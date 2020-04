„Nici nu vă pot reda reacția lor”. Cantinele sociale în vreme de pandemie

Cine a suferit cel mai mult din cauza pandemiei? Fiecare este în drept să facă propriul clasament, dar nimeni nu va pune la îndoială că cele mai afectate sunt persoanele din grupurile declarate drept vulnerabile de autorități. În dorința de a-i proteja de pericolul infectării pe oamenii vârstnici, dar și persoanele cu venituri modeste, autoritățile au dispus închiderea cantinelor sociale, locul în care acești oameni primeau un prânz cu bucate calde.





Majoritatea cantinelor sociale s-au conformat interdicției, dar au căutat să nu-i abandoneze pe beneficiari. Cantina din Vulcănești, până la carantină, oferea prânzuri calde pentru 71 de persoane nevoiașe din oraș, majoritatea bătrâni singuratici. A fost deschisă cu sprijin olandez, mai exact, a fundației „Max face posibil”, condusă de Jan Slagter. Astăzi, caserole cu mâncare zilnic ajung la 116 beneficiari, iar Nadejda Mocan, cea care de peste trei ani administrează această cantină, spune că este gata să mai ajute și pe alții, dacă va fi nevoie.

„Am îmbogățit foarte mult meniul, am adăugat fructe și legume. Eu am stagiu de lucru la școală de peste 40 de ani. Elevii sau părinții elevilor mei dacă știu despre cineva, apelează. Primim ajutor de la administrația raională, de la primărie, chiar acum ne-au dat cartofii care au rămas de la grădiniță. Asta ne-a permis să facem economii și să adăugăm legume și fructe în meniu, or, costul acestuia e de doar 30 de lei”.



Europa Liberă: Cum ajung prânzurile la beneficiari?

„Avem containere speciale, containere termice. E drept că avem o problema cu transportul, mașina pe care o avem permanent se strică. Vă imaginați pe ce drumuri noi mergem? Dar, din cont propriu, noi reparăm mașina. Dacă până acum cheltuiam două mii de lei pentru mașină, acum cheltuim trei mii de lei. Sunt bani din buzunarul propriu, pentru că nu am găsit încă cine să ne ajute cu aceste cheltuieli”.

Cantinele socială care nu au cum să pregătească prânzuri din cauza epidemiei, au găsit soluția de alternativă – pachetele cu produse alimentare de consum cotidian. Acestea sunt distribuie beneficiarilor și familiilor cu venituri modeste. Nadejda Chihai este președinta Asociație Capaclia-Alsacia, deschisă cu sprijin francez. De un an de zile, organizația administrează cantina socială din Capaclia, raionul Cantemir, care oferă hrană pentru 55 de beneficiari. În zilele când nu pot să ajungă cu pachete, angajații cantinei își sună beneficiarii sau vecinii acestora pentru a se asigura că sunt bine:

Merită să multiplicăm aceste situații nu doar pe timp de pandemie...

„Suma care ne este alocată lunar pentru alimentarea bătrânilor, am procurat produse, am gătit 55 de pachete sociale și un pachet igienic pentru dezinfecție. În plină carantină am fost ajutată chiar de primarul satului pentru a livra aceste pachete bătrânilor care, vă dați seama, sunt cei mai expuși riscului. Nici nu vă pot reda reacția lor. Ei sunt foarte mulțumiți de sprijinul pe care îl putem acorda cu ajutorul celor care ne susțin”.

Pachete cu produse distribuie și organizațiile neguvernamentale care nu neapărat aveau de-a face cu alimentarea. Victoria Secu este directoarea unei asociații ce oferă suport familiilor din raioanele Criuleni și Dubăsari, în care cresc copii cu nevoi speciale. După ce a fost clar că medicii asociației nu mai pot consulta la centru copiii, aceștia și-au mobilizat bugetul și timpul pentru a merge în teritoriu și a le oferi pachete cu produse alimentare și de igienă. Victoria Secu spune că a rămas surprinsă să vadă că și oamenii care au aflat din auzite de problemele cu care se confruntă familiile nevoiașe, au pus umărul la ajutorarea lor:



„Dacă ar fi să învățăm o lecție ar fi următoarea: în aceste timpuri este foarte importantă mobilizarea comunitară, mobilizarea oamenilor și am văzut în ultimul timp foarte multe inițiative bune în acest sens, când oamenii pot fi pot fi solidari și să susțină persoanele care au devenit și mai sărace și mai vulnerabilă. Cred că merită să multiplicăm aceste situații nu doar pe timp de pandemie, dar în general. Sunt niște repere care cred că ajută orice societate să prospere în orice timp”.

Victoria Secu spune că în aceste zile, pe lângă sprijinul financiar sau alimentar, de care au nevoie familiile vulnerabile sau vârstnicii, mai cu seama cei singuratici, grija umană este necesară mai mult ca niciodată.