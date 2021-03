Majoritatea românilor preferă Vestul. Cine sunt tinerii care ar alege Estul?

Cercetarea arată că persoanele peste 60 de ani, cei cu un nivel de educație ridicat și cu un venit care le asigură cel puțin un trai decent, cei inactivi pasivi, locuitorii din București sau din urbanul mare consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că SUA au mai degrabă o influență pozitivă asupra României.

Pare surprinzător, pe de altă parte, că din sondaj rezultă că bărbații, cei cu vârsta sub 30 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei cu un venit redus, gulerele albastre cred într-o măsură mai mare decât restul populației că Rusia a făcut mai mult bine României de-a lungul timpului.

Prin contrast, sunt de părere că Rusia a făcut mai mult rău României de-a lungul timpului cu precădere: cei peste 60 de ani, cei cu un nivel de educație mai ridicat, locuitorii din urbanul mare

Cercetarea scoate la iveală că există totuși o minoritate de mai mult de 10 procente care ar prefera ca România să se îndrepte spre Est, adică spre Rusia, și China.

În majoritatea sondajelor recente, românii au încredere în proporție de circa 25% în cele două state, considerate autoritariste. Inclusiv în vaccinurile care vin din această zonă, credibilitatea rămâne la același nivel.

Sociologii de la INSCOP au mai ajuns la concluzia că mai mult de 60% dintre români sunt de părere că aderarea României la Uniunea Europeană a adus mai degrabă avantaje, în vreme ce doar 35 văd doar dezavantajele.

Bucureștiul trebuie să îşi apere interesele naţionale

Totuși aproape trei sferturi dintre români (64,2%) spun Bucureștiul trebuie să îşi apere interesele naţionale atunci când sunt în dezacord cu regulile Uniunii Europene, chiar dacă riscă să îşi piardă poziţia de stat membru al Uniunii. 31,9% au indicat că România, ca stat membru, trebuie să respecte regulile UE, chiar şi atunci când îi sunt afectate interesele naţionale, iar 3,9% nu ştiu sau nu au răspuns.

Cercetarea mai arată că femeile, cei cu un nivel de educație mai scăzut și cu un venit redus (perceput ca fiind insuficient pentru un trai decent), cei inactivi potențial activi, locuitorii din rural sau din urbanul mic consideră într-o măsură mai mare decât restul populației că România trebuie să își apere interesele naționale atunci când sunt în dezacord cu regulile Uniunii Europene, chiar dacă riscă să își piardă poziția de stat membru al UE.

Conform sondajului INSCOP, 66,6% dintre români cred că în cazul unei agresiuni NATO va apăra România, 29,3% că România va trebui să se apere singură, iar 4% nu ştiu sau nu au răspuns.

Printre cei care cred că, în cazul unei agresiuni, NATO va apăra România se regăsesc cu precădere: bărbații, persoanele peste 60 de ani, cei cu un nivel de educație ridicat și cu un venit care le asigură cel puțin un trai decent, locuitorii din București sau din urbanul mare.

Existenţa unor baze militare americane în România ar ajuta la apărarea ţării în cazul unei agresiuni externe consideră 75,4% dintre respondenţi, 20% nu sunt, însă de acord cu această aserțiune.

Și-au arătat dezacordul față de afirmația ”Existența unor baze militare americane în România ar ajuta la apărarea țării în cazul unei agresiuni externe” mai ales: cei cu educație primară și cei cu venit redus (care nu ajunge nici pentru strictul necesar).

Cercetarea mai relevă că 71,3% dintre români sunt de părere că Statele Unite au mai degrabă o influenţă pozitivă asupra României și doar 16,9% consideră că Rusia are mai degrabă o influenţă pozitivă asupra ţării

Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group subliniază că „datele sondajului relevă o aderență solidă a românilor față de reperele civilizației occidentale, dublată de o exigentă sporită cu privire la necesitatea unor avantaje pragmatice ale integrării euro-atlantice percepute tot mai mult printr-o cheie a patriotismului economic.”

Peste 60 la sută dintre români spun că Rusia a făcut rău României și aproape 20% consideră că mai degrabă i-au făcut bine țării

În ceea ce priveşte atitudinea Occident versus Rusia, 55,8% dintre români cred că ţările occidentale au făcut mai mult bine României, iar 19,1% că Rusia a făcut mai mult bine. De asemenea, 32,1% au răspuns că ţările occidentale au făcut mai mult rău, iar 61,7% că Rusia a făcut mai mult rău, iar restul nu ştiu sau nu au răspuns.

Persoanele cu vârsta sub 45 de ani, cei cu educație medie sau superioară, cei cu un venit mai ridicat (care le asigură cel puțin un trai decent), cei inactivi potențial activi și gulerele albe, locuitorii din București și din urbanul mare consideră într-o proporție mai mare decât media că țările occidentale au făcut mai mult bine României.

Sondajul „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false" a fost făcut la nivel naţional de INSCOP Research, în parteneriat cu Verifield, în perioada 1 - 12 martie, pe un eşantion de 1.100 de respondenţi. Marja de eroare a sondajului realizat prin interviuri telefonice este de +/-2,95%. Proiectul de cercetare este iniţiat şi coordonat de Strategic thinking group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.