„Norocul trebuie să-l facem noi, dar nu avem cu cine îl face, că toți au fugit din țară”(VIDEO)

Se apropie o zi importantă, ziua votului. Cetățenii Republicii Moldova vor trebui să aleagă 101 deputați. Va fi un vot care va decide ce se întâmplă în țară în următorii patru ani. Statele Unite ale Americii au cerut autorităților de la Chișinău să ia toate măsurile necesare înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie pentru a garanta un proces electoral liber și corect, precum și un rezultat transparent, care respectă voința alegătorilor. Într-o declarație a Departamentului de Stat se spune că autoritățile locale și centrale trebuie să asigure posibilitatea înregistrării în alegeri și desfășurării campaniei de către candidați fără temerea că vor fi intimidați sau că vor avea de suferit fizic, în vreme ce presa trebuie să ofere acces egal tuturor candidaților și să reflecte echilibrat alegerile. Ce așteptări au alegătorii de la acest scrutin parlamentar? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Oamenii cu care am discutat la Edineț nu sunt foarte optimiști în ceea ce privește viitorul țării lor. Ei cred că după alegerile parlamentare viața lor nu se va schimba prea mult. Așteptările sunt mici, încrederea e foarte mică în clasa politică, pentru că promite foarte mult și în realitate oferă prea puțin. Interlocutorii mei de la Edineț vor o țară care va reuși să se scuture de tot ce-i rău în anul nou.

– „Așteptăm un an bun, cu noroc, sănătate multă, altceva nu se prevede nimic la moldoveni…”

Europa Liberă: Dar norocul acesta de unde îl iei?

– „Norocul trebuie să-l facem noi, dar nu avem cu cine îl face, că toți au fugit din țară și noi am rămas singuri, și nu știm ce să facem.”

Europa Liberă: De ce pleacă lumea?

– „Că nu are ce mânca aici. E sărăcie mare, prețurile îs așa de mari că de-amu nici nu mai putem. Ce, noi primim 1.000 de lei pensie, acei care primesc măcar 1.000, dar care primește 800-600, acela cu ce să trăiască? Îndeobște nu are cu ce trăi și el o strâns cum a putut și s-o dus în alte țări, acolo să strângă… Alții se mai întorc, dar alții nu se mai întorc îndeobște. La noi aici, la Edineț, iaca mai este câte un om unde și unde, dar prin sate când mergem pe jos, apoi nu ne întâlnim cu nimeni. De lucru nu-i și suntem tare mâhniți, trăim vai de capul nostru.”

Europa Liberă: Anul acesta este și un an electoral, o să trebuiască să mergeți să alegeți cei 101 deputați în Parlament.

– „Știm, știm că trebuie să mergem, dar dacă vom avea putere nu știm, dacă nu vom fi flămânzi și nu vom putea ajunge până acolo. Ziua aceasta ce poate să hotărască? Într-o zi nu se poate hotărî nimic, asta trebuie ani de zile, dar nimeni nu se gândește la noi și nimeni nu zice „dă să vă dăm ceva, să mai puteți supraviețui oleacă”.”

​Europa Liberă: Dar relația aceasta între politician și cetățean când se intersectează?

– „Eu nu-s tare mare politician, dar văd că nu se face înspre bine nimic absolut la moldoveni. Oricine promite care se duce acolo, dar cum a ajuns acolo, s-o dus, și-o umplut buzunarele și a uitat de toate.”

Europa Liberă: Dar ce ați vrea Dvs. să facă ei?

– „Aș vrea ca să dea la toată lumea câte olecuță, să nu umble lumea, că sunt oameni care umblă flămânzi. Noi pentru ce îi alegem? Pentru aceea ca să facă legi, să se gândească ce trebuie să facă cu lumea aceasta. Legea trebuie să o respectăm noi toți împreună, dar pentru noi, aceștia de la pământ, legea este, dar pentru cei care mai de sus oleacă lege nu-i.”

Europa Liberă: O să alegeți deputat și pe listă de partid, și în circumscripție. Va fi mai aproape deputatul de cetățean?

– „Aș vrea să aleg, numai să fie ceva, o schimbare în Moldova, dar dacă nu sunt schimbări în Moldova, mai bine nu trebuie să fie nici Parlamentul.”

Europa Liberă: Dar schimbarea s-a făcut – votați și pe listă de partid, și în circumscripție deputatul.

– „Aceste schimbări sunt, dar eu am în vedere să fie schimbări pentru țăran, pentru lumea asta, ca să se vadă că și el trăiește. De când s-o ales până în timpul de față, eu nu am văzut nimeni absolut să-și bată capul de moldoveni.”

Europa Liberă: Va fi și un referendum.

– „Poate…”

VIDEO: Dorina Postolachi de la Edineț District și asteptările ei de la 2019

Europa Liberă: Știți la ce întrebări trebuie să răspundeți?

