatul, este clar că se gândesc la niște manifestații sau lansări etc., care vor fi penetrate de foarte mult orgoliu politic și foarte multă concentrație pe persoană. Am observat, din ceea ce spune el, că deja își asumă și schimbările politice din țară, cam el este tatăl a tot ce se mișcă prin țară la noi, dar asta este foarte departe de sufletul oamenilor. Pe de o parte, politic, cei care gândesc altfel sau au alte preferințe trebuie să se bucure, dar din alt punct de vedere, normal, observăm aceeași tendință ori rupere de realitate a lui Igor Dodon și a partidului său, deși știu că în partid sunt foarte multe animozități în acest sens. Pe dreapta, eu nu cred că trebuie să se facă anumite lansări înainte de termen. Am fost și eu mult timp în politică și știu că, da, sunt două laturi – unii zic că trebuie cât mai repede de lansat, de trasat. Este foarte clar cine sunt favoriții și este clar fiecare partid sau grup de partide, observăm și niște mișcări de coalizare, deci evident că vor participa, vor fi mulți candidați pe dreapta. Este un proces absolut natural și organic, alegătorul de pe dreapta nu este atât de docil, să-i spunem, el vrea, cel puțin în primul tur, să-și regăsească candidații preferați.”

Europa Liberă: Dar mulți candidați de dreapta nu înseamnă risipă de voturi?

Maiei Sandu, după cum spun și cifrele, și cum se simte și în societate este principalul favorit...



Vadim Pistrinciuc: „Înseamnă și risipă de voturi. Vor fi mulți candidați de dreapta, care își vor coordona mesajele și acțiunile – unii, să spunem așa, nu mulți – inclusiv cu Igor Dodon și cu stafful său electoral. Asta este deja la noi o tradiție în genere și o să vedeți că o să fie candidați de dreapta, care vor avea drept scop nu luarea unui scor decent la alegeri, nu câștigarea alegerilor și nu criticarea guvernării, cum este normal în politică, dar se vor concentra în mare parte spre criticarea Maiei Sandu, care în mod evident, după cum spun și cifrele, și cum se simte și în societate este principalul favorit.”

Europa Liberă: Dar din care tabără pot să apară asemenea concurenți?

Vadim Pistrinciuc: „De la democrați, asta este clar, dar eu presupun că vor fi și unii lideri unioniști care mai folosesc și ei Igor Dodon sau Partidul Socialiștilor într-un context general geopolitic așa, dar campania își vor construi-o prin a o ataca pe Maia Sandu. Nu exclud că unii – voluntar, involuntar, direct, indirect, prin intermediari – își vor coordona mesajele cu Partidul Socialiștilor și cu stafful care îi va gestiona campania.”

Europa Liberă: Și Maia Sandu nu a spus un „da” hotărât – participă sau nu la acest scrutin prezidențial, dar l-am auzit pe liderul PPDA, Andrei Năstase, care spunea că ar trebui să se identifice o figură apolitică, independentă, care să reprezinte cel puțin Blocul ACUM, dacă mai există, că, de facto, nu mai există.

Vadim Pistrinciuc: „Vedeți, și asta este o narațiune care ne-a fost aruncată ca noi s-o mursecăm foarte mult timp. Blocul ACUM a fost o alianță electorală, care a funcționat și după alegeri, a creat un guvern, un guvern destul de rebel care a făcut o chemare foarte dură la tot ce înseamnă trecut întunecos, corupție ș.a.m.d. Dacă partidele consideră de cuviință să meargă separat, ele vor face acest lucru și eu nu cred că asta este o tragedie. Noi am avut experiențe de coaliție AIE-1, AIE-2, AIE-3, nici nu mai țin minte; la o bună parte din ele eu am participat și știu cât de greu este să unești partide cu viziuni diferite. Și noi nu reușeam să facem aceste blocuri electorale nici la nivel local, fiindcă rivalitățile politice există. Deci, nu cred că trebuie să atragem atenție foarte multă la aceste lucruri.”

Europa Liberă: Dar aceste declarații ale lui Andrei Năstase înseamnă că nu este agreată candidatura liderei PAS, Maia Sandu?

Ceea ce părea de neclintit – imperiul lui Plahotniuc – se sparge. Exact pe aceeași greblă calcă și Igor Dodon...



