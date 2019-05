Larisa Turea: „Este un film care a descrețit frunțile aici la festival”

Europa Liberă: Mult a fost, puțin mai este. Festivalul de Film de la Cannes e pe ultima sută de metri...

Larisa Turea: „E un festival minunat în acest an...”

Europa Liberă: Care sunt pronosticurile în ajun de palmares și care-i ambianța de acolo, dna Turea?

Larisa Turea: „Astăzi am avut o întâlnire fluviu cu Sylvester Stallone, unul din idolii generației de tineri și a fost o întâlnire foarte frumoasă, pentru că în ultimul timp acest mare artist al filmelor de gen, filmelor de acțiune a suferit mult, și-a pierdut băiatul, foarte tânăr, la 35 de ani; era și el regizor și actor. A mai avut și niște accidente, dar era foarte lucid, a vorbit foarte frumos despre ce înseamnă aceste filme de acțiune și cum s-au născut. Publicul era absolut exaltat în această sală mare, pentru că el a vorbit despre cele două personaje celebre, cărora le-a dat ființă. E vorba de Rambo și de Rocky, Rambo fiind latura mai întunecată a naturii umane, pe când Rocky este un optimist, și despre cum a ajuns la această idee. El zicea că nu e bine să ai prea multe idei, o idee bună face cât multe altele și că trebuie să insiști asupra acestei idei. Și vorbea despre primul lui film Rocky, Rocky, care urma să urce o scară. La început părea un scenariu foarte prost, dar era în perioada când existau foarte mulți veterani din Vietnam întorși acasă și exista un număr foarte mare de sinucideri printre acești veterani întorși acasă, care nu știau cu ce să se mai ocupe. Și Stallone susține că anume filme de acest tip insuflă optimism și demonstrează că oricine poate urca o scară. Chiar dacă la început au eșuat, mai târziu eroii lui au reușit să urce aceste trepte, această scară care părea imposibilă și că totuși atunci când îți dorești foarte mult nimic nu este imposibil.”

Europa Liberă: Din cele 21 de filme aflate în cursa pentru premiul Palm d’Or e și cel românesc al lui Corneliu Porumboiu. Ce pronostic faceți?

Larisa Turea: „Noi am vorbit un pic despre el. Este un film care a descrețit frunțile aici la festival. Deocamdată este cotat foarte bine, sperăm să ia și un premiu. Se preconizează că ar putea lua Premiul pentru interpretare masculină, pentru Vlad Ivanov, care este un fel de Bruce Willis de-al nostru, pentru că a jucat mai multe roluri de polițiști și mi-ar plăcea foarte mult ca să fie remarcat acest film care aduce noutăți, este foarte inventiv și în domeniul limbajului cinematografic. E vorba nu numai de acest limbaj ancestral de pe insula Gomera; Gomera, așa se numește și filmul, dar este vorba și de foarte multă imaginație în a prezenta altfel o poveste, a spune altfel un film. Și vreau să vă zic că am mai văzut un film aici, la biblioteca digitală, un film care are o relație cu Republica Moldova. Este vorba despre filmul Liliei Schneider. Am mai văzut-o aici cu mai multe filme. Ea a adus un scurtmetraj cu denumirea Casa Mare, vorbește despre ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, după această revoluție a tinerilor care s-a întâmplat în aprilie și la ce am ajuns în ziua de astăzi, când chiar însăși noțiunea de „Casa mare” dispare. Deci, această comoară a basarabenilor, acest loc de suflet din casele noastre dispare, că sunt tot mai multe case abandonate, sunt foarte mulți copii fără părinți, apare într-un cadru un cărucior gol, care rătăcește pe străzile unui sat semi-abandonat. Pe ecran apar și doi tineri actori de la noi. Este vorba de Dana Ciobanu și Ghenadie Moroșanu. Eu sper foarte mult că acest festival va stimula atenția pentru film la noi și că foarte curând vom avea și filme de-ale noastre, să participăm nu ca un ingredient absolut necesar în filmele colegilor noștri, cum a fost anul trecut când Serghei Loznița a fost secundat de Valeriu Andriuță și Oleg Mutu, unul dintre cei mai mari directori de imagine din Europa și în filmele lui Cristian Mungiu, unde apar actorii noștri, operatorii noștri, dar să venim cu filmele noastre. Cred că avem foarte mult creativitate care merită pusă în valoare și pusă în lumină. Astăzi în cadrul programului Tânărul val românesc este și Dumitru Grosei cu un scurtmetraj, dar totuși este foarte puțin, pentru că aceste filme ale compatrioților noștri sunt văzute doar pe un ecran digital sau într-o sală foarte mică, pe când sunt marile săli care ne așteaptă. Au fost multe filme interesante, chiar azi-dimineață am avut un film fluviu al lui Keshihs, un familiar al festivalului, un film hipnotic, despre magia corpurilor tinere, despre niște dansatoare...”

Europa Liberă: Așteptăm nominalizările acestei competiții frumoase. Ediția a 72-a se apropie de sfârșit.

Larisa Turea: „Hai să revenim la palmares, când se vor divulga secretele și vom vedea cine sunt laureații.”