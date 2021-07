Ce așteptări au moldovenii de la noua guvernare?

Președinta proeuropeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, începe cu mâini libere noul mandat. Partidul său, Partidul Acțiune și Solidaritate, a ieșit învingător cu 52,8% din voturi și deține acum majoritatea în parlament. Maia Sandu promite să-și reformeze țara care este una dintre cele mai sărace și corupte din Europa. Ce așteptări au cetățenii de la noua guvernare? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Așadar, în cadrul scrutinului parlamentar din 11 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat cele mai multe voturi și a obținut 63 de mandate de deputat, ceea ce-i permite să adopte în mod independent legi și să formeze Cabinetul de miniștri. O nouă guvernare urmează să fie instalată în cel mai scurt timp, una față de care așteptările sunt foarte mari, pe măsura vigorii pe care i-a oferit-o un vot considerat istoric în cele trei decenii de existență a Republicii Moldova. Europa Liberă a făcut un popas la Soroca și am întrebat localnicii: cum ar putea evolua sau, poate, revoluționa lucrurile în perioada imediat următoare, ce provocări vor fi de înfruntat împreună cu noua guvernare la cei 30 de ani de independență? – „Eu nici nu socot Republica Moldova independentă.” Europa Liberă: De ce?

– „Atâta timp cât staționează trupe străine, ea nu este independentă. Putin încă nu recunoaște faptul că-i desființată Uniunea Sovietică, el ține în cătușe Azerbaidjanul, Georgia, iaca, Republica Moldova, încearcă să încătușeze Ucraina, deja putem spune că un sector al Ucrainei este încătușat. Iată de ce. Și Putin, Doamne, să zic ori nu? Numai îi lipsesc mustăcioarele celea și-i exact Hitler, numai mustăcioarele celea îi lipsesc și-i Hitler adevărat. Atâta timp cât o parte din țară este ocupată de trupe străine, și asta nouă nu ne-a făcut-o nimeni decât domnul Igor Dodon, nici nu merită cuvântul „domn”, fiindcă el acum urmărește de câte ori și unde pleacă doamna Maia Sandu. Doamna Maia Sandu vine cu 600 de milioane de euro fără rambursare, dar d-lui de două ori pe săptămână se ducea la Putin și toate secretele țării le ducea acolo.” Europa Liberă: Și cum vedeți Dvs. viitorul Republicii Moldova? – „Nu mai știu cum să văd viitorul Republicii Moldova, foarte mult cred în biruința de la alegeri și socot că, dacă justiția are să fie reformată și dacă va fi schimbat procurorul general, fiindcă el e mâna dreaptă a lui Igor Dodon, și se va alege un procuror general, socot că țara va merge pe calea dreaptă.” Europa Liberă: Alte priorități pe care ar trebui să le aibă parlamentarii în actuala legislatură care ar fi?

– „Să întoarcă în țară oamenii deștepți care sunt plecați peste hotare, asta-i cel mai principal.” Europa Liberă: Dar vedeți că nu se grăbesc să revină acasă?... – „Când se va mai face ordine în țară, se vor întoarce. Mulți s-au întors și au pornit afaceri, dar n-au avut susținere, numai se începea afacerea, îndată veneau cu diferite impozite. Dna Ursu, eu socot așa, dacă toți guvernanții și parlamentarii ar plăti impozitele așa cum plătește un țăran, țara noastră ar fi foarte bogată. Dar nu vedeți câți judecători, câți au fost judecați? Îi duc cu mâinile în cătușe cei mascați și care din ei a fost judecat? A doua zi sunt liberi...” Europa Liberă: Dar cum credeți că se va dezvolta relația dintre putere și opoziție în parlament? – „Nu știu. Dodon a promis că-i o opoziție foarte puternică, de care el n-a avut noroc, dar n-aș zice eu că n-a avut noroc, fiindcă dacă opoziția a ajuns la aceea că a câștigat majoritatea în alegeri, înseamnă că a fost o opoziție puternică, așa socot eu.” Europa Liberă: Dar acum ce mai poate face opoziția? – „Dar acum ce poate face opoziția?... Să-și caute de drum. Cei vechi, duceți-vă odată! Dați-le voie să lucreze, că are cine lucra.”

Europa Liberă: Cu ce asemănați Republica Moldova, cu ce o comparați? – „Cu un picior de rai. Dacă o să fie eliberată de toate nedreptățile acestea, țara noastră e foarte bogată, dar e acaparată. Trebuie eliberată! Pentru ce am lucrat eu atâția ani învățătoare, 51 de ani, și acum vând cartofele? Pentru ce? Pentru că pensia-i mică, am 3.812 lei. E foarte puțin, chiar e puțin! De altfel, eu nu aș veni la piață cu pătrunjel, cu mărar. Se spune că va fi majorată pensia minimă până la 2.000 de lei. Da, aceluia care nu are o să-i dea să primească cât mine, că a șezut și a căscat gura?! La aceia să fie la 2.000 minimum, dar la noi să fie mai mare, că am muncit.” Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum? – „Îmi doresc sănătate, dacă este sănătate, toate celelalte se fac. Și o viață bună, fericită, să avem bucurie de copii, să se întoarcă copiii oamenilor acasă, să nu mai plângă de dorul lor.” Europa Liberă: Cât de mult contează înțelepciunea la vârful puterii? – „Foarte mult contează, foarte mult! La vârful puterii dacă era înțelepciune, nu era dezmățul acesta în țară până în prezent. Dacă Maia Sandu o să aibă susținere, socot că va merge țara pe calea cea dreaptă.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Soroca, și întrebăm cetățenii în ajunul celor 30 de ani de la proclamarea independenței: pe ce cale se îndreaptă statul? – „Să vă spun sincer, timp de 30 de ani n-am mai observat și n-am mai simțit că țara este independentă. Nu am observat și nu am simțit independența, că trebuia să fim dependenți de ruși mai mult.” Europa Liberă: Credeți că acum se va face abstracție de geopolitică? – „De la alegerile prezidențiale am simțit că totuși lumea oleacă se mai gândește cu capul, însă totul depinde de guvernare. Dacă guvernarea va face un pas bun spre toate promisiunile pe care le-au făcut, lumea o să se întoarcă cu fața la ei și sperăm că va fi bine.” Europa Liberă: Cine ar merita să ajungă în fruntea guvernului? – „Sperăm că totuși în fruntea guvernului să ajungă Natalia Gavriliță.” Europa Liberă: De ce?

