Necinstiții dictatori: Un studiu Transparency International despre raportul dintre autoritarism și corupție

Deși a coborât cu un punct în Indicele Percepției Corupției, trecând de la un punctaj de 48% la 47%, România rămâne o țară cu un scor prost, pe locul 61 dintre cele 180 de țări analizate de Transparency International în raportul său, publicat astăzi, despre corupție în 2018.

În același timp, Republica Moldova rămâne pe locul 117 din 180, deși a urcat două puncte în Indexul corupției, trecând de la 31% la 33%, fiind acum la același nivel al corupției cu Pakistanul și Vietnamul.

Ideea clasamentului de la 0 la 100 stabilit de organizația Transparency International pentru clasamentul său anual este de a calcula corupția pe o scară care merge de la corupția totală (0%) până la absența totală a corupției: 100%.

Așa cum era de așteptat, nu există nici anul acesta țări cu corupție 0 și nici țări cu corupție 100%. Nimeni nu are zero și nimeni nu are 100, perfecțiunea neexistând, cum se vede, nici în bine nici în rău.

Cea mai coruptă țară din lume rămâne Somalia (10%), iar cele mai puțin corupte: Danemarca (88%) și Noua Zeelandă (87%), urmate de țările scandinave și cele din Benelux, împreună cu Elveția, Canada, Singapore și Hong Kong.

Studiul acordă o atenție specială unor țări precum Ungaria și Turcia, unde regimul, pe măsură ce devine tot mai autoritar, devine și din ce în ce mai corupt. Studiul stabilește astfel o legătură directă între autoritarism și corupție.

Ungaria a trecut astfel pe locul 64, fiind practic mai coruptă decât România, aflată pe locul 61.

Altă noutate, Statele Unite nu se mai află printre primele țări „cele mai curate”. SUA prezintă un procent al corupției de 71%, similar cu cel al Emiratelor Arabe (70%). În ciuda Brexit-ului și a tuturor problemelor politice și sociale, Marea Britanie încă se situează mai sus, cu 80% (amintim că 100% indică absența totală a corupției).

În același timp, raportul citează ancheta anuală a Freedom House, unde Turcia a fost retrogradată de la „parțial liberă” la „lipsită de libertate”, în vreme ce Ungaria a înregistrat în 2018 cel mai mic scor al drepturilor politice de la căderea comunismului în 1989 încoace.