– „Nu știm la ce întrebări, dar poate vom răspunde la ceva.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Numai bine, schimbări. De ce spunem Anul Nou? Ceva trebuie să fie nou, noi prieteni, poate noi condiții, poate, mai știi, un noroc nou.”

Europa Liberă: Va fi și o nouă conducere, pentru că veți fi chemați la urnele de vot să alegeți deputați în Parlament.

– „Neapărat!”

Europa Liberă: Cine merită să ajungă astăzi în Legislativul Republicii Moldova?

– „Probabil că cu promisiunile s-o terminat, promisiunile erau de la partide, dar când se duce o persoană în funcția de deputat, da, are circumscripția sa, acolo o să le promită, nu în Parlament, aici, aici o să le promită și se va vedea.”

Europa Liberă: Va fi și un referendum. Știți ce întrebări vor fi adresate?

– „Nu știu, nu-s sigur, mai este timp.”

Europa Liberă: Miza acestor alegeri care e?

– „Că Moldova are cale. Păi vorbim de calea europeană, vorbim doar că am început-o de la Vladimir Nicolaevici Voronin, n-o să deschidem parantezele, dar noi suntem în Europa. Și corect, stimăm Rusia, că avem o educație și noi nu putem să ne dezbatem și nici nu trebuie.”

​Europa Liberă: Dar Rusia vede cu ochi buni acest parcurs european al Moldovei?

– „Păi sigur că nu, sigur că nu, și tot nu-i corect. Probabil că s-a schimba și poziția Rusiei după schimbul conducerii. Dacă șezi mult într-un loc, locul miroase cumva nu a bine, cred că și lui Putin îi e timpul să-și schimbe locul. Și atunci s-a schimba și poziția Rusiei față de Moldova, că Moldova rămâne cu Rusia nici nu se discută, dar poziția trebuie să-și schimbe ei. Dacă vrei să fii iubit – iubește, dacă cu călcâiul – nu, nu merge, cu ciubota nu merge, trăim în altă vreme.”

Europa Liberă: După ce vor fi aleși noii deputați în Parlament, ce trebuie să se regăsească prioritar în agenda lor?

– „Ой, Боже! (Of, Doamne!) Prioritățile cumva s-au descris de-amu, ce n-ar face a doua zi după alegeri, vine a treia zi neapărat.”

Europa Liberă: Trebuie să facă o majoritate parlamentară. Cine cu cine să se unească să constituie această coaliție majoritară în Parlament?

– „Probabil că o să fie două laghere (tabere): pro-rus și restul. Eu nu-i numesc.”

Europa Liberă: Cine trebuie să fie nucleul și cu cine să facă alianță?

– „Nucleul trebuie să fie Partidul Democrat, dar aliații lasă ei singuri să vină, nu Partidul Democrat să-i roage, dar ei să vină.”

Europa Liberă: Dvs. cine ați vrea să fie aliați?

– „Socialiștii vor fi, cumva, nevoiți vor fi. Dacă ceva rol la mijloc o să joace Partidul Socialist, înseamnă că не исключено (nu-i exclus), oricum guvernarea o să fie sub drapelul Partidului Democrat, dar nu avem altă cale, fiindcă, uitați-vă, care partid în trei ani a făcut așa schimbări, eu nu-l văd, deși, cinstit, am fost aliatul altui partid, am fost cu Voronin.”

Europa Liberă: Traseismul acesta în Parlament cum îl vedeți, când un deputat trece dintr-un partid în altul?

– „Da, turismul acesta nu-i bun. Te-a ales lumea, fii bun și șezi, nu vrei, ieși cu totul, dar asta e altceva, dar turismul acesta nu-i bun.”

Europa Liberă: Am ajuns aici, la Edineț, cu microfonul Europei Libere și întrebăm localnicii ce așteptări au de la 2019. Cum vreți să fie anul?

– „Să fie un an bogat, sănătos și oamenii deștepți.”

Europa Liberă: Oamenii deștepți o să-i aduceți Dvs. la conducere la alegeri.

– „Da, asta așteptăm! Dacă o să fim deștepți și o să alegem cum trebuie, o să fie bine.”

VIDEO: Emma Matreniuc de la Edineț, un model de voință și hotărîre. Să vrei să mergi mai departe când ai o dizabilitate poate fi dificil. Dar nu trebuie să te simți diferit, sau neputincios.

Europa Liberă: Toți cei care vin și vă cer votul promit că o să apere interesul național, interesul cetățeanului, o să rezolve problemele omului. Credeți în promisiuni?

– „Nu, nu cred.”

Europa Liberă: Și atunci alegerea e mai greu de făcut?

– „E mai grea, dar totuși trebuie de gândit mult.”

Europa Liberă: Cine merită simpatia Dvs.? Cel care câștigă încrederea Dvs. cine e?

