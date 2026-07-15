Mini-serie Pe Agendă: Despre plecarea lui Munteanu, situația lui Tofan și dispoziția lui Plahotniuc

Diacov care s-a retras în politică în 2021-22, după ce și-a văzut desființat propriul Partid Democrat dat pe mâna oligarhului Vladimir Plahotniuc, mai ține legătura cu politicieni activi, inclusiv din sânul guvernării PAS, discutând „prietenește” chiar cu liderul oficial al acestuia, spicherul Igor Grosu.

„Eu nu văd nicio problemă”, spune Diacov, fost spicher și el, susținând că „sunt o persoană care vorbesc și dau bună ziua tuturor celor care-mi dau bună ziua mie”.

Cum interpretează schimbarea de guvern și criza de imagine a PAS

Diacov îl cunoaște bine pe fostul premier Alexandru Munteanu, încă de pe când acesta învăța, în 1978, la fosta școală moldo-rusă Nr. 23 din Chișinău, iar el, Diacov, lucra pe atunci la televiziune, fiind și un fel de mentor pentru elevii acestei școli - în jargonul vremii, „școala era o podșefnaia pentru televiziune” care juca rolul de organizație-mentor.

„Îl știu ca pe o persoană cumpătată, serioasă, care nu ia decizii pripite și populiste” spune Diacov, care a fost „surprins” așadar de anunțul din 3 iulie al premierului Munteanu de a demisiona: „Și eu sper că, în orice caz, oamenii care au fost implicați în această situație care a dus la demisia Guvernul, vor trage concluzii și își vor corecta, într-un fel, comportamentul ca lucrurile astea să nu se întâmple cu următorul prim-ministru”.

Munteanu a demisionat cu singura explicație că nu-și mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale. Demisia a avut loc într-un moment în care încerca să promoveze o nouă politică fiscală, nemulțumind alți membri ai guvernului care, spre deosebire de Munteanu, sunt și membri ai PAS.

Despre premierul desemnat, omul de afaceri Vasile Tofan, Diacov spune că îl cunoaște doar „de la distanță”, dar că „îmi place ca persoană, ca poziționare, îmi place că e activ, îmi place că are multe idei”.

Situația lui Tofan i se pare „destul de complicată” și crede că, dacă acesta devine premier, reușita a ceea ce-și propune „o să depindă în mare măsură și de abilitățile lui, dar și de faptul dacă ceilalți au tras concluzii din experiența de până acum sau nu”.

Diacov crede că, într-un sistem de guvernare parlamentar ca al Republicii Moldova, prim-ministrul ar trebui să fie „persoana principală în stat”.

„Asta-i altă discuție, dar nu merge ca într-o țară cu sistem parlamentar de guvernare șeful statului să fie principalul funcționar în stat”, spune Diacov care a pus umărul la instalarea sistemului parlamentar încă în anul 2000 din poziția sa de atunci de președinte al Parlamentului.

Comentând actuala criză de imagine a partidului de guvernământ PAS – în urma dezvăluirilor despre salariile mari din întreprinderile de stat și agenții guvernamentale, despre calitatea acestor angajați și relațiile de rudenie ale unora cu președinta Maia Sandu - Diacov a spus că de vină sunt „apucăturile moldovenești”.

Este ceea ce i se poate întâmpla unei formațiuni care a obținut „într-o noapte puterea toată” și „nici bună ziua nu mai spun nimănui”: „Și iată, din păcate, realitățile moldovenești, apucăturile noastre, educația noastră, lipsa de experiență și așa mai departe, toate lucrurile astea au dus în cumul la situația asta”.

Despre ultima întâlnire cu Plahotniuc și moștenirea pentru PD

A avut vreo contribuție și fostul său coleg de partid, Vladimir Plahotniuc, acuzat de spicherul Grosu că ar coordona din închisoare o campanie împotriva PAS?

„Hai să fim serioși (...) Nu cred că Plahotniuc are acum dispoziție să se ocupe de ce face guvernarea”, este răspunsul lui Diacov. După el, nici Grosu n-ar crede în ceea ce a afirmat: „A trăsnit-o, să-i spunem așa, pe neașteptate și reacțiile comentatorilor au fost pe măsură”.

Dar când a discutat ultima dată cu Plahotniuc, s-a întâlnit cu el, l-a vizitat la penitenciar după ce a fost capturat, în 2025, adus în țară, judecat și condamnat la închisoare de prima instanță pentru rolul său în furtul miliardului?

„De ce să-l vizitez ?”, întreabă la rândul său invitatul nostru. Ultima dată s-a întâlnit cu Plahotniuc în 2019, „în ziua când a plecat” din țară, după ce a fost alungat de la putere, vorbind apoi „mai multe ori la telefon” despre soarta Partidului Democrat.

„Nu era clar ce se întâmplă, era o atmosferă foarte, foarte... o situație dramatică pentru multă lume”.

Cu câțiva ani mai devreme, Plahotniuc preluase cu acordul lui Diacov Partidul Democrat înființat de acesta, aducându-l la guvernare. Dar a fost acuzat că a corupt și „capturat” instituțiile statului, îndreptându-le împotriva oponenților.

„Mie îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat în toți anii ăștia (…) că [Plahotniuc] a dezechilibrat și situația lui personală și pe noi pe toți. Sute de oameni au nimerit într-o situație prostească, au fost dați afară și au fost eliminați din toate structurile (...) A pus și republica într-o situație foarte, foarte dramatică”, spune Diacov.

Ce l-am mai întrebat pe Dumitru Diacov în acest episod:

Ce a spus în instanță, unde fost chemat ca martor în dosarul „kuliok”?

Ce crede despre ultimele declarații despre unirea Republicii Moldova cu România?

De ce mai insistă să promoveze un „bloc de centru” în politica moldoveană, după eșecul cu PD?

Ce pronosticuri are pentru viitorul R. Moldova?

Pe Agendă, cu Cristina Popușoi” este un produs al Europei Libere, în care invitați de prestigiu sunt intervievați săptămânal în studioul nostru din Chișinău. Cu un episod nou publicat în fiecare miercuri, aduce 30 de minute de întrebări și răspunsuri la ordinea zilei pentru orice spectator din R. Moldova. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv: adevărul. Emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova și pe site-ul moldova.europalibera.org, iar versiunea audio - pe aplicațiile de podcast: Apple Podcasts și Spotify.

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