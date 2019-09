N-ai maşină? Nu eşti om!!!

Anii tranziţiei i-au făcut pe unii săraci, dar pe alţii i-au îmbogăţit. În RM, ca şi în alte zone post-sovietice, s-a format rapid o pătură a oamenilor-de-curînd-îmbogăţiţi. Să fii bogat e minunat! Rău e atunci cînd îţi faci bogăţia prin hoţie şi mişmaş. Şi mai e o chestie rea.

Am vorbit deunăzi cu un coleg care mi-a spus că de la o vreme e foarte stingherit de discuţiile pe care le are cu unii amici. Vasăzică, amicii lui, proprietari de jeep-uri, bmw-uri şi land rover-uri, îl iau în băşcălie pe colegul care… nu are maşină. Amicii nu pot să înţeleagă nici în ruptul capului cum poate un om care se respectă să nu aibă maşină. Şi chiar au început să se uite la el ca la un om sărman, să se uite cu un soi de compasiune insultătoare.

O idee bîntuie prin urbea de pe malul Bîcului: Nu ai maşină? Nu eşti om!

Şi s-a umplut rapid oraşul de maşini, şi nu mai există suficiente locuri de parcare, iar mulţi dintre aceşti şoferi privesc prin geamurile lor fumurii cu un soi de superioritate la cetăţenii care aşteaptă umili troleibuzele în staţii. El, omul din jeep a reuşit, iar tu, omul din staţia de troleibuz, eşti un ratat. Şi omul din jeep se simte vajnic, important, el a reuşit să realizeze ceva în viaţă.

Repet, nu e rău să fie omul bogat, nu e rău să aibă maşină. Dar atunci cînd nu există respect pentru pietoni, cînd ţi se pare că tu, cel din maşină, eşti Dumnezeu, cînd consideri cu aplomb că maşina ta are dreptul să stea pe orice trotuar, cînd te doare-n cot de aerul pe care-l respirăm, cînd maşina devine un criteriu după care judeci oamenii, lucrurile se complică.

Aici în Chişinău, există de multă vreme nişte oameni cărora li s-a urcat la cap bogăţia şi care privesc lumea numai prin geamurile fumurii ale maşinilor lor impozante. O castă de infatuaţi şi de neobrăzaţi care te consideră subom, dacă nu ai maşină.