– „Da, da… Acela care se gândește în primul rând la popor, la lumea de jos, cinstit, acela.”

Europa Liberă: Sunt asemenea politicieni?

– „Da, avem. Poate nu-s la putere acum, dar trebuie să-i promovăm.”

Europa Liberă: Problema care se pune e: cine să guverneze Republica Moldova după aceste alegeri, pentru că niciun partid nu va lua majoritatea mandatelor în Parlament?

– „Să se unească totuși…”

Europa Liberă: Cine cu cine?

– „Dreapta cu dreapta, stânga cu stânga, așa să se unească și să ieșim la mal, la liman să ieșim.”

​Europa Liberă: Multă lume aici, la Edineț, zice că nu vor ieși la vot. Credeți că e o decizie corectă?

– „Nu, nu! Să ieșim toți la vot și să alegem după conștiință.”

Europa Liberă: Va fi și un referendum. Știți la ce întrebări trebuie de răspuns?

– „Știm, dar mai bune nu ar fi fost, bani cheltuiți și nu dă nimic, niciun folos. E consultativ și în primul rând asta nu o să dea voie nimeni să hotărască întrebările acestea, să le rezolve pozitiv, așa cum vrea lumea.”

Europa Liberă: Dar lumea vrea să fie redus numărul de deputați?

– „Da, vrem, dar nu o să fie. E o amăgeală ca să ne sustragă, să nu alegem cum trebuie.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019, cum vreți să fie anul acesta?

– „Foarte bun, cu noroc, cu sănătate, guvernarea să ne ajute și le mulțumesc frumos că ne-o dat o țâră de ajutor și pe democrați o să-i votez eu, nu pe altcineva. Suntem mulțumiți cu ceea ce ne-a ajutat acuma, da, dar tare puțintel. Am 1.000 de lei, sunt bolnavă, sunt bătrână, îs la 70 de ani, am căzut acum jos, iaca cu o mână lucrez, nu au vrut să-mi dea ajutorul de încălzire.”

Europa Liberă: Și veniți aici, la piață, în fiecare zi?

– „(Plânge.) Să vedeți Dvs. ce mână am eu...”

Europa Liberă: Dar vine lumea, aveți cumpărători?

– „Nu, nimic, iaca așa un lucru azi am vândut, mai mult nimic, un cesuleț de 25 de lei, dar eu sunt realizator, nu-s stăpânul.”

Europa Liberă: Și ce așteptați de la aceste alegeri din 24 februarie?

– „Poate mai bine ceva, nu? Sperăm, ne gândim poate ceva mai bine.”

Europa Liberă: O să fie și un referendum, o să mergeți să votați și să răspundeți la două întrebări în aceeași zi cu alegerile. Știți?

– „Nu știu eu de așa ceva, nu știu.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019? Cum vreți să fie acest an?

– „Un an mai bun să fie, nu ca anul trecut.”

Europa Liberă: Când ziceți „mai bun”, la ce vă gândiți?

– „Să trăiască lumea mai bine, să aibă bani, să vină să cumpere, că nu-i vânzare pe piață, șede lumea și îngheață de frig și nu-i nicio vânzare, nimic. Mulți au plecat și lumea a sărăcit, toți banii îi fură acei de la guvernare și lumea a sărăcit...”

Europa Liberă: Acum aveți ocazia să trimiteți dvs. pe cei care să administreze treburile statului. În ziua alegerilor veți trimite 101 deputați în Parlamentul Republicii Moldova. E greu să faci alegerea?

– „Nu știu, eu în politică nu tare mă implic.”

Europa Liberă: Dar o să mergeți să votați?

– „Dacă va trebui, ne vom duce, dar nu prea este încredere.”

Europa Liberă: De ce clasa politică a spulberat această încredere a cetățenilor?

– „Pe timpul Soiuz-ului (URSS) mai bine era. Eu de atunci îs născut și atunci era mai bine, dar acum nu-i nicio speranță de nicăieri.”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

– „Ce viitor să mai așteptăm?...”

– „Înainte eram grămadă, dar acum și copiii îs duși, îs împrăștiați...”

Europa Liberă: O să mergeți să votați?

– „Da, da, ne vom duce, dar încă nici nu ne-am gândit pe cine o să votăm și cum o să votăm. Ei îs toți totuna, poți să-l votezi pe unu, poți să-i votezi pe ceilalți, că ei îs toți grămadă.”

Europa Liberă: De câte ori ați discutat cu un deputat din Parlament?

– „N-am avut așa ocazie să ne ducem pe capul lor.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la 2019?

– „Sănătate, în primul rând, la toată lumea și la ai mei! Pace să fie și în casă, și în țară, și în lume, și bunăstare la toate familiile. Timp bun pentru agricultură și pentru oameni, să nu fie prea cald, să nu fie frig, dar să fie ploaie la timp.”

Europa Liberă: Iată este zăpadă, vedeți că ninge astăzi.

