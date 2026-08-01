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Dincolo de Știri

Negru și Boțan, despre Tofan la București, alegerile din Găgăuzia și „Eurasia”, declarată extremistă

Negru și Boțan, despre Tofan la București, alegerile din Găgăuzia și „Eurasia”, declarată extremistă
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Negru și Boțan, despre Tofan la București, alegerile din Găgăuzia și „Eurasia”, declarată extremistă

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Prima vizită în străinătate a noului premier, Vasile Tofan, la București continuă o tradiție diplomatică, dar are și o miză pragmatică, în contextul în care R. Moldova se află în stare de alertă energetică, iar România este principalul furnizor de combustibili. Aceasta este una dintre opiniile analiștilor politici Igor Boțan și Nicolae Negru din episodul din această săptămână al podcastului „Dincolo de Știri”.

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