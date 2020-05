„Moldova este un câine tăvălit prin glod, dintr-o parte stă America, dintr-o parte stă Rusia” (FOTO/VIDEO)

Abia după aceste subiecte, sunt preocupați de starea de sănătate, urmată de migrație și depopulare, corupție și viitorul copiilor ș.a.m.d., arată datele unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor în prima săptămână din luna mai. Potrivit cercetării, în această perioadă a crescut gradul de pesimism al populației. Ce au învățat moldovenii din pandemie? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.





* * *

În mediul rural, piața a fost redeschisă după două luni de izolare pentru limitarea epidemiei provocate de noul coronavirus. Relaxarea restricțiilor este urmată de aglomerație la târg. COVID-19 și-a găsit repede loc printre subiecte, mai ales dacă cineva tușește sau strănută. La piața din Cărpineni, Hâncești, oamenii au venit după mâncare, nu sunt scumpi la vorbă și se protejează care și cum poate. Unii cred că pandemia de coronavirus și criza creată de acest virus trebuie să rămână în istorie ca o lecție pentru oameni și, mai ales, pentru guvernare. Dincolo de boală, decese, restricții, teamă și nesiguranță, pandemia a dat câteva lecții importante.

– „Învățămintele sunt acelea că trebuie să ne păstrăm sănătatea. Și cum vom fi disciplinați, și cum vom îngriji de noi, așa și vom merge mai departe. Dacă noi n-o să ne păzim, dacă noi n-o să ne ascultăm unul pe altul, cel mai tare mi-e jale de medicii din timpul de față, mi se rupe inima, sărmanii... Și mă tem că mai departe n-au să se mai ducă copiii să învețe de medic, pentru că atâția medici și-au dat viața pentru sănătatea noastră... Am trecut prin multe, prin potopuri, prin crize diferite, dar aceasta, ca să nu vedem dușmanul nostru, să ne temem toți unul de altul și noi nu-l vedem pe dușmanul nostru...”

Europa Liberă: Dar autoritățile cum au trecut acest examen?

– „Care autorități?”

Europa Liberă: Autoritățile statului.

– „Ale statului? Ei, aceia cred că mai mult au avut grijă de dânșii decât de oameni, Ba dintr-o parte vin ajutoare, ba din alta, acum nu se mai duce cont de nimic. Credeți că mai este cineva responsabil ca să priceapă ce se face pe din dosuri? Și prea târziu au avut grijă de medici ca să aibă echipament...”

Europa Liberă: S-a discutat mult, cine a oferit și oferă ajutor Republicii Moldova și în această situație de criză și, mai ales, după perioada complicată. Dvs. cum ați înțeles: cine a întins mâna de ajutor pentru Republica Moldova?

– „Dar cine să ne-o întindă, dacă nu frații noștri de peste Prut? Chiar mă uitam că au luat și mașinile celea sub podurile celea de la marginea Chișinăului acolo le-au întâmpinat. Dar n-au putut să le aducă în Piața Marii Adunări Naționale să fie văzute de toată lumea? A venit dl Chicu și a spus vreo câteva vorbe acolo... Dar întotdeauna când ne-a fost nouă cel mai greu, România ne-a ajutat. Ne-a ajutat și Rusia, chipurile, dar mai mult au ajutat decât Rusia și China, și alte țări ne-au dat ajutor. Și le mulțumim și lor și le dorim multă sănătate și Dumnezeu să aibă pază pentru toată lumea. Eu chiar mă rog la Dumnezeu și zic: „Doamne, scapă toată lumea! Apără-ne și iartă-ne pentru greșelile pe care le-am făcut noi, pentru că noi tare suntem vinovați în fața lui Dumnezeu și numai Dumnezeu ne poate scăpa.”

– „Virusul acesta... Pe de o parte, au mai fost așa boli. Eu țin minte părinții spuneau că după foamete a fost și tifos, și ciumă, și holeră, și mai multe boli, dar eu aș crede că-s tot acelea boli, numai că-s mai strașnice oleacă. Dar noi trebuie să suferim...”

Europa Liberă: Ce ați făcut în această perioadă de criză?

– „La țară nu poți să stai numai în casă, că este de lucru și pe deal, și primprejurul casei, avem animale, avem păsări, lucrăm, că așa-i moldoveanul învățat, să muncească, dar nu prea avem noi succes după munca asta pe care o depunem.”

Europa Liberă: Autoritățile s-au descurcat bine în această perioadă?

– „Autoritățile... Eu mă uit chiar și la președintele țării când iese și povestește, niciodată nu l-am văzut cu mască la gură, dar pe noi ne impune să nu umblăm fără mască. Și au pus un fel de ștrafuri așa că... oamenii n-au. De unde să ia el 25 de mii de lei? 25 de mii de lei nici într-un an de zile unii oameni nu primesc atâta, într-un an de zile un om din sat nu primește atâția bani, 25 de mii de lei. La dânșii 25 de mii de lei îi o leafă, dar la noi – un an de zile trebuie să muncești, dar nici nu izbutești într-un an de zile să faci banii ăștia.”

Europa Liberă: În toamnă vor fi alegeri prezidențiale, va trebui să mergeți să aruncați buletinul de vot pentru cel care va merita să stea în fruntea țării. Cum trebuie să fie acea persoană care conduce Republica Moldova?