– „Foarte bine!”

Europa Liberă: O să fie alegeri parlamentare. Ce vor decide aceste alegeri?

– „Я вообще не знаю, что ждать от этих выборов, потому что у нас так всё ненадежно, у нас так всё коррумпировано, я даже не знаю, что ждать от выборов. Хотелось бы чтобы выборы что-то изменили в нашей стране.” („Nu știu la ce să mă aștept de la aceste alegeri, pentru că totul este atât de nesigur în țara noastră, totul este atât de corupt, nici măcar nu știu ce să mă aștept de la alegeri. Tare am vrea ca alegerile să schimbe ceva în țara noastră.”)

Europa Liberă: А конкретно какие изменения нужны? (Dar la modul concret, ce fel de schimbări ar fi necesare?)

– „Больше чтобы думали о людях, а не только о своих карманах наши руководители, так сказать. Это же надо так обворовать эту страну, что её уже можно пустить по миру?! Она же бедная стала совсем, да ещё и землю хотят продать. Они хотят продавать гражданство, чтобы пришёл кто-то, богатая семейка, купила гражданство и купила себя земли, сколько ей хочется. Так что это очень страшно для нашей страны. Я уже в возрасте таком, что мне… знаете, сегодня-завтра меня может и не быть уже, а что делать молодёжи? Всем уходить в Америку, в Европу, по всему миру?” („Conducătorii noștri să se gândească mai mult la oameni, nu doar la buzunarele lor, ca să spunem așa. Au jefuit această țară, astfel încât au adus-o la sapă de lemn. Ea a devenit săracă de tot, iar ei chiar și pământul vor să-l vândă. Au scos de vânzare cetățenia, astfel încât oricine, o familie bogată să vină să obțină cetățenie și să-și cumpere terenuri cât îi poftește inima. Deci, asta este foarte strașnic pentru țara noastră. Sunt deja în vârsta și, știți, astăzi sau mâine poate n-o să mai fiu în viață, dar tineretul ce să facă? Chiar toți să plece în America, în Europa, în lumea largă?”)

Europa Liberă: Будет и референдум. Знаете, какие вопросы будут? (Va fi și un referendum. Știți ce întrebări vor fi adresate?)

– „Я вообще в референдуме не хочу участвовать. Да, там уменьшение количества парламентариев до 61-го и второе я уже не помню что. Но я так настроена против этого, потому что это не решающий референдум. В принципе, консультативный, но, тем не менее, не хочу чтобы это было вместе с выборами.” („Nu vreau să particip la referendum deloc. Da, ei propun o scădere a numărului de parlamentari la 61 și a doua nu-mi amintesc ce. Dar eu sunt contra acestui lucru, deoarece nu este un referendum decisiv. În principiu, e unul consultativ, însă totuși nu vreau să fie odată cu alegerile.”)

– „Ei acolo, sus, se batjocoresc unul pe altul – nu-i alegeți pe aceștia că au să vă fure pensia, au să vă fure... Dar ei nu tot așa fură? Ne-au mințit și ne pedepsește Cel de Sus prea tare cu ajutorul lor. Așa că nu știu, eu aștept ceva bun pentru noi, pentru copii, pentru nepoți. Sperăm că poate, poate cu ceva ne-a bucura Domnul. Politica acum e un lucru foarte murdar, că numai cu promisiunile acestea... Arătați prin fapte. De ce ei până acum n-au făcut așa cadouri sau n-au dat același ajutor material? De ce n-au făcut anul trecut, de ce n-au făcut în celălalt an, dar acum, când se așteaptă alegerile? Lumea acum s-a bucurat că au primit acele 600 de lei. Dar ei pot trăi cu 600 de lei?... Așa că cetățeanul nu merită așa viață grea, nu merită așa o viață mincinoasă.”

Europa Liberă: Ca să fie mai aproape deputatul de cetățean, acum au făcut această reformă nouă și veți vota în baza votului mixt – veți trimite 50 de deputați pe listă de partid și 51 în circumscripții. Va fi mai aproape alesul poporului de cetățean?

– „Asta o să fie un haos mie mi se pare, un haos mare, îs tot aceleași promisiuni scrise pe hârtie.”

Europa Liberă: Va fi și un referendum. Știți ce întrebări vor fi scoase la referendum?

– „Nu, nu știu. De-acum nu mai cred nimănui.”

Europa Liberă: Dar o să mergeți să votați?

– „Numaidecât că trebuie să mergem, că dacă voi participa la votare, mi se va părea că am făcut un pas, cu gândul că o să fie mult mai bine.”

Europa Liberă: Ce valoare are votul cetățeanului?

– „Datorită cetățenilor, ei se ridică sus și au fotolii înalte și moi, dar la noi nu se gândesc.”

Europa Liberă: Dvs. în ce credeți – în promisiune, în om, în partid, în program?