– „E un specialist foarte bun în domeniul finanțelor, economiei, anume de asta noi avem nevoie acum. Așteptăm o schimbare mare, în primul rând, integrarea europeană și sper că noua guvernare se va ține de cuvânt și va modifica legea justiției. Deci, justiția să fie corectă și independentă, să nu depindă de putere; în al doilea rând, să-și îndeplinească promisiunea ca lumea totuși să se întoarcă acasă și să deschidă afaceri, ca statul nostru să aibă folos din acestea și să fie majorate pensiile la pensionari, asta-i...” Europa Liberă: Dar ce pensie vă doriți ca să ziceți că aveți o viață decentă? – „Nu mai puțin de 2.000-2.500 de lei, cât de cât să mărească pensia, ca omul să nu mai caute în altă parte bani. Parlamentarii și președintele trebuie să se țină de promisiuni și să îmbunătățească viața oamenilor.” Europa Liberă: Ce rol vreți să joace Maia Sandu în continuare? – „Să stopeze corupția și atunci eu cred că acest rol va fi principalul. Maia Sandu, actualul președinte a ajuns să fie un lider național. Dacă va face lucrurile bune, va îndeplini promisiunile și va fi totul bine, cred că lumea va avea încredere în politicienii noștri.”

Europa Liberă: În cât timp trebuie să fie livrate rezultate ca cetățenii să-și mențină încrederea? – „Trebuie să avem răbdare, dar, oricum, un început trebuie să fie.” Europa Liberă: Dar relația putere-opoziție în parlament credeți că va fi una constructivă? – „Nu cred...” Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Soroca, și vorbim despre 30 de ani de independență a țării. Cum a fost această perioadă? – „Am fost subjugați, am fost asupriți, am fost înjosiți, am fost vânduți, ce-i rău totul am fost. Socot că, după trei decenii, dacă a venit mult stimata Maia Sandu la conducere, vrem un trai decent, integrare europeană și să trăim bine cu toți vecinii – Ucraina, România, chiar și cu aceeași Rusie să trăim bine, dar, oricum, vrem și ieșire la Europa. Vrem să avem un trai decent, o pensie bună pentru bătrâni.” Europa Liberă: Câți ani i-ar trebui Republicii Moldova să aibă viața asemănătoare cu cea din Occident?

– „Cât a pierdut, atâta trebuie să recapete. Greu o să ne revenim, dar încetul cu încetul cred că o să ne adaptăm la o viață prosperă, mai frumoasă, mai cumsecade.” Europa Liberă: De unde începe schimbarea? – „Schimbarea începe de jos, de la opincă și până la vlădică. Dacă noi am dovedit ca buturuga mică răstoarnă carul mare, înseamnă că dacă am dovedit balaurul cu 24 de capete, pe Dodon, pe Voronin, pe toți cei care ne-au adus ciuma aceasta, care ne-au mâncat, ne-au supt sângele, căpușele acestea, termitele, chichirezurile acestea, nici nu știi cum să le mai zici, că-s niște insecte foarte dăunătoare și dacă am dovedit cu Maia Sandu, o mână de femeie, un înger care o dovedit și i-a doborât, noi trebuie s-o susținem și să mergem mai departe, s-o ajutăm și să ne unim așa cum ne-am unit și la alegerile parlamentare, și am doborât tot ceea ce era rău. Nu ne-am așteptat...” Europa Liberă: Dar societatea totuși rămâne a fi dezbinată? – „Societatea e dezbinată, dar, oricum, pe parcurs cred că o s-o reunim. Ca să înceapă adevărata schimbare, trebuie acum, de la începutul proclamării guvernului...”

Europa Liberă: Cine ați vrea să ajungă în fruntea guvernului? – „Gavriliță lasă să fie, că e o doamnă înțeleaptă și să fie dna Gavriliță.” Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la opoziție? – „Nu așteptăm nimic, fiindcă ei nimic bun nu au făcut și nu au să facă. Maia Sandu are destule mandate și ei hotărăsc tot, că acolo sunt oameni foarte deștepți și foarte buni.” Europa Liberă: Peste zece ani cum vedeți Republica Moldova, cum ați vrea să arate? – „O republică prosperă, cu oameni deștepți, cu mentalitatea lucidă, cu locuri de muncă, să vină toți acasă și să fie uniți, cum s-au unit la alegerile parlamentare și am doborât nedreptatea, așa să ne unim toți. Ar fi binevenit ca toți acești care acum au dosare și au încăput în parlament, să le fie examinate dosarele, să fie înlăturați și să vină oameni care-s pentru popor și să susțină poporul, și să meargă în pas cