Fedorov, un birocrat relativ tânăr și talentat, care a condus eforturile de transformare digitală la nivelul întregii administrații și a adoptat inovațiile în domeniul dronelor ca o armă importantă în război, a confirmat că a fost eliberat din funcție pe 15 iulie.

Pe parcursul mandatului său de șase luni ca ministru, Ucraina a înregistrat o îmbunătățire spectaculoasă a poziției sale pe câmpul de luptă, lovind în repetate rânduri rafinăriile de petrol rusești, provocând penurie de combustibil în Rusia și punându-l într-o situație jenantă pe președintele Vladimir Putin.

„A fost o mare onoare să servesc poporul ucrainean în calitate de ministru al Apărării”, a declarat el într-o postare pe rețelele sociale. Zelenski nu a comentat public această decizie.

Fedorov a menționat mai multe realizări din perioada petrecută la minister, printre care blocarea accesului trupelor ruse la sateliții Starlink, ceea ce „a redus dramatic capacitatea acestora de a duce un război eficient cu drone”.

El a adăugat că va continua să lucreze pentru a „învinge inamicul prin asimetrie, rapiditatea inovației și puterea organizării”. Nu a oferit alte detalii.

Presa ucraineană specula că Fedorov ar putea fi demis, întrucât se afla într-un „conflict sistemic” cu alți membri ai Cabinetului implicați în cheltuielile de apărare.

Dan Rice, președintele American University Kyiv și fost consilier special al comandantului-șef al forțelor armate ucrainene, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că Fedorov ar putea fi numit într-o altă funcție de conducere, inclusiv, prim-ministru sau ambasador al Ucrainei în Statele Unite, deși el a subliniat că „pur și simplu nu se știe” ce intenționează Zelenski.

„Cred că a făcut o treabă extraordinară într-o perioadă foarte scurtă de timp”, a spus Rice despre Fedorov.

„Cred că are șansa de a contribui enorm la relațiile dintre Ucraina și SUA. Dar timpul va arăta ce dorește președintele Zelenski.”

Un stat într-un smartphone

Zelenski a anunțat începerea remanierii guvernamentale pe 12 iulie, afirmând că schimbările sunt necesare pentru punerea în aplicare a unei strategii politice actualizate.

El a precizat că remanierea are, de asemenea, scopul de a reînnoi Cabinetul de Miniștri și a adăugat că responsabilitatea pentru domeniile-cheie ale politicii externe va fi atribuită unor funcționari cu experiență relevantă.

Mai devreme, pe 15 iulie, Zelenski l-a desemnat pe Serhii Korețki, directorul general al Naftogaz, cea mai mare companie de stat din domeniul petrolului și gazelor naturale din țară, în funcția de viitor prim-ministru.

Naftogaz este o sursă majoră de venituri pentru guvern și o corporație cu o mare influență politică.

Unul dintre cei mai tineri miniștri din guvernul lui Zelenski, Fedorov, în vârstă de 34 de ani, a fost numit în 2019 ministru al transformării digitale al Ucrainei, o funcție nouă, menită să modernizeze serviciile publice greoaie ale guvernului, multe dintre ele datând încă din era sovietică.

La fel de importantă a fost asigurarea transparenței în procesele birocratice, care au fost mult timp opace, contribuind la eradicarea practicilor de corupție adânc înrădăcinate.

Reformele — descrise ca „un stat într-un smartphone” — au fost bine primite de ucraineni, iar popularitatea și succesul lui Fedorov au dus la o promovare în cadrul cabinetului, la funcția de viceprim-ministru, cu un portofoliu extins.

Ministrul dronelor

Fedorov a fost numit în fruntea Ministerului Apărării în ianuarie.

Deși lipsa sa de experiență militară a stârnit unele nemulțumiri în rândul forțelor armate ucrainene, promovarea sa a marcat începutul unei intensificări a războiului cu drone și a producției acestora – un domeniu de inovație în timp de război în care Ucraina a excelat.

În ultimele săptămâni, Ucraina a folosit drone pentru a lovi multiple ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei.

Atacurile împotriva infrastructurii energetice a Kremlinului, inclusiv terminalele petroliere și petrolierele aflate pe mare, fac parte dintr-o campanie pe care Kievul a denumit-o „sancțiuni de lungă distanță” împotriva Rusiei.

Atacurile cu drone asupra obiectivelor energetice rusești au dus la penurii masive în întreaga țară, chiar și Moscova – care este adesea imună la crizele din țară – resimțind presiunea, cozile lungi de la benzinării provocând izbucniri de furie din partea șoferilor.