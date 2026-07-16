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Ministrul ucrainean al Apărării, Fedorov, demis în cadrul remanierii guvernului

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihalo Fedorov (dreapta), și președintele Volodimir Zelenski. (fotografie de arhivă)
Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihalo Fedorov (dreapta), și președintele Volodimir Zelenski. (fotografie de arhivă)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Mihalo Fedorov din funcția de ministru al apărării în urma unei întâlniri cu conducerea armatei, în contextul unei remanieri guvernamentale în urma căreia Iulia Sviridenko a fost, de asemenea, demisă din funcția de prim-ministru.

Fedorov, un birocrat relativ tânăr și talentat, care a condus eforturile de transformare digitală la nivelul întregii administrații și a adoptat inovațiile în domeniul dronelor ca o armă importantă în război, a confirmat că a fost eliberat din funcție pe 15 iulie.

Pe parcursul mandatului său de șase luni ca ministru, Ucraina a înregistrat o îmbunătățire spectaculoasă a poziției sale pe câmpul de luptă, lovind în repetate rânduri rafinăriile de petrol rusești, provocând penurie de combustibil în Rusia și punându-l într-o situație jenantă pe președintele Vladimir Putin.

„A fost o mare onoare să servesc poporul ucrainean în calitate de ministru al Apărării”, a declarat el într-o postare pe rețelele sociale. Zelenski nu a comentat public această decizie.

Fedorov a menționat mai multe realizări din perioada petrecută la minister, printre care blocarea accesului trupelor ruse la sateliții Starlink, ceea ce „a redus dramatic capacitatea acestora de a duce un război eficient cu drone”.

El a adăugat că va continua să lucreze pentru a „învinge inamicul prin asimetrie, rapiditatea inovației și puterea organizării”. Nu a oferit alte detalii.

Presa ucraineană specula că Fedorov ar putea fi demis, întrucât se afla într-un „conflict sistemic” cu alți membri ai Cabinetului implicați în cheltuielile de apărare.

Dan Rice, președintele American University Kyiv și fost consilier special al comandantului-șef al forțelor armate ucrainene, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că Fedorov ar putea fi numit într-o altă funcție de conducere, inclusiv, prim-ministru sau ambasador al Ucrainei în Statele Unite, deși el a subliniat că „pur și simplu nu se știe” ce intenționează Zelenski.

„Cred că a făcut o treabă extraordinară într-o perioadă foarte scurtă de timp”, a spus Rice despre Fedorov.

„Cred că are șansa de a contribui enorm la relațiile dintre Ucraina și SUA. Dar timpul va arăta ce dorește președintele Zelenski.”

Un stat într-un smartphone

Zelenski a anunțat începerea remanierii guvernamentale pe 12 iulie, afirmând că schimbările sunt necesare pentru punerea în aplicare a unei strategii politice actualizate.

El a precizat că remanierea are, de asemenea, scopul de a reînnoi Cabinetul de Miniștri și a adăugat că responsabilitatea pentru domeniile-cheie ale politicii externe va fi atribuită unor funcționari cu experiență relevantă.

Mai devreme, pe 15 iulie, Zelenski l-a desemnat pe Serhii Korețki, directorul general al Naftogaz, cea mai mare companie de stat din domeniul petrolului și gazelor naturale din țară, în funcția de viitor prim-ministru.

Naftogaz este o sursă majoră de venituri pentru guvern și o corporație cu o mare influență politică.

Unul dintre cei mai tineri miniștri din guvernul lui Zelenski, Fedorov, în vârstă de 34 de ani, a fost numit în 2019 ministru al transformării digitale al Ucrainei, o funcție nouă, menită să modernizeze serviciile publice greoaie ale guvernului, multe dintre ele datând încă din era sovietică.

La fel de importantă a fost asigurarea transparenței în procesele birocratice, care au fost mult timp opace, contribuind la eradicarea practicilor de corupție adânc înrădăcinate.

Reformele — descrise ca „un stat într-un smartphone” — au fost bine primite de ucraineni, iar popularitatea și succesul lui Fedorov au dus la o promovare în cadrul cabinetului, la funcția de viceprim-ministru, cu un portofoliu extins.

Ministrul dronelor

Fedorov a fost numit în fruntea Ministerului Apărării în ianuarie.

Deși lipsa sa de experiență militară a stârnit unele nemulțumiri în rândul forțelor armate ucrainene, promovarea sa a marcat începutul unei intensificări a războiului cu drone și a producției acestora – un domeniu de inovație în timp de război în care Ucraina a excelat.

Fum negru se ridică din zona rafinăriei de petrol din Moscova a producătorului rus de petrol Gazprom Neft, situată la periferia sud-estică a Moscovei, după atacul ucrainean cu drone, pe 18 iunie 2026.
Fum negru se ridică din zona rafinăriei de petrol din Moscova a producătorului rus de petrol Gazprom Neft, situată la periferia sud-estică a Moscovei, după atacul ucrainean cu drone, pe 18 iunie 2026.

În ultimele săptămâni, Ucraina a folosit drone pentru a lovi multiple ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei.

Atacurile împotriva infrastructurii energetice a Kremlinului, inclusiv terminalele petroliere și petrolierele aflate pe mare, fac parte dintr-o campanie pe care Kievul a denumit-o „sancțiuni de lungă distanță” împotriva Rusiei.

Atacurile cu drone asupra obiectivelor energetice rusești au dus la penurii masive în întreaga țară, chiar și Moscova – care este adesea imună la crizele din țară – resimțind presiunea, cozile lungi de la benzinării provocând izbucniri de furie din partea șoferilor.

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