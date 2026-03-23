Măsuri de criză: Slovacia introduce prețuri duble la motorină. Străinii vor plăti mai mult

Începând din 23 martie, pe o perioadă de 30 de zile, șoferii vehiculelor cu numere de înmatriculare străine vor plăti mai mult pentru acest combustibil în mica țară central europeană, membră în Uniunea Europeană și zona euro.

Reglementarea a fost justificată de reprezentanții guvernului slovac prin faptul că șoferii polonezi au început să cumpere motorină mai ieftină în Slovacia vecină.

Operatorii stațiilor de alimentare din Slovacia trebuie să perceapă acum șoferilor vehiculelor înmatriculate în străinătate 1,826 euro pe litru de motorină. Aceasta reprezintă media prețurilor acestui combustibil în Cehia, Polonia și Austria, care este cu aproximativ o cincime mai mare decât prețul motorinei din Slovacia de la începutul săptămânii trecute.

Prețurile combustibililor din Slovacia au crescut mult mai puțin decât în alte țări europene, după scumpirea bruscă a petrolului ca reacție la războiul din Orientul Mijlociu. Slovacia se numără în consecință printre statele din UE cu cele mai mici prețuri la benzinării.

Vecina Slovaciei, Ungaria, ale cărei politici guvernul de la Bratislava le copiază în anumite domenii, aplică deja o măsură similară de la 9 martie, când Budapesta a introdus prețuri plafonate la benzinării, dar numai pentru „ai săi”.

Nu este discriminare?

Asociația Slovacă a Industriei și Comerțului cu Combustibili a declarat că practicarea a două prețuri pentru motorină contravine legislației europene.

Guvernul premierului populist Robert Fico a asigurat însă că prețurile duble introduse la motorină nu vor atrage represalii din partea Uniunii Europene, pentru că - a spus el - vor fi valabile doar temporar, pe 30 de zile.

Site-ul de știri cehesc Seznam.cz amintește că în 2022, Comisia Europeană a inițiat o procedură împotriva Ungariei într-un caz similar.

Încă de joia trecută, în Slovacia sunt în vigoare restricții privind vânzarea cu amănuntul a motorinei. Șoferii pot alimenta doar rezervorul vehiculului propriu și un singur bidon cu o capacitate de maximum zece litri.

Totodată, la o singură alimentare se poate cumpăra acest combustibil în valoare de maximum 400 de euro. Această limită a fost criticată de transportatorii rutieri, potrivit cărora suma permite alimentarea cu mai puțin de o cincime din capacitatea rezervorului unui camion.

Sunt scutite de această restricție, de exemplu, autovehiculele serviciilor de securitate și salvare slovace, ale armatei și ale altor instituții, precum și utilajele agricole și tractoarele sau utilajele și vehiculele de construcții.

Ce măsuri iau alte țări?

În unele țări europene (ca Slovenia) din cauza preocupărilor legate de aprovizionare, s-au instituit limite zilnice stricte pentru achizițiile de combustibil, cum ar fi limitarea la 50 de litri pe zi pentru vehiculele private și la 200 de litri pentru companii. Unii comercianți cu amănuntul au limitat achizițiile la 30 de litri pentru persoanele fizice.

În Spania, măsurile speciale anunțate săptămâna trecută includ „reduceri drastice” ale impozitelor pe energie, prin scăderea cotei de TVA pentru energie electrică, gaze naturale, pelete din lemn și lemne de foc de la 21 % la 10 %. Impozitul pe benzină și motorină va fi redus „în limitele permise de UE” la 10 %, ceea ce ar putea duce la o scădere a prețului pe litru cu până la 30 de cenți.

Ministrul german al economiei, Katharina Reiche, a prezentat un proiect de lege care ar permite benzinăriilor să majoreze prețurile o singură dată pe zi, la ora 12:00, deși acesta nu a intrat încă în vigoare, deoarece necesită modificări ale legislației în materie de concurență. În ceea ce privește sectorul energetic în ansamblu, Berlinul a exclus categoric reluarea achizițiilor de gaze rusești, calificând această perspectivă drept „absolut inacceptabilă”.

Italia a luat în considerare utilizarea veniturilor suplimentare din TVA generate de creșterea prețurilor la combustibili pentru a compensa consumatorii și intenționează să sancționeze companiile care profită de criză pentru a-și mări marjele de profit.

Portugalia a fost prima dintre țările din sudul Europei care a pus în aplicare o măsură concretă. Guvernul condus de Luís Montenegro a anunțat o reducere „temporară și extraordinară” de 3,55 cenți pe litru a accizei la motorină, restituind contribuabililor veniturile suplimentare din TVA generate de creșterea prețurilor. Măsura a fost luată când prețurile combustibililor au depășit pragul de creștere de 10 cenți pe care chiar executivul îl stabilise ca „prag de declanșare”.

În România, premierul Ilie Bolojan a atras atenția că eventualele măsuri de plafonare a prețurilor trebuie analizate atent, pentru a evita efecte negative asupra economiei și posibile probleme la nivel european. Potrivit Europei Libere România, președintele Nicușor Dan a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că autoritățile pregătesc un set de măsuri pentru perioada următoare.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te