– „Aista, Dodon nu aș crede să mai câștige, pentru că el îi cel mai mincinos om din republică. Eu așa om mincinos n-am văzut niciodată.”

Europa Liberă: Ce minciuni a spus?

– „Ei, ce minciuni? Iaca chiar a spus că au să ridice pensiile de două ori pe an. Dar de ce nu face așa, ca s-o ridice o dată cum se cade și gata? La ce-mi trebuie mie de două ori pe an? Da’ eu o să mai trăiesc până la sfârșitul anului?”

Europa Liberă: Și încă ce a mai spus și n-a făcut?

– „Ce-i spune Putin, aceea el face numai. Se duce la Moscova de vreo 10 ori pe an, cu avioanele lor. Lui numai i-i dragă să umble așa, să cheltuiască banii din buget și pe urmă spune că nu avem buget, nu avem pentru pensii. Mai ales cu dogovorul (acordul) ista ca să ia 200 de milioane de euro.”

Europa Liberă: Și ce ați înțeles? De ce n-au venit banii aceștia?

Haideți mai întâi să ne hotărâm cu lumea care nu are ce mânca

– „Banii iștia s-au gândit că au să vină și-o să-i ia tot ei, n-aș crede că pentru lume. El a spus că pentru drumuri, dar este virus, trebuie pentru bolile acestea mai întâi, dar el spune că să facă drumuri, să facă aeroporturile acestea, Mărculești și nu mai știu care acolo mai întâi. Dar la ce ne trebuie nouă atâtea aeroporturi? În Moldova jumătate de populație a rămas, dar lui îi trebuie să fie trei aeroporturi. Haideți mai întâi să ne hotărâm cu lumea care nu are ce mânca...”

Europa Liberă: Când ziceți că este lume care nu are ce mânca, de ce a ajuns lumea aceasta în pragul sărăciei?

– „Din cauza lor, din cauză că numai bandiții conduc și al doilea Plahotniuc aista-i, Dodon. El merge cu legile lui Plahotniuc.”

Europa Liberă: În parlament trec deputați dintr-un partid în altul. Ce părere aveți despre acest traseism?

– „Eu am o părere că și Candu tot îi condus de Plahotniuc și de la PD se duc la dânsul să formeze ca tot același Plahotniuc să fie.”

Europa Liberă: Cine ați vrea să constituie majoritate parlamentară? Deputații din care partide ar trebui să se unească?

– „Platforma DA ar trebui să fie cu Maia Sandu, acestea două...”

Europa Liberă: Dar ei nu au suficiente voturi.

– „Chiar și de la PD și de la al lui Dodon partid, mai sunt și oameni care înțeleg, dar ei se tem de-amu să nu-i dea afară...”

Europa Liberă: Dvs. chiar credeți că sunt deputați care au frică?

– „(Râde.) Ehe-hee, cam toți au frică de Dodon, pentru că el e al doilea Plahotniuc. Numai spune minciuni și nimic nu face.”

Europa Liberă: Dar cum vedeți viitorul satului și statului?

– „Numai când o să fie un om integru care să fie pentru popor, să nu amăgească, să nu fure... Ian uite, de când s-a furat miliardele acelea și nimic nu se aude, numai, iaca, dacă a mai ieșit și virusul ista, de-amu s-a uitat și de miliard, s-a uitat de toate. Ce treabă are Dodon ca să vorbească el de medicină?”

– „Noi suntem mulțumiți cu Dodon, că așa îl criticau și pe Voronin când a fost la conducere, dar de când a devenit Dodon, noi suntem mulțumiți. Nu că suntem din partea lui ori ceva, nu avem nimic cu dumnealui, nu suntem neamuri ori altceva...”

Europa Liberă: Ce a încercat d-lui să facă și i-a reușit?

– „Că acum cu criza asta, la Crăciun a dat 700, nu 500, pe urmă, la Paști, dacă epidemia asta s-a abătut, de ce să-l învinovățim? Înțelegem, credem și așa, și așa... Dar ce a făcut Maia Sandu? A închis școlile, că eu chiar am nepoți, doi nepoți și taman când au terminat clasa în sat, trei ani s-au dus la Hâncești, apoi, 60 de kilometri, și sumci (genți), și bani. Și noi suntem mulțumiți, nu vrem pe altcineva.”

Europa Liberă: În toamnă vor fi alegeri prezidențiale. Cine merită să fie în fruntea țării?

– „Dodon și democrații. Că cine fuge de la democrați? Acei care vor sacul cu bani și Plahotniuc, Șor îi obespecește (asigură), era Ivanova, de la comuniști s-a dus la democrați și acum a fugit la Candu.”

Europa Liberă: Ce credeți despre acest traseism, trecerea dintr-un partid în altul?

– „Nu-i bun, nu-i bun! Asta-i, cum s-ar spune, îi vânzare, trădare. Nu văd pe altcineva în afară de Dodon și Chicu. Dl Chicu, domnii ăștia umblă, se duc, se zbat și dacă ar îndeplini toți ce propun ei, măsurile să le ia, dar acum, iaca, și pe la noi pe la baruri prețuri pun... Apoi ce, le pune Dodon prețurile celea? Și dacă se duce un control ceva, ei închid magazinele și fug, ori le dă în buzunar. Dar ce, e vinovat Dodon ori Chicu îi vinovat? Nu cred eu așa ceva.”