Vadim Pistrinciuc: „Nu pot să vă spun dacă este agreată sau nu este agreată. Trebuie să mai treacă ceva timp, să se producă niște exerciții politice ca să fie clar. Fiecare are dreptul să facă ceea ce vrea el. Ceea ce le-aș sugera eu, e că, decât să arunce mesaje în public de genul care merită și care nu merită, au destul timp să lucreze cu partidele, să-și revadă partea componentă de comunicare politică, să-și revadă foarte bine mesajele, să-și revadă foarte bine tot ce înseamnă ideologia partidelor și a doua parte – să se concentreze pe comunicarea cu oamenii și cu teritoriile, fiindcă acum sunt deja partide cu reprezentanțe solide la nivel local, inclusiv în administrațiile locale și aceste structuri vor lucra cu tine și pentru tine, dacă tu lucrezi cu ele. Deci, trebuie să păstrezi o comunicare, să lucrezi. Partidele sunt entități vii, în care trebuie de investit, în care trebuie de experimentat, trebuie să ai campanie, trebuie să te mobilizezi. Și au suficient timp pentru asta. Discuțiile acestea publice – acum, pe urmă, nu știu ce –, ele, după părerea mea, sunt aruncate din altă tabără, amplificate de mass-media, inclusiv aservită guvernării lui Igor Dodon. Și observăm că tendințele sunt foarte, foarte îngrijorătoare – și mai puțină transparență, și mai mare concentrație de mass-media, și mai mulți bani netransparenți, o resemnare pe partea asta de mass-media, care puțin se înviorase după luna iunie. Și cred că face o greșeală și din punct de vedere legal, fiindcă toate finanțările acestea obscure până la urmă ies la iveală. Noi am observat că ceea ce părea de neclintit – imperiul lui Plahotniuc – se sparge și încep a curge și informații, și a pleca și oameni ș.a.m.d. Exact pe aceeași greblă calcă și Igor Dodon, și o spun cu regret, fiindcă credeam că este un pic mai înțelept în acest sens, dar se pare că anumite trăsături psihologice prevalează asupra rațiunii.”

Europa Liberă: Dar apariția și promovarea unei figuri din afara politicului pentru funcția de președinte al Republicii Moldova ar putea să consolideze bazinul electoral de centru-dreapta?

Vectorul proeuropean este incontestabil. Problema este de organizare...



Vadim Pistrinciuc: „Eu am o părere mai specifică despre acest bazin, cum îi spuneți Dvs., electoral de centru-dreapta. El este în permanentă mișcare, nu este atât de static ca votanții de stânga; el depinde foarte mult de agenda politică curentă; el depinde foarte mult de greșelile pe care le face guvernarea și modalitatea în care partidele de dreapta explorează aceste greșeli și, nu în ultimul rând, el depinde foarte mult de strategiile pe care le au partidele de dreapta, de la cele unioniste, la cele proeuropene. Dacă aceste strategii se împleticesc în niște psihoze personale și orgolii, atunci, evident, consolidarea nu va fi; dacă cei de pe dreapta vor încerca să privească un pic mai larg situația și din punctul de vedere al partidelor de dreapta și proeuropene situația nu este rea, este destul de bună, eu chiar aș spune că-i foarte bună. Dacă te abstractizezi de apartenența politică a unor primari și a aleșilor locali, observi că majoritatea primarilor din Republica Moldova au candidat din partea unor partide cu agendă proeuropeană sau unor platforme cu agendă proeuropeană, ceea ce înseamnă că și oamenii la nivel local, evaluându-și opțiunile lor de a alege pe cineva, pledează pentru proiecte de dezvoltare comunitară pe model european. Altfel spus, oamenii deja încep să înțeleagă anumite lucruri. Da, văd că sunteți sceptică, fiindcă călătoriți mult prin țară și mergeți exact acolo unde doare cel mai mult, dar, credeți-mă, potențialul este destul de mare. Uitați-vă și în opțiunile cetățenilor toate aceste petarde cu Uniunea Euroasiatică deja sunt la 20 la sută, toate aceste petarde cu relații mai nu știu de care cu Federația Rusă iarăși sunt scăzute, deci, vectorul proeuropean, provestic este incontestabil la momentul de față. Problema este, într-adevăr, de organizare; problema este, într-adevăr, de mesaj, de ideologie, de strategie ș.a.m.d. Chiar dacă ești rival, chiar dacă concurezi într-un cadru politic, trebuie să-ți calibrezi foarte bine mesajele și să te gândești din contul la ce crești tu – din contul unor viziuni, unor chestii pozitive, pe care le promovezi sau din contul unor șuturi pe care le dai în colegii din dreapta sau din stânga.”

Europa Liberă: Dvs. de baștină sunteți de la Florești?

Vadim Pistrinciuc: „Da.”

Europa Liberă: Întâmplător sau o coincidență, tocmai am mers în deplasare în raionul Florești și din discuțiile cu localnicii am aflat că lumea nu e destul de dezmeticită referitor la ce prerogative are șeful statului, ce poate și ce nu poate, ce rol joacă președintele în Republica Moldova, unde regimul rămâne a fi parlamentar, semi-prezidențial, acum nici măcar experții în drept constituțional nu pot să definească foarte clar ce regim este în Republica Moldova. Ce poate și ce trebuie să facă un președinte de țară în Republica Moldova?

