Necropola totalitar-comunistă de la Periprava

Anul acesta a făcut săpături, pentru al șaptelea an succesiv, echipa condusă de Gheorghe Petrov care este coordonatorul și responsabilul științific al șantierului. Din acest an, investigațiile morților de la Periprava se desfășoară sub auspiciile Asociației foștilor deținuți politici după ce în anii 2013 și 2015-2019 ele au fost efectuate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.