Instanța franceză a obligat-o pe Le Pen să plătească amendă de 100.000 de euro și a condamnat-o la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare și unul cu brățară electronică, găsind-o vinovată de delapidări de fonduri publice europene.

În privința interdicției de a deține funcții publice, aceasta va dura 45 de luni, dintre care 30 suspendate.

Alegerile prezidențiale franceze sunt programate pentru 18 aprilie 2027, iar Le Pen era considerată o candidată redutabilă, după ce a ajuns de două ori în turul al doilea în lunga sa carieră politică.

Anul trecut, o primă instanță a condamnat-o pe Le Pen, în vârstă de 57 de ani, la o interdicție de cinci ani de a ocupa funcții publice și la o pedeapsă de doi ani de închisoare în legătură cu o escrocherie privind locuri de muncă fictive la Parlamentul European.

Reuters scrie că pedeapsa anunțată marți, chiar dacă nu duce automat la excluderea ultranaționalistei franceze din procesul electoral, fiind mai clementă în ce privește funcțiile publice, i-ar face candidatura „dificilă din punct de vedere logistic” și implicit puțin probabilă.

Aceeași curte de apel a obligat partidul lui Le Pen, Frontul Național, să plătească o amendă de 2 milioane de euro, dintre care un milion este suspendat.

Le Pen și partidul ei neagă că ar fi făcut ceva ilegal și se consideră victimele unei campanii politice.

Ziarul Liberation a scris în așteptarea verdictului de marți că dacă Le Pen primește pedeapsa cu brățara electronică, ea cel mai probabil nu va candida la anul.

„Prin urmare, succesorul său, președintele FN, Jordan Bardella, ar fi cel care ar intra în scenă, cu mai puțin de zece luni înaintea alegerilor prezidențiale, al căror deznodământ este din ce în ce mai incert, dar în cadrul cărora partidul de extremă dreaptă este în continuare considerat favorit în sondaje”, a conchis ziarul francez.

Le Pen a declarat de mai multe ori că nu ar candida pentru a-l înlocui pe președintele centrist Emmanuel Macron dacă s-ar afla în arest la domiciliu și nu ar putea desfășura campania electorală în mod corespunzător.

„Când ești candidat la președinție, trebuie să ai libertate deplină de mișcare”, a afirmat ea săptămâna trecută într-un interviu televizat.

„Nu pot să depind de permisiunea unui magistrat pentru a merge la un miting.”

Ea urmează să facă o declarație în cadrul jurnalului de știri de seară, mai târziu, marți.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te