Vadim Pistrinciuc: „Sigur că noi suntem în continuare o republică parlamentară, dar cu multe modificări în legislație care s-au făcut și, aparent, cu neconstituționalitatea unor practici, pe care și le asumă președinția, când e stăpână pe toți și pe toate, se creează această confuzie, dar este o confuzie absolut normală, fiindcă oamenii niciodată nu sunt experți în funcții și în capacități instituționale, oamenii scriu scrisori. Ei știu că trebuie să fie cineva în fruntea statului căruia să-i scrie scrisori. A doua parte a problemei e că ce poate să facă președintele sau cum trebuie să se comporte el, președintele trebuie să fie un agent al schimbării. Ceea ce s-a produs și acel model de cleptocrație, dacă doriți, de furt, eu nici n-o numesc corupție, problema noastră, a societății nu este corupția, ci este furtul masiv de bani publici, pentru că, practic, tot ce este unde un pic se învârt banii, ei se învârt în jurul unui contract cu statul, începând de la energetică și terminând cu monopolurile de stat, cu întreprinderile ș.a.m.d. Este un furt masiv, care depășește cu mult, de exemplu, banii transferați de la bugetul de stat spre bugetul de asigurări sociale. O să ziceți: „D-apoi asta a fost și când ați fost voi, și când au fost înainte de voi”, normal că puteți să-mi spuneți...”

Europa Liberă: Absolut!

Vadim Pistrinciuc: „Dar eu pot să vă spun că noi, acum, unde ne aflăm cu statul, societatea, nivelul nostru de dezvoltare, nu ne mai putem permite practicile de acum 10, 15, 20 de ani, din simplul motiv că nu mai avem aceste resurse, fiindcă este 1:1 raportul...”

Europa Liberă: Noi vorbim despre împuternicirile constituționale ale șefului statului.

Vadim Pistrinciuc: „Împuternicirile constituționale sunt suficiente ca el să fie un agent al schimbării și să spună clar împotriva căror practici el este, ca statul acesta să poată să se miște înainte. Da, statul nostru are nevoie de subvenții din afară, de aceste ajutoare pe care le primește, fără ele, dezvoltare n-are să fie și nici plutire n-o să fie, o să fie așa o plutire ca o covată spartă, care o să se ducă la fund în fiecare an și eu sunt absolut sigur că cei de la guvern și care azi se bat cu pumnul în piept că noi avem, noi știm de unde simt acest lucru. Și-i observați, îs tot mai supărați și tot mai nervoși pe partenerii externi, că nu-i apreciază la justa valoare, deși partenerii externi evoluează și apreciază în baza unor lucruri foarte clare. Și în cazul de față este lipsa de progres.”

Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova totuși își doresc un președinte-tătuc. De ce?

Vadim Pistrinciuc: „Eu aș contesta această părere.”

Europa Liberă: Eu vă spun ce am auzit la Florești.

Vadim Pistrinciuc: „Da, ei spun acest lucru, dar eu l-aș contesta. Societatea noastră a demonstrat foarte clar că atunci când acest așa-zis tătuc vine și începe a strânge șuruburile, și le strânge, și le strânge, și lipsește țara de alternativă, oamenii dau cu piciorul și-și arată nedorința. Noi am trecut aceste perioade. Și în 2016, acum trei ani de zile, un alt personaj deja istoric în Republica Moldova se dorea prim-ministru și un incontestabil tătuc. Tot ce făcea, el făcea ca un tătuc.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc...

Vadim Pistrinciuc: „Și ați văzut și oamenii care au venit atunci în Piață, în scuarul Operei, aduși de el, nu au fost foarte fericiți să-l aclame. Noi am avut perioada lui Vladimir Voronin, care, din punctul de vedere al dezvoltării statului, în primii ani a fost pozitivă, a fost bună, s-au clarificat multe chestii, dar am văzut că în al doilea termen repulsia față de stilul de guvernare și față de centralizarea excesivă și autocratică a crescut foarte mult.”

Europa Liberă: Vocile cetățenilor de la Florești arată că ei își doresc un președinte al Republicii Moldova asemănător cu Alexandr Lukașenko, de exemplu, din Belarus.

Vadim Pistrinciuc: „Sunt la noi cetățeni cărora le place așa gen de președinție, dar în momentul în care se produc anumite lucruri și când oamenii sunt lipsiți de anumite libertăți, ei încep să regrete foarte mult și sunt destul de agresivi în a-și revendica drepturile. Credeți-mă.”