Europa Liberă: Dar cine ajută mai mult Republica Moldova?

– „O ajută toți acum cu epidemia asta - și rusul, și România, și Germania, și China.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum, după perioada asta îndelungată de stat acasă?

– „În primul rând, sănătate să avem și să le dea pace să lucreze înainte. D-apoi acum alegeri ne trebuie, alegeri parlamentare cu greutățile acestea? Pentru Moldova asta se luptă câți s-o înghită, dar trebuie de trăit bine cu toți - și cu rusul, și cu românul, și cu toți de trăit, așa-i, cu mahalagiul trebuie să trăiești bine. Dar așa, care nu vrea rusul, care nu… Dar cu rusul, n-am trăit bine cu rusul? Nu a fost tot, irigarea?... Dar acum unde-i, ce este? Dar cine să mai facă? De-amu nu-i rusul, că rusul o făcut.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la Cărpineni, și întrebăm sătenii cum depășesc criza de pandemie.

– „Criza de pandemie este organizată de magnații lumii, de alde Bill Gates, ca să conducă lumea, să-i cipuiască. Nu este nicio pandemie, e o pneumonie simplă, cum spune și Lukașenko. Dacă te păzești și nu răcești, asta-i treaba.”

Europa Liberă: Ce urmează?

– „Ce urmează?... Urmează ca noi să fim conduși, ce ni s-a spune, aceea să facem. Hai să luăm Valea Lăpușnei, noi n-avem un mort de coronavirus. Despre ce vorbim noi, oameni buni? Au distrus businessul mic, ca magnații să pună mâna să controleze, iarăși ajungem de la început, ca să ne controleze total, sistemul uman pe fața pământului să fie controlat total de magnații lumii.”

Europa Liberă: În acest timp s-au mai produs niște schimbări pe scena politică, trec deputații dintr-un partid în altul. Cum vedeți acest traseism politic?

– „În Moldova, practic, oameni politici nu-s, aici sunt numai businessmeni și interese. Să luăm pe același Ghimpu, să luăm pe toți, au fost toți cu interese, în Republica Moldova toți îs cu interese, niciun fel de Unire, niciun fel de Românie, niciun fel de nimic.”

Europa Liberă: Dar cetățenii știu ce vor?

– „Majoritatea ar vrea să fie neamul românesc sau dac, sau cum ar fi să fie unit cum a fost cândva. Hai să spunem așa, Moldova este un câine tăvălit prin glod, dintr-o parte stă America, dintr-o parte stă Rusia - doi buldogi, doi câini mășcați care-l hârmuie în toate părțile. Moldova e la răscruce, așa că viitorul e în ceață de-a binelea, în ceață neagră.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici, la Cărpineni, și întrebăm lumea despre viața de la țară.

– „Am copt și pâine acasă și ne-am deprins cum era odată la țară, mâncare, dacă avem păsări...”

Europa Liberă: Și la ce concluzie ați ajuns? Se schimbă mentalitatea, se schimbă valorile?

– „Mentalitatea s-a schimbat, dar cu mult înspre rău.”

Europa Liberă: De ce?

– „Lumea a devenit mai mult agresivă, se urăsc frate cu soră, ai ajuns că stai singur la masă, tu și cu soțul, copilul nu poate veni, îți moare mama sau cineva, copilul nu poate ajunge la bunica lui la înmormântare, îi duc ca pe niște câini și îi aruncă acolo, în groapă.”

Europa Liberă: Dar de ce ziceți că se urăște aproapele cu aproapele?

– „Eu, de pildă, am venit săptămâna trecută. Cineva vine să vorbească cu mine, dacă eu am venit de peste hotare? Ei toți mă urăsc ca și când am venit cu cine știe ce în satul acesta, ca și când am venit cu o boală... Dar poate eu nici n-am fost în contact cu nimeni? Dar lumea de unde știe în ce situații am fost eu acolo? Și ei mă urăsc. Polițiștii amendează pentru nimic... Dar putea să fie o preîntâmpinare mai întâi? De unde omul de la țară are 25 de mii să plătească amenda asta? Guvernul acesta numai se gândește la bani, cât mai mulți bani, să fure, să pună în buzunarele lor, că ei știu că mâine-poimâine nu or să mai fie acolo, dar la lume nu se mai gândește nimeni, nu.”

Europa Liberă: Dar cine ajută Republica Moldova mai mult?

– „România și țările europene.”

Europa Liberă: S-a discutat mult și despre creditul rusesc.

– „Cu ce ocazie dl Dodon a vrut să firmeze contractul cu creditul ista, că pe urmă tot el să ajute firmele celea? Ce legătură are un credit cu ajutorul acesta? Poate eu nu înțeleg bine politica, dar în orice caz așa ceva nu se face.”

Europa Liberă: În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale. Cine ar merita să ajungă în fruntea Republicii Moldova?

– „Mie mi-ar plăcea Usatîi să ajungă în fruntea președinției. Poate lumea îl socoate că el îi hoț, că el e nu știu ce, dar el tare mult a făcut, dacă el și-a vândut din averea lui și a dat ajutor la medici. Mai sunt că să dea ajutor la medici așa, tu să vinzi din proprietatea ta și să dai un ajutor? Asta-i părerea mea.”

