„Mai trăiește?” O mamă ucraineană își caută copilul răpit de Rusia

De când fiul Olhăi Puzik, Viktor, a fost luat dintr-un cămin de copii din Hersonul ocupat de forțele ruse în 2022, ea a rămas cu o întrebare chinuitoare: mai este, oare, în viață? Acest reportaj al televiziunii de limbă rusă a RFE/RL este povestea acestei căutări neobosite. Viktor este doar unul dintre cei aproximativ 20.000 de copii ucraineni transferați cu forța de Rusia. Majoritatea sunt încă reținuți ilegal, iar Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și comisarului pentru drepturile copiilor din F. Rusă, pentru crime de război.