Europa Liberă: Eu voiam să vă aduc la gândul dacă caută sau nu cetățenii Republicii Moldova un lider național, dacă și-l doresc, dacă trebuie să apară, dacă nu e neapărat o singură persoană să decidă totul.

Vadim Pistrinciuc: „Da, oamenii tot timpul caută lideri naționali, și lideri naționali care să fie un etalon, un exemplu de corectitudine, de moralitate și de onestitate. Oamenii au obosit de hoții.”

Europa Liberă: Asta spun și floreștenii, vor un președinte care să nu mintă, să nu fure, să fie integru.

Vadim Pistrinciuc: „Oamenii au obosit de hoție, fiindcă în momentul în care un lider protejează această clasă de oameni care au „scurs” statul și noi acum suntem într-un moment când nu ne mai putem permite. Deci, tovarăși cleptocrați, nu poate statul acesta să vă țină mai departe, trebuie să reveniți la normalitate. Eu nu sunt romantic să zic că cineva o să eradice corupția, o s-o stârpească în totalitate, nu, ea o să existe, căci ea există și în societățile dezvoltate, dar la noi ea a depășit cotele morale și cotele sustenabile. Deci, statul n-o mai poate susține. Și exact este ceea ce ne spun partenerii: „Dvs. vreți de la noi să vă dăm 40 de milioane suport direct la buget, dar studiile arată că se sifonează miliarde de lei prin sistemul de achiziție”.”

Europa Liberă: Vectorul politicii externe este și în grija instituției prezidențiale. Șeful statului are împuterniciri, atribuții pentru promovarea politicii externe. Iată aici, dacă ați putea să-i explicați omului de la firul ierbii până unde și cât poate să facă președintele ca să apropie, de exemplu, Republica Moldova mai mult de Federația Rusă sau de Uniunea Europeană. Cel puțin, în declarații se lasă să se înțeleagă că șeful statului e cel care vrea o politică echilibrată și cu Estul, și cu Vestul.

Vadim Pistrinciuc: „La el, declarațiile deseori se contrazic, depinde unde le spune. Dacă merge la o televiziune românească, spune una, pe urmă se duce la o televiziune care-i aparține lui sau „apropiaților”, cum a zis el, atunci el spune cu totul altceva, absolut contradictoriu.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam despre politica echilibrată și reușita acestei politici.

Vadim Pistrinciuc: „Acum, ceea ce ține de politică, ea nu este echilibrată.”

Europa Liberă: Și pe finalul acestei discuții. Va fi una situația în caz că la alegerile prezidențiale câștigă Igor Dodon care poate să aibă sprijin, majoritate parlamentară în legislativ și cu totul alta dacă ajunge altcineva la cârma țării, pentru că poate să se repete soarta lui Igor Dodon, când șeful statului e suspendat pe 5 minute și decide altcineva ce trebuie să se întâmple.

Vadim Pistrinciuc: „A fost suspendat de șapte ori și nu am văzut să protesteze vehement. Haideți să fim cinstiți și în sensul acesta. Partidul Socialiștilor a fost într-o coaliție neoficială și situativă cu Partidul Democrat în aceste alegeri. Deci, asta este clar, ei au votat cele mai importante și contestabile legi împreună cu Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon a fost suspendat?

Vadim Pistrinciuc: „El a fost suspendat, pentru că ei trebuiau într-o manieră oarecare să explice, dar nu l-am văzut să protesteze.”

Europa Liberă: A fost o înțelegere tacită?

Vadim Pistrinciuc: „Eu cred că a fost o înțelegere, fiindcă prea relaxat reacționa la chestia asta.”

Europa Liberă: Și acum, dacă vine altcineva în fotoliul de președinte, poate să se pomenească într-o situație asemănătoare cu cea a lui Igor Dodon de pe timpuri?

Vadim Pistrinciuc: „Eu nu cred că o să se mai ajungă la așa nivel, nu cred că noi o să avem o Curte Constituțională care, în pofida discuțiilor despre ea, o să vrea să repete soarta componenței precedente a Curții Constituționale. Dar ați spus corect – „un altfel de președinte”. Un altfel de președinte trebuie, pârghii sunt. Președintele este, în primul rând, un lider care arată direcția spre care trebuie să se meargă și mesajul trebuie să vină de acolo, nu unul lipsit de conținut, dar direcția trebuie să fie foarte clară: stop hoției, investiții, disciplină, regulă și mergem înainte. Asta este tot ce trebuie să facă președintele, pârghii sunt suficiente. Da, nu suficiente ca să fii un tătuc, dar în relația cu parlamentul, promulgările, numirea judecătorilor, Consiliul Suprem de Securitate sunt suficiente, sunt.”