Europa Liberă: Și cel care ajunge în fruntea țării, pe ce cale trebuie să ducă Moldova?

– „Pe calea înspre Europa. Europa mai mult ne ajută să scăpăm de corupție, de toată această nedreptate care îi asupra noastră.”

Europa Liberă: Și cum vedeți Moldova peste zece ani, satul Cărpineni?

– „Peste zece ani? Dacă ar fi un conducător bun – aș vedea-o înflorită Moldova, dar până când Moldova nu are nici muguri, copăceii Moldovei încă nu au muguri, dar florile când o să apară? Asta-i părerea mea.”

Europa Liberă: Care sunt învățămintele acestei perioade de COVID-19?

Cred că lumea se întoarce la valorile tradiționale, la familie

– „Sunt astăzi promovate diferite tehnologii, deci se schimbă cred că și anumite mentalități și stereotipuri. Așteptăm să vedem cum o să evolueze, dar cred că lumea se întoarce la valorile tradiționale, la familie, fiindcă au timp, de obicei mă uit și educație, că unii părinți spun că le vine foarte greu cu copiii lor, fiindcă erau într-un fel, de fapt, izolați. Copilul este trimis la grădiniță, este trimis la școală, părintele este toată ziua la serviciu sau copilul mai stă cu buneii, deci, practic, era ruptă această legătură de familie și acum cred că va fi o consolidare a acestor relații și părinții o să-și iubească mai mult copiii, fiind în preajma lor.”

Europa Liberă: Autoritățile au susținut bine acest examen?

– „Dacă să vorbim despre cele locale, s-a făcut și stropirea drumurilor cu dezinfectant, deci s-au luat măsuri. Practic, suntem mulțumiți la nivel local.”

Europa Liberă: Un subiect destul de actual – cine ajută mai mult Republica Moldova, de unde au venit ajutoare? Părerile sunt împărțite, societatea iarăși rămâne pe baricade diferite când e vorba să răspundă cine i-ar dori mai mult bine Republicii Moldova.

– „Prietenii la nevoie se cunosc și primul, cel care de fapt a recunoscut independența Republicii Moldova a fost România și este clar că este partenerul strategic al Republicii Moldova. Îmi place, fiindcă România are grijă de cetățenii săi, deci are grijă de grădinițe și școli, are grijă de sănătate. Cred că acestea sunt cele mai importante lucruri: sănătatea și viitorul, adică copiii.”

Europa Liberă: Urma să ajungă și o primă tranșă din creditul rusesc negociat de Guvernul de la Chișinău cu cel de la Moscova. Ce zice lumea?

– „Creditul nu este ajutor. În momentul când trebuie să plătești dobândă, nu îl consideri un ajutor. Ajutorul este când nu-l întorci, așa cum a făcut-o România, adică nerambursabil. Creditul, cred că au fost niște încercări ca din acei bani să fie dați anumitor firme ca apoi să plătească țara, cetățeanul de rând. De fapt, asta este o încercare ca să subjuge Moldova. Fiecare învață și din aceste lucruri și se orientează foarte bine, și vede cine este, de fapt, prietenul adevărat și cine încearcă să te subjuge prin astfel de finanțări.”

Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?

– „Ceea ce ne-am dorit tot timpul este libertatea. Sănătatea, libertatea, vorbesc de această pandemie, adică să ieșim, să comunicăm, să ne întoarcem la acele timpuri care au fost.”

Europa Liberă: Cum iese lumea din această criză?

– „Din această criză lumea iese foarte greu, măști nu-s, mănuși nu-s, iaca ne facem de sine stătător. Chiar dacă găsești în timpul de față – îs scumpe, 70 de bănuți era o mască, acum îi zece lei, se vând pe la magazine. Vă spun cinstit, e foarte greu. De-ar trăi numai acești de la conducere așa cum trăim noi, cu 1.000 de lei pensia și o dăm pe medicamente. Îi foarte greu, eu le-aș da așa, lui Dodon, Chicu, aiștilalți care mai sunt, numai cu minciuni ies la televizor. Ne ajută România cu ce dă Dumnezeu și ei îi întâlnesc sub pod. Asta-i conducere la noi? Ajutor ne oferă Uniunea Europeană, Dumnezeu să le dea sănătate! Dar cum ei spun de ruși, rușii lasă-i să se ducă la dânșii, pentru că ei au uitat să se ducă înapoi acasă atunci când au ocupat țara asta a noastră. Și nu ne trebuie ajutorul lor, fiindcă sunt țări care ne ajută și cu granturi, pe degeaba, și cu alte ajutoare, dar aici a vrut Dodon să facă campanie electorală, iaca ce a avut el în plan.”

Europa Liberă: De ce credeți așa?

– „Așa credem, pentru că el ne-a promis la pensionari că ne dă câte 700 de lei la Crăciun și la Paște. Unde-s, dle Dodon, unde-s?”

Europa Liberă: E criză și nu au avut de unde.

