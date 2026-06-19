Lucrări urgente de reparație: O mie de ani de istorie, amenințați în urma atacului rusesc asupra Lavra Pecersca

Lucrări de urgență au început la Catedrala Adormirea Maicii Domnului din complexul Lavra Pecerska - monument UNESCO și unul dintre cele mai vechi și mai importante lăcașuri ortodoxe - care a fost grav avariat în urma unui atac rusesc asupra Kievului în noaptea de 15 iunie. Echipele de urgență se află în cursă contra cronometru pentru a salva bunurile de patrimoniu care au o istorie de aproape o mie de ani. Majoritatea au fost evacuate, însă catapetesmele și picturile rămase înăuntru sunt amenințate de funingine și umezeală. Restaurarea completă ar putea dura cel puțin un an.