– „În fapte, în fapte! Omul trebuie să fie sincer și curat la suflet și omul când e sincer și curat la suflet poate să facă și fapte bune, dar nu numai promisiuni.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la aceste alegeri?

– „Să fie mai bine, să se așeze o situație bună, să ne dea pace să muncim, să nu se ducă copiii peste graniță, să fie acasă, să fim împreună.”

– „În primul rând, ei își fac pentru dânșii, nu pentru noi.”

Europa Liberă: Dar de ce credeți așa?

– „De atâta, de atâta că-s mulți ani și nu vedem nimic bun. Ei fură pentru dânșii și fac pentru dânșii și pentru copiii lor, ei pentru noi și pentru copiii noștri nu fac nimic absolut.”

Europa Liberă: Dar politicienii aceștia zic că sunt aleși tot de cetățeni.

– „Ei și?...”

Europa Liberă: Și țara își merită guvernarea pe care o are.

– „Ascultați la mine: fiecare care are un post de lucru, fiecare se teme pentru postul lui de lucru și de atâta și se duc, săracii, cu frică se duc și votează acolo; cu frică, pentru că fiecare șef o să-l pună să voteze pentru cine vrea el, nu pentru cine vrea omul. Politicianul trebuie să caute de norod și să mai asculte și părerea norodului, dar ei fac norodul așa ca să fie sub papucul lor, nu așa cum zice norodul; dar pentru norod n-are să fie nici același referendum și nici aceeași votare.”

Europa Liberă: Dar o să mergeți să votați?

– „Numaidecât!”

Europa Liberă: Ce o să decidă aceste alegeri?

– „Cum vă cheamă?”

Europa Liberă: Valentina Ursu.

– „Valentina Ursu... Pe mine, Valentina Cucuta. Dar ce? Poate va fi mai bine în țară, mai bine să trăim, mai ușor.”

Europa Liberă: D-apoi Dvs. o să decideți cum să trăiți.

– „Doresc pace și sănătate să fie, să fie bine între popoare.”

Europa Liberă: O să fie și un referendum. Știți la ce întrebări trebuie să răspundeți?

– „Nu, nu, nu știu. Nu știu la ce referendum o să răspundem la. Vom vedea de-amu cum, noi nu știm.”

– „Așteptăm un an cu roadă să avem, pace, sănătate și multă, multă răbdare să fie. Și înțelegere în familii și în Parlament tot să fie înțelegere și să fie un om deștept.”

Europa Liberă: Acolo vor fi 101.

– „Dar fie măcar și 110, dar lasă-i să fie oameni și pentru norod, pentru lume, să se gândească la lume.”

Europa Liberă: Ce ar trebui să facă ei?

– „Schimbări oleacă, să mai dea locuri de muncă, să nu plece tineretul după hotare, că am un nepot invalid de gradul întâi și nora tot îl lasă cu noi, două bunici, că ea pleacă după hotare ca să facă o copeică.”

Europa Liberă: Dar în general cum ar trebui să fie acei deputați din Parlament?

– „Să fie cu suflet și pentru lume să fie.”

Europa Liberă: Ei când vin la dvs. vă spun că sunt cu suflet, sunt onești, sunt corecți...

– „Apoi noi da, îi credem, noi avem încredere într-înșii, dar, știți, și speranțele de-amu le pierdem. Tare credem într-înșii și las’ să facă ceea ce promit, dar să nu amăgească lumea, că lumea... Știți, chiar și băbuțele astea pensionare, ele îs ca un copil, i-ai promis o bomboană și nu i-ai adus-o și el așteaptă, apoi așa și bătrânii, tot așa așteaptă, că ei promit, dar puțin ce dau.”

Europa Liberă: Dvs. când mergeți și aruncați buletinul de vot, votați pentru persoană, pentru partid, pentru program, pentru promisiune? Pentru ce votați?

– „Pentru un om de încredere, că noi avem încredere într-înșii, dar ei...”

Europa Liberă: Dacă pierdeți încrederea, îi spuneți lui de ce ați pierdut încrederea?

– „D-apoi cui să-i spui? Nu ai cui, nu vine niciunul, nu ajungem la ei...”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

– „Puțin! Puțin viitor îi în Moldova, că-s toți disperați și fug toți din Moldova.”

Au fost doleanțele alegătorilor cu care am reușit să discut ocazional pe străzile din Edineț.

* * *

Artiști în lupta politică. Tot mai multă lume discuită cum s-au împărțit scriitorii și cântăreții în tabere pro și anti-putere la aceste alegeri parlamentare din 24 februarie. Prozatorul Vladimir Beșleagă vorbește despre tandemul dintre artist și omul politic, dar și despre importanța scrutinului legislativ. Mai întâi, iată ce crede el despre miza geopolitică a acestui scrutin.