– „E criză, da, dar noi am donat și ajutăm medicii din puțintel pe care-l avem, și ei zic că ei. De unde ei, că ei tot amăgesc și pun în buzunarele lor? Primul îi Dodon, al doilea îi Chicu, toți mafie de-a lui Plahotniuc, pentru că ei nu vor să fie un partid ca lumea la putere, că dacă o să fie un partid ca lumea, este și o justiție ca lumea, este și o procuratură ca lumea și i-ar judeca, dar ei se tem și de asta îi bagă pe ai lor, neamurile și toți bandiții cei care au mai fost.”

Europa Liberă: Dacă nu se înțeleg acolo în parlament cei care au constituit majoritatea și se ajunge la anticipate, mergeți să votați?

– „Merg, merg și o să votez corect! Eu niciodată nu am votat partidul bandiților și al hoților, și al tâlharilor. Să știe că nu mă tem de nimeni, că eu am rămas, 1.000 de lei primesc pensia și le dau pe medicamente, soțul bolnav, tot așa. Aceștia îs oameni care țin la popor? Nu-s! Aceștia țin, iaca, la buzunarele lor.”

Europa Liberă: În toamnă vor fi și alegeri prezidențiale, va trebui să alegeți următorul șef de stat. Ce persoană ar merita să ocupe fotoliul prezidențial?

– „O persoană, cred că, eu așa mă gândesc, ca Maia Sandu, dl Năstase, o persoană care ține la lume. Trebuie să aibă calități, nu să se gândească numai la propriile buzunare, să se gândească la toate greutățile lumii, să umble prin sate, să întrebe cum duce lumea sănătatea, cum duce viața, ce mănâncă? Nici nu-i ce mânca de-amu, lumea nu are resurse.”

Europa Liberă: Și pe ce drum să meargă Republica Moldova?

– „Pe drumul european, numai pe drumul european! Dacă nu – România, Unire și gata! Asta-i cea mai scurtă variantă și îi cea mai aproape de Uniunea Europeană. Și eu aș vrea să le mulțumesc la toți medicii din Republica Moldova, câteodată îmi dădeau lacrimile, cât o duc ei, săracii. Multă sănătate, Dumnezeu să-i păzească și să aibă grijă, să nu se teamă, să iasă și să spună tot neajunsul lor, pentru că ei se tem, cum grăiesc – îi dau afară. Dar cât o să mai fie frica asta, oameni buni, de dat afară?”

Europa Liberă: Dar mai trăiește lumea cu frică?

– „Eu nu trăiesc cu frică. Nu trebuie să ne temem, oameni buni, că suntem pe pământul nostru, suntem la noi acasă și care țin cu Rusia – acolo să se ducă, că ei au uitat că au venit și ne-au ocupat și acum îs stăpâni la noi. Toți cu apartamente, toți cu privatizări, dar moldoveanul cu sapa în mână și prășește, iaca, închipuiți-vă cum trăim noi, și trăiești la țară, nu-ți dă voie să ieși în piață și te ștrăfuiește. Unde s-a mai aflat cu 22 de mii să te ștrăfuiască? În Rusia îi 5.000 de lei de-ai noștri ștraful, dar la noi ce, îi așa bogăție? Rușine să le fie! Rușine, Dodon! Nu mai ieși în fața lumii și nu zi că crezi în Dumnezeu. Nu crezi în Dumnezeu, că, dacă ai crede în Dumnezeu, n-ai face așa cu poporul.”

Europa Liberă, Valentina Ursu a poposit cu microfonul aici, la piața din Cărpineni, și întrebăm lumea cum iese din pandemie.

– „Ieșim de nevoie, pentru că pământul nu așteaptă și ieșim pentru ca să procurăm răsad, să plantăm, pentru că, dacă ai în grădină, ești mai sănătos, îi crescut de tine, îi îngrijit.”

Europa Liberă: Care sunt învățămintele, iată, după perioadă de coronavirus?

– „Pe alocuri a fost și bine, pentru că acum am înțeles cât de importante sunt sărbătorile în familie și nu în fală, nu în mândrie, că cineva are mai multe pe masă, cineva nu. Așa-i moldoveanul cred că născut, să-și arate câte a agonisit și ce mândrie are. A fost o perioadă ca să înțelegem că, de fapt, noi aceste sărbători trebuie să le avem în suflet. Iată asta eu cred că e cea mai bună lecție pe care putea să ne-o dea bunul Dumnezeu de sus ca noi să o înțelegem.”

Europa Liberă: Dar calea cea bună pe care să meargă Moldova care e?

– „Spre Europa, bineînțeles, pentru că noi în partea asta nu avem nicio ieșire.”

Europa Liberă: Și pro-esticii vor spune că doar apropierea de Rusia este calea salvatoare?

– „Nu, calea salvatoare pentru Republica Moldova este înspre Europa, pentru că acolo avem ce învăța. Dar rușii au fost și ce au schimbat? Când mergeau prin casele oamenilor de la țară și luau și ouă, și păsări, totul, iată ce ne-au învățat rușii, ca să ni se ia ceea ce a muncit țăranul.”

Europa Liberă: În opinia Dvs., acum ce se întâmplă în legislativ?

