Literatura produce realitate, sau realitatea produce literatură? | VIDEO

Iacob Florea: „Mă întorc puțin la ce ați spus Dvs., apropo de provocare, de realitate. În Istoria literaturii a și apărut o carte care se cheamă chiar: „Lumea scrisă. Povești care au influențat oamenii, istoria și civilizația”. Sunt poveștile lumii, multe, care și-au pus amprenta asupra oamenilor, eroi, cei care puteau să dea sens istoriei, care au modificat-o. Sigur, autorul acesta, Martin Puchner, cred că îl cheamă, nu se referă doar la poveștile ca atare, el privește întreg fenomenul și se referă la alfabet, se referă la apariția hârtiei, la apariția tiparului, deci e un complex întreg care a modificat lumea. Acum, pariul meu a fost foarte simplu, am citit „Oblomov”, l-am descoperit prin bovarismul lui Gaultier – culmea! – și am stat o grămadă de timp, pentru că nu-mi plăcea să fac un calc după

Iacob Florea: „Din când în când, zic eu, lumea scrisă trage de mânecă lumea reală. Adică: „Fiți atenți, că ceva se întâmplă, nu neapărat să schimbați lumea, nu neapărat să vă schimbați direcția, dar trebuie puțină atenție”. Asta ne spune și oblomovismul – fiți atenți! –, omul nu are termen de garanție, dar poate să aibă, s-ar putea să se întâmple lucrurile alea și așa cum Kurzweil spune, directorul de la Google spune că în vreo câțiva ani vom deveni non-biologici – e un semn de întrebare. E un semn de întrebare, pentru că pe fondul acesta vine și marele istoric Harari și ne spune: „Domnilor, veți deveni de prisos!”. Literatura rusă are o producție de oameni de prisos, de la Lermontov încoace, fabuloasă, vor veni oameni, adică noi nu vom avea nici o însemnătate, nici măcar nu vom mai conta ca sclavi, în momentul în care erai sclav contai foarte mult, însemnai ceva, că munceai, te băga lumea în seamă...”

Europa Liberă: Așa... Și atunci, întrebarea Mariei, Dvs. cum răspundeți la ea – realitatea sau, invers, literatura îi dă realității niște personaje care s-o energizeze, s-o trezească, să-i spună: „Fiți atenți, iată un tipar!”?

bovarism, Stoltz, și nu numai el, toți criticii care au fost și au privit în tot intervalul acesta de timp oblomovismul și pe Oblomov – au încercat să găsească un oblomovism sentimental, instituțional, inclusiv prietenul lui Stoltz făcea clasificarea asta și ceva nu-mi venea bine, și la un moment dat am avut și revelația, am ajuns, cine știe a câta oară, la sfârșitul romanului, și mi-am dat seama că Stoltz spune povestea lui Oblomov. Și atunci, eu am zis: dle, dar dacă Oblomov a fost atât de inteligent, sigur, nu era atât de inteligent ca să facă o filosofie de viață, să povestească lumii, să fie convingător, dar dacă a fost atât de inteligent încât i-a indus prietenului lui ideea să-i spună povestea că, poate, într-o bună zi cineva va veni și va vedea asupra a ceea ce atrage el atenția, pentru că el atrage atenția acolo, el spune la un moment dat: «Domnilor, ăștia care vorbesc toată ziua, mă duc acolo peste ei, dar sunt mai morți decât mine, tu vrei să mă duci acolo în mijlocul lor, dar ei sunt plini de furie, ei sunt plini de uitare».”

Maria Pilchin: „Mi-e frică de scriitorul care o face deliberat, care are instrumentar, care are trusă și zice: „Uite, fac cinci metri de personaj, voi pune acolo...” Eu nu cred că există astfel de creatori, deși s-ar putea să greșesc. Eu, cel puțin, nu creez astfel, mie îmi iese, și spuneați, apropo, de „Rusul cel bun”. Rusul cel bun e soțul meu și, totodată, un personaj cumulativ în care încap toți soții ruși și toate soțiile...”

Iacob Florea: „În literatura lumii, chiar în literatura rusă, au început să apară roboțeii, care fac dragoste, în literatura contemporană, Pelevin, să zicem, nu mai știu, așa, întâmplător am dat peste ei, scriitorii sunt interesați de lume și lumea trebuie surprinsă, nu întâmplător se spunea pe vremuri că Tolstoi concurează starea civilă, pentru că asta a și făcut. Adică acolo e o panoplie de personaje și vezi de la Anna Karenina, pe care ați invocat-o deja, până la Bezuhov, până la Ivan Ilici. Ivan Ilici, care e o, nu numai o capodoperă, e un personaj care a intrat în viața noastră, pare că divaghez, dar nu o fac. Să știți că „Ființă și timp” a lui Heidegger este o carte care povestește moartea lui Ivan Ilici, povestește moartea aia. Din întâmplare am dat peste povestea asta. Heidegger îl trece undeva într-o notă de subsol pe Tolstoi și acolo e exact tot mecanismul acesta cum a fost și în „Moartea lui Ivan Ilici”, n-ar trebui să... Ce să mai citești acolo, dacă ăla te anunță că dl Ivan Ilici...”

Europa Liberă: O să moară.

Iacob Florea: „...tocmai și-a găsit să moară? Nu mai trebuie să-l citim – nu! Citim, pentru că noi vedem acolo, în „Moartea lui Ivan Ilici”, o dată cum se moare în ultimă instanță, dar cum se trăiește, de fapt, în ultimă instanță. Am amintit povestea asta dintr-un motiv foarte simplu. Eu am vrut să scriu odată un eseu în contra lui Cioran, Cioran are un articol despre „Moartea lui Ivan Ilici”. Deci un articol în care spune că Tolstoi nu înțelege cum devine conversația cu moartea, cu lumina, că face și drege. Și eu nu-mi explicam, dle, ce s-a întâmplat de fapt și de drept, cum a ajuns Cioran să scrie despre „Moartea lui Ivan Ilici”? Și atunci, eu n-am putut să nu fac conexiunea pe care am văzut-o, la un moment dat, între ființe și timp a lui Heidegger, pe care Cioran o citise și articolul lui. Deci, Heidegger notează numai acolo așa, în trecere, și nici Cioran nu-mi spune mie: „Fii atent, uite, eu am ajuns la concluzia...” Cum fac eu altcumva, eu am ajuns la concluzia asta...”

Europa Liberă: Aproape didacticist.

Iacob Florea: „Da! Eu am ajuns la concluzia asta – asta urmărind, am descoperit, printre altele, l-am văzut și pe tovarășul Lenin vorbind la congresul metalurgilor, am văzut și tot travaliul lui Buharin acolo și când l-au luat după asta din cauza a două articole, pentru că amintise de Oblomov, oblomovii din viața rusească și fiecare a trăit cum a putut, cât a putut, așa, Buharin a capotat...”