​Vladimir Beșleagă: „Toate alegerile noastre sunt axate pe geopolitică. Noi nu putem să spunem în niciun caz că decidem autonom, totul se face pe muchie de geopolitică.”

Europa Liberă: De ce?

Vladimir Beșleagă: „Pentru că așa este plasat teritoriul în care ne aflăm noi din punct de vedere geografic, din punct de vedere istoric, din punct de vedere al influenței supraputerilor. Aici este linia de frântură și de demarcație, la noi, aici, de aceea este și greu ca să realizezi ceea ce ne dorim noi, pentru că una este dorința noastră și opt sau zece sunt interesele altora.”

Europa Liberă: Dar, în ultimul timp, în discuțiile pe care le am cu cetățenii tot mai mulți insistă pe ideea că Moldova nu ar trebui să aștepte pomeni de la Est sau de la Vest, dar ar trebui să știe statul cum să-și administreze treburile sale, pe interior.

Vladimir Beșleagă: „Este foarte corect, asta este și logic, și firesc să ajungă lumea la aceste concluzii și la aceste opinii, și la aceste învățăminte, pentru că, dacă au trecut aproape trei decenii de bâjbâire și de rătăcire, de-acum e clar și pentru cel orb și pentru cel arierat mintal că statul acesta nu se poate consolida decât numai și numai, și numai bizuindu-se pe propriile puteri. Noi zicem așa: Est, Vest. Dar știi că Estul nici nu ne are în grijă și nici nu-l interesează acest teritoriu?”

Europa Liberă: Cum să nu îi intereseze? Au armata rusă care staționează pe teritoriul Republicii Moldova, în stânga Nistrului.

Vladimir Beșleagă: „Îi interesează tot mai puțin, pentru că nu-i ține cureaua. Iată s-au produs acum niște evenimente recent când până și transnistrenii au început să țipe că nu pot să-și asigure elementar economia lor și toate astea, se sufocă.”

Europa Liberă: Dvs. treceți deseori Nistrul, pentru că aveți casa părintească încă în satul Mălăiești, Grigoriopol.

Vladimir Beșleagă: „E mizerie mare…”

Europa Liberă: Ce zice lumea de acolo?

Vladimir Beșleagă: „Ce să zică? Lumea acolo nu se interesează decât de nevoile curente ale zilei. Psihoza lor de altădată de mult s-a epuizat și acum e mizerie totală, nimeni nu se interesează de politică și nici nu se uită, toată lumea se îngrijește cum s-o scoată la capăt de azi pe mâine.”

Europa Liberă: Cetățenilor din stânga Nistrului li s-a rezervat o circumscripție și ar putea să vină lumea să voteze ca să-și delege un deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Vladimir Beșleagă: „Eu cred că o să vină și o să voteze, și o să fie un deputat cum se cuvine.”

Europa Liberă: Ce greutate are reprezentarea acelei părți din stânga Nistrului prin acest mandat în Parlamentul Republicii Moldova?

Vladimir Beșleagă: „Eu cred că asta este o formalitate, n-o să aibă nicio pondere și nu numai deputații de acolo sau electoratul de acolo, în genere în alegerile acestea nu se va clarifica aproape nimic, decât numai singurul indiciu când spunem noi opoziția, dacă opoziția va ajunge să se consolideze și să obțină un scor dacă nu majoritar, cel puțin aproape de majoritar, ca în alegerile prezidențiale din 2016, atunci asta ar fi un indiciu, dar am și eu mari îndoieli.”

Europa Liberă: Localnicii din stânga Nistrului mai trăiesc cu acest gând că cele două maluri ale Nistrului vor fi împreună?

Vladimir Beșleagă: „Păi acolo lume a rămas foarte puțină, lumea este plecată, mentalitatea este degradată și doar un procent foarte mic care încă mai speră, acolo sunt bătrânii, pensionarii care așteaptă numai ziua pensiei și tot așa. În partea dreaptă, aici, în zona asta este un potențial intelectual serios care crește din ce în ce mai mult și se consolidează.”

Europa Liberă: Problema transnistreană are șanse să fie rezolvată? Cum vedeți Dvs. acest deznodământ?

Vladimir Beșleagă: „Această problemă nu se va rezolva în timpul apropiat, nici pe termen mediu, pentru că este un fel de situație pat. Fostul imperiu și actuala

imagine pro-imperială sau post-imperială a rușilor nu cedează nicio palmă de pământ nici din Osetia, nici din Abhazia, nici din Kaliningrad, de nicăieri. Și Ucraina nu cedează și nu va ceda niciodată, nu va ceda decât atunci când se va produce un colaps, iar colapsul acestui imperiu se poate produce doar prin o catastrofă absolut neașteptată pe care noi nu putem să ne-o imaginăm și nici nu ne-o dorim, pentru că ea s-ar răsfrânge. Este un butoi cu pulbere acest imperiu, cu pulbere care poate ieși de sub control și mătura întreg continentul și nu numai asta, dar și jumătate din Asie, și Siberie, și tot.”