– „Acolo fac un joc, dar în afara parlamentului îs prieteni, merg la masă, sărbătoresc, se plimbă. Eu nu cred jocurile pe care le fac ei, pur și simplu acesta-i un scenariu pentru populație, pentru societate, ca să înțeleagă că, de fapt, noi trebuie să ținem cu socialiștii sau trebuie să ținem cu alții. De ce Candu acum și-a făcut propriul partid? Oricum, Plahotniuc va sta în spatele lui Candu și îl va ghida cum ar trebui să se comporte. Sunt niște jocuri foarte bine regizate.”

Europa Liberă: Și lumea le pricepe?

– „Nu pricepe lumea, asta-i problema.”

Europa Liberă: Urmează un exercițiu electoral – alegerile prezidențiale din toamnă. Ce vor decide ele?

– „Să știți că alegerile care se fac în Republica Moldova nu mai au nicio importanță, pentru că din start știu cine o să câștige. Alegerile de la Hâncești, câtă informație negativă a apărut în presă despre Ștefan Gațcan, și cine a câștigat alegerile la Hâncești? Dar de ce? Cum poți să-l alegi pe un om care și-a violat propria nepoată? Ce încredere să ai?”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie acel lider național care va fi președintele Moldovei din toamnă?

– „Trebuie să fie cu suflet și trup pentru popor.”

Europa Liberă: Dacă e o societate atât de dezbinată, cum poate să apară figura asta politică despre care să se spună că este președintele tuturor cetățenilor?

De ce am ajuns ca să fim împărțiți în stânga și în dreapta?

– „Ați observat, când au venit ajutoarele din România, cum au procedat conducerea noastră, că au întâmpinat sub podul de la Telecentru, dar atunci când a venit un ajutor din Rusia, atunci Dodon a ieșit și a comentat? Cum poți să fii așa de naiv și atunci când vine omul și îți zice: „eu am să fiu președintele tuturor”, oricum nu este. De ce am ajuns ca să fim împărțiți în stânga și în dreapta? De ce nu am fi noi stăpâni la noi acasă? Cu demnitate, cu mândrie că suntem moldoveni. Eu cred că peste vreo 20 de ani cumva o să se schimbe mentalitatea în Republica Moldova, pentru că vin generații noi, vin cu viziuni, cu studii și să nu ne băgăm în oala altuia, cum zice o vorbă din popor, să avem grijă exact de noi și atunci noi o să ne schimbăm.”

Europa Liberă: Cum au gestionat autoritățile statului această criză?

– „Foarte prost. În primul rând, ce se referă la agenții economici, nu i-au ajutat defel cu nimic, pe când în alte țări, iată, fiica mea peste hotare lucrează și 70% din salariu îi plătesc. Dar la noi, dacă omul nu lucrează – de unde să ia bani să se hrănească?”

Europa Liberă: Ce urmează, vă puneți întrebarea aceasta?

– „Bine nu o să fie, deoarece avem exemple chiar cu magazinele, produsele care au apărut toate îs cu niște prețuri umflate și multe din produse nu se găsesc, și vedem situația care e în agricultură: înghețuri, secetă... Ce ne așteaptă în viitor?”

Europa Liberă: Vă este frică de o criză alimentară?

– „Suntem îngândurați...”

Europa Liberă: Între timp se produc și niște schimbări pe scena politică, vedeți că dintr-un partid trec în altul deputații în parlament. În general, ce părere aveți despre acest traseism politic?

– „Chiar dacă luăm aceeași Ivanov, care e femeie simpatică, chipurile, are și oleacă de gândire, s-a vândut de la comuniști cu o sumă, acum cred că suma e mai mare. Și cum se numesc așa persoane? Șor cu fugiții, transfugii de la PD, chipurile, îs transfugi, dar ei peste un timp oarecare o să se unească înapoi, lor le trebuie o manevră așa de ocolire să facă ca să tumănească lumea și în sfârșit se adună iar, că nu o să mai fie ei cu Maia Sandu sau cu Năstase. Jocuri de-ale lor.”

Europa Liberă: Și ei nu se gândesc că va veni timpul când vor veni la alegător să-i ceară votul și vor trebui să răspundă pentru aceste jocuri politice?

– „Ei s-au asigurat ca și Plahotniuc, au bani peste hotare și principalul acolo conturile să fie pline, că în orice colț al lumii o să se folosească de dânsele. Dar de bucățica asta de pământ a noastră și mai ales de oamenii care locuiesc aici îi doare în cot.”

– „Uitați-vă acum, „Pro-Moldova” asta, Candu acesta, eu nu cred într-însul de-atâta că el își formează partidul lui și îl dirijează nănașul său, Plaha, Plahotniuc. Nu cred eu un fin să-și facă el aparte partid...”

– „Ei acum umblă ca să-și scape pielea lor, adică să nu nimerească la pușcărie fac diferite mașinații, numai să nu nimerească la pușcărie.”

Europa Liberă: Dar vă mai preocupă cine sunt făptașii furtului miliardului? Credeți că vor mai fi găsiți?

– „Nu cred că vor fi găsiți, pentru că acei care au furat, aceia conduc țara și ei niciodată nu or să taie creanga ceea pe care stau. Vedeți că de-amu au uitat, de miliard nu se vorbește, Dodon a spus că dacă devine președinte, în primul rând o să întoarcă miliardul înapoi. Și? Îl fură și pe al doilea, și pe al treilea care mai este?”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, se schimbă situația? Cum se schimbă?

– „Cred că nu se schimbă, pentru că lumea noastră încă majoritatea îi cum a spus Lăpușneanu: „proști, dar mulți”. Se vând pentru un produs, pentru o băutură, pentru un leu, pentru că oamenii îs săraci, dar dacă îs săraci, poți să îi manipulezi cum vrei.”

Europa Liberă: Ce vor decide alegerile prezidențiale?

– „Of, nu știu ce să spun, situația vedeți care e. Eu, de pildă, tot mă gândesc, Dodon cum e el – toți îl suduie și îl fac cu ou și cu oțet, dar are șansa să câștige, deoarece holdingul ista media al lui Plahotniuc el l-a luat și vedeți ce imagine îi face, îi lustruiesc înfățișarea, îl fac înger.”

Europa Liberă: Cine ar merita să fie în fruntea Republicii Moldova?

– „Iaca dintre toți politicienii, chiar și Maia Sandu atunci a concurat cu Dodon, dacă câștiga dumneaei, cred că era altă situație în țară. Eu socot că e o femeie mică cu inimă mare și care într-adevăr n-are ce pierde și ei nu-i trebuie să fure. E o mică Jana d’Arc de-a noastră. (Râde.)”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce credeți, cine merită să fie în fruntea Republicii Moldova, la cârma țării?

– „Un om onest, cinstit, pentru popor și eu tot aș spune că Maia Sandu. Îi cu inimă, ține și la popor, și cu drag o privesc, parcă-i fiica mea, vă spun cinstit, da, îmi place Maia Sandu, îi cu inimă. Ea ar face treabă, ca un președinte ea ar face…”

Europa Liberă: Dar ce trebuie să facă un președinte de țară, vă este clar, pentru că Republica Moldova nu e un stat prezidențial, forma de guvernare este parlamentară?

– „Dar oricum joacă un rol important președintele țării, este capul capului...”

* * *

Lecția pandemiei este că guvernanții trebuie să lupte împotriva sărăciei. Asta cred sătenii cu care am discutat ocazional în comuna Cărpineni din raionul Hâncești. Într-un interviu pentru Europa Liberă președintele Igor Dodon vorbește despre relaxarea restricțiilor impuse din cauza COVID-19 și măsurile examinate de autorități pentru relansarea economiei afectate de pandemie. Șeful statului le dă dreptate cetățenilor care spun că s-au săturat să stea acasă.

Igor Dodon: „Eu îi înțeleg pe concetățenii noștri, care sunt nemulțumiți și doresc mai repede să fie scoase aceste restricții, dar restricțiile vor fi scoase pe măsură ce situația va corespunde recomandărilor medicilor, pentru că situația nu este simplă. Faptul că avem pe zi 100 de cazuri confirmate, aceasta nu înseamnă că noi am trecut pandemia. Pandemia și tot ceea ce ține de coronavirus, noi trebuie să fim conștienți de faptul că va dura încă minimum un an de zile, cel puțin un an de zile noi vom fi permanent cu această pandemie. A(H1N1) în 2009 a durat anul 2009, 2010 și, parțial, începutul lui 2011.”

Europa Liberă: Și atunci, nu e prea repede să se vorbească despre relaxare?

Una este să luptăm cu pandemia și alta e să punem pe brânci toată economia națională

Igor Dodon: „Noi vorbim de scoaterea unor restricții pe unele activități economice importante, pentru că una este să luptăm cu pandemia și alta e să punem pe brânci toată economia națională. Și oamenii trebuie să iasă la muncă, pentru că trebuie să obțină salarii, în afară de suportul de la stat. Noi mergem după scenariul că vom avea activi în același moment, simultan, până la 4-5.000 de oameni, noi ne pregătim de scenariul maximum 4-5.000 și sub acest scenariu pregătim la acest moment, practic, știm ce trebuie să facem la capitolul spitale, unde să-i amplasăm, la capitolul medici, la capitolul medicamente și consumabile, tot ceea ce ține de măști și ce e necesar.”

Europa Liberă: Fiecare al cincilea infectat totuși e cadru medical? Și îngrijorează foarte mult, și se bate alarma că situația se complică pe zi ce trece, situația e destul de critică.

Igor Dodon: „La capitolul echipamente și medicamente, marea majoritate la această etapă sunt dotați și dotați pe o anumită perioadă…”

Europa Liberă: De ce crește numărul personalului medical infectat?

Igor Dodon: „Pentru că ei sunt în contact, în prima linie. Cu regret, așa s-a întâmplat în marea majoritate a țărilor. Putem să luăm procentul, că-i mai mult sau mai puțin, dar așa a trecut, cu regret pentru medicii noștri care într-adevăr sunt eroii din prima linie și imediat te infectezi. De aceea, la capitolul medicamente și echipamente, ei sunt acum dotați. Eu voi merge în continuare prin raioane, vreau să trec prin toate spitalele raionale și să vorbesc cu medicii din toate spitalele raionale.”

Europa Liberă: Există suficiente teste ca poate omul care are nevoie să se adreseze medicului, să treacă totuși acest test și după asta să fie internat, să fie spitalizat?