Europa Liberă: Ipotetic vorbind, mâine-poimâine Rusia spune că cedează Transnistria Republicii Moldova și lasă autoritățile de la Chișinău să vadă cum fac această reintegrare a celor două maluri ale Nistrului. E pregătit Chișinăul să accepte această ofertă?

Vladimir Beșleagă: „Depinde cine va fi la guvernare, pentru că dacă ai observat câte eforturi și câte tertipuri au fost făcute de Federația Rusă ca să ajungă la acest rezultat, să-l aibă președinte pe un rusofil, socialistul Igor Dodon, aici s-au pus mijloace, bani, aici s-au cumpărat, aici s-au mituit oameni și trebuie să menționăm că oricum ar fi, dar faptul că există o anumită fricțiune între Guvern, Parlament și Președinție este un fapt pozitiv, este un fapt bun, pentru că asta demonstrează că este o forță de rezistență, de opunere, dacă ar fi fost să fie armonie și înțelegere, ar fi fost trist de tot.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam dacă e pregătit, ar fi pregătit Chișinăul să „înghită” regiunea transnistreană?

Vladimir Beșleagă: „Chișinăul în caz dacă se schimbă guvernarea, momentan se pregătește, pentru că există forțe intelectuale, există forțe politice, există, dar trebuie să se schimbe macazul, să se schimbe orientarea și conducerea, dar vezi că lucrurile merg invers.”

Europa Liberă: Dar cum vedeți Dvs. o eventuală, posibilă reîntregire a celor două maluri ale Nistrului?

​Vladimir Beșleagă: „Eu cred că asta nu-i o problemă atât de importantă, important e să se clarifice Chișinăul aici, pentru că în condițiile actuale relațiile se bazează pe afaceri, nu pe interesul populației, pe afacerile dintre cei doi oligarhi, de acolo și de aici. Când vor fi ei puși la punct, când vor fi eliminați din viața politică, atunci se poate vorbi despre transformări absolut normale, ca într-o țară normală, cu o democrație normală, dar aici noi nu avem democrație și lucrurile merg tot mai des spre autocrație și merg spre dictatură.”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați, de ce n-au insistat cetățenii Republicii Moldova mai mult pe această idee de a edifica un stat democratic?

Vladimir Beșleagă: „Lucrul acesta s-a văzut de la început. Spune-mi, te rog, cine au fost președinții care, fiind invitați la inaugurarea noului sediu al Președinției, au mers acolo? Doi: Snegur și Lucinschi. Voronin nu s-a dus, Timofti nu s-a dus. De ce? Pentru că acești doi din urmă au avut cât de cât demnitate și au păstrat interesele și le-au păzit, pe când cei doi au compromis totul. Și ei merg în continuare pe aceeași linie.”

Europa Liberă: Dar cine sunt reperele morale ale societății moldave?

Vladimir Beșleagă: „Opoziția noastră. Opoziția sărmană și săracă și o parte din intelectualitate, și o parte din oamenii simpli pe care mata îi asculți și-i interoghezi de fiecare dată se trezesc și mai ales partea feminină. Partea feminină este atât de serioasă și atât de corectă, și atât de bine orientată și informată, încât eu rămân încântat de ceea ce faci dumneata. Dumneata nu numai culegi informațiile și le transmiți la radio, dumneata faci o muncă de clarificare și de educare politică de foarte mare importanță. Absolut! Numai prin întrebări și răspunsuri și când oamenii îți aud vocea, tu știi ce frumusețe este asta? Este fantastic ceea ce faci!”

Europa Liberă: Dl Beșleagă, cum vedeți Dvs. implicarea oamenilor de cultură în politică și că unii dintre ei susțin anumiți concurenți electorali?

Vladimir Beșleagă: „De fapt, legea generală este că oamenii de creație, oamenii de cultură nu trebuie să se implice în politică. Ei au fost deasupra politicii. Asta din secole și secole. Voltaire era zeificat de rege, regii îl ascultau. Pe urmă a venit sec. al XIX-lea când oamenii de cultură s-au vândut. Este așa o descoperire a unui savant cum s-au compromis și au intrat în slujba politicienilor. Acum la noi a fost așa, a fost o perioadă când s-a produs mișcarea de eliberare națională și de renaștere națională, cei mai mulți dintre oamenii de cultură, scriitori în același timp au fost în politică implicați, pe urmă s-au retras sau au fost marginalizați. De fapt, agrarienii așa le și spuneau: „Treaba voastră nu e să faceți politică, să vă duceți să scrieți, să pictați, noi facem politică”, dar astăzi...”

Europa Liberă: Oamenii de artă care sprijină politicienii cum sunt văzuți?