Igor Dodon: „Nu este nicio problemă la capitolul numărului de teste și la capitolul disponibilitate în acest sens. În primul rând, toți cei care au simptome sunt testați gratis din contul statului, adică dacă cineva are simptome, se simte rău și se adresează medicului și medicul deja vede care este potențial COVID și care nu. În acest caz, toate testările se fac gratis, din contul statului. Dacă cineva nu are simptome și dorește pur și simplu să vadă care-i situația cu sănătatea sa, se poate adresa în clinicile private unde achită acel test și face testul la privat. Teste în Moldova sunt, suficiente pentru a acoperi aceste necesități.”

Europa Liberă: Dacă sunt, ele se fac înainte ca, să admitem că are pacientul o altă boală, dar el nu știe este sau nu este infectat cu COVID? El merge într-o secție pentru tratament, asta era problema că să fie testat fiecare care ajunge la ușa spitalului.

Igor Dodon: „Aceasta înseamnă testarea masivă a tuturor, noi am mers pe testarea masivă pe focare, au fost în mai multe localități focare, acolo se mergea pe testarea masivă, pe această abordare.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă cu economia națională? Antreprenorii sunt sufocați, mulți dintre ei chiar admit că ar putea să ducă la faliment o parte din afaceri. Ce se va întâmpla?

Igor Dodon: „Efectele negative vor fi mult mai grave...”

Europa Liberă: Aveți estimări?

Igor Dodon: „...ca efectele directe ale pandemiei. Noi deja la rectificarea bugetului am micșorat prognoza creșterii economice de la creștere până la -3, adică total -6,8% noi deja am planificat și, reieșind din -6,8%, am făcut toate modificările la capitolul venituri la bugetul de stat. De aceea, dacă e să vorbim de situația economică, la bugetul de stat probleme sunt și vor fi, pentru că încasările sunt mult mai mici decât cele care au fost planificate, chiar și rectificat avem încasările mai mici, în domeniul economic sunt mai multe sectoare care, practic, trebuie s-o înceapă de la zero.”

Europa Liberă: Care sunt aceste domenii?

Igor Dodon: „În special, sectoarele de servicii: HoReCa, turismul, transportul aviatic, care e la pământ acum și alt transport, de asemenea. Am avut întrevederi cu reprezentanții tuturor sectoarelor: industria ușoară, HoReCa, turismul, transportul, am avut cu băncile, separat.”

Europa Liberă: Și ce soluții ați identificat?

Igor Dodon: „Și facem o sinteză la tot. Se cristalizează câteva abordări importante. Prima: noi înțelegem că cererea va fi foarte scăzută. Ce înseamnă cererea? Consumul. Și aici statul trebuie să-l stimuleze prin investițiile sale în economie pentru ca economia să lucreze. Pe de altă parte, prin salarii, pensii la oameni ca oamenii să aibă pe ce cumpăra și consuma, de aceea unul din obiectivele importante este ca să stimulăm cererea, consumul, pentru ca economia să se dezvoltă. A doua problemă mare este tot ceea ce ține de cadrul regulator. Aici trebuie de simplificat esențial, pentru că nu poate să funcționeze economia așa cum funcționa jumătate de an în urmă sau chiar două luni în urmă, s-au schimbat, e cu totul altă situație, inclusiv cadrul regulator în ceea ce ține de comerțul electronic. Și eu am avut o discuție separată cu cei din IT, unde am discutat toate aceste aspecte. Trei: forța de muncă. Pe de o parte, avem mai multă forță de muncă, pentru că s-au întors, în sfârșit, concetățenii noștri din mai multe țări și există mai multă forță de muncă acum în Republica Moldova, și asta e partea bună, dar trebuie să ne ocupăm de urgență la nivel de guvern, cum îi dăm o șansă la această forță de muncă să rămână în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Ea trebuia să fie antrenată în câmpul muncii?

Igor Dodon: „Sunt programe separate de stat pentru a le da posibilitatea ca ei să fie angajați. Și aici intră tot ceea ce ține și de ajutoarele de la întreprinderi și de ajutoarele de șomaj, pentru ca ei o să aibă posibilitatea. Și al patrulea lucru conceptual, foarte important, ține de lichidități de mijloace financiare și aici au apărut două probleme esențiale. Prima: dobânzile. Și a doua problemă: mijloacele financiare circulante, investiționale pe o perioadă mai lungă. Ce am hotărât noi să facem cu dobânzile? În mărimea a trei fonduri de salarizare lunară, guvernul a decis să acoperim dobânzile bancare pentru perioada până la sfârșitul anului curent, ceea ce este un suport foarte mare, nu pentru plata salariilor doar, acestea sunt mijloace circulante, chiar și creditele anterioare agenții economici pot să le reconfirme conform criteriilor respective...”

Europa Liberă: Deși o parte se va duce totuși către achitarea plăților salariale?

Igor Dodon: „Salariile? Ei vor decide. Poate ar fi cazul, dacă vorbim de dobânzi, poate ar fi cazul să fie nu trei fonduri de salarizare, ci să fie cinci sau șase compensate de stat; volumul a șase fonduri de salarizare și să prelungim achitarea acestor dobânzi nu până la sfârșitul anului curent, dar până la mijlocul sau până la sfârșitul anului viitor, dar aceasta depinde de posibilitățile financiare pe care le are statul.”