Vladimir Beșleagă: „Astăzi oamenii sunt și așa, și așa. De ce? Unii își păstrează poziția și verticalitatea, alții merg și fac concerte, alții merg și susțin candidaturile. Hai să răspund la întrebarea: De ce eu am mers să stau alături la lansarea în campania electorală a unei doamne ministru, care face parte din Partidul Democrat, adică partidul de guvernare? S-a întâmplat așa că această doamnă sau prin ajutoarele sale a încercat să obțină simpatia președintelui nostru, al Uniunii Scriitorilor. Și dl președinte, care are experiență mai veche, mai interesantă a hotărât să se consulte cu mine, să-mi ceară sfatul. Și eu i-am spus: „Dle președinte, dumneata ca persoană oficială e contraindicat să te duci, să te prezinți, că atunci înseamnă că reprezinți toată uniunea, dumneata n-ai niciun drept să reprezinți întreaga uniune, doar opinia dumitale”, dar în același timp un fapt că noi colaborăm cu acest Minister al Culturii, care suntem într-o situație foarte grea economică și de toate astea, nu am putut să refuzăm în ansamblu sau în bloc și am zis să merg eu ca persoană particulară. Și am mers, și am susținut, și am vorbit în fața publicului despre calitățile profesionale. Nu m-am referit la politica partidului, pentru că eu sunt deasupra oricăror partide și nu mă pliez, și nu mă mulez pe nici o ideologie și pe nici o doctrină. Noi avem libertatea noastră, statutul nostru de oameni de creație.”

Europa Liberă: Moralitatea poate prinde rădăcini în Republica Moldova?

Vladimir Beșleagă: „Da, da, foarte firav și foarte greu, dar încetul cu încetul poate prinde, pentru că, ce să-ți spun, dnă Valentina? Știi că oamenii cei mai morali sunt oamenii săraci, oamenii bogați întotdeauna au încălcat regulile morale și principiile morale; oamenii cei bogați nu au ținut seama de nimic, iar oamenii care sunt nevoiași sunt cei morali, pentru că ei comunică direct cu Dumnezeu, nu prin averea lor și prin toate astea, prin bunuri, ci prin sufletul curat și prin demnitate. Și noi, cei care avem parte de destulă sărăcie, suntem și mai morali.”

Europa Liberă: Dar aceste pomeni electorale cu care merg politicienii în campanie cum vi se par?

Vladimir Beșleagă: „Asta, știi cum vine asta? La noi încă mentalitatea neamului nostru este patriarhală. În perioada patriarhală au fost lucruri foarte frumoase care s-au păstrat și la noi se păstrează unele tradiții care sunt frumoase.”

Europa Liberă: Prin pomană electorală umilești alegătorul?

Vladimir Beșleagă: „Dar pomenile electorale nu sunt altceva decât un fel de corupere a acestora, că ele au destinație directă de a cumpăra voturi, nu de a mulțumi sau de a ajuta. Sunt societăți de caritate, asta-i una, dar când vine pe linie politică...”

Europa Liberă: Dar această umilință de ce-i acceptată de o parte din segmentul electoral?

Vladimir Beșleagă: „Sărăcia, sărăcia...”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că sărăcia înseamnă morală.

Vladimir Beșleagă: „Sărăcia are și e gradațiile ei. Sunt oameni care nu acceptă pomenile și sunt oameni care le acceptă, pentru că lumea este foarte diversificată.”

Europa Liberă: Moldovenii acceptă să trăiască în umilință sau luptă pentru demnitate?

Vladimir Beșleagă: „Dnă Valentina, eu am recitit nu demult cartea lui Aureliu Busuioc „Pactizând cu diavolul”, unde el încearcă să facă o spovedanie a vieții lui. Și la un moment dat a spus un adevăr, că basarabeanul sau moldoveanul nostru care a fost rupt de la trupul țării și care n-a evoluat 100 de ani, care numai în perioada interbelică a fost liber, pe urmă iar regim, a devenit un exemplar, un specimen foarte specific, foarte aparte. El spune așa la un moment dat: „basarabeanul nu e nici liber, nici sclav; el e ceva de mijloc”. Aici se întâlnesc cele mai bizare contradicții. Și asta e specific nu numai basarabeanului, ci și românului, dar mai puțin. Asta este un balcanism. Știi care este dominanta? Au spus-o încă sute de ani în urmă. Balcanismul înseamnă așa: lux de te orbește și alături mizerie, cea mai mare mizerie. În țările normale și în țările civilizate așa ceva nu se face. Vine americanul, se uită ce castele și-au durat ăștia: „Cum, bre, voi cutezați să vă faceți niște palate, niște cutare, când oamenii alături îs în mizerie și foame”? Acesta-i balcanism – și una, și alta. Este un amalgam bizar, dar până la urmă există un Dumnezeu și există un ideal. Și idealul acesta încet, încet lucrează. Și oamenii se fac tot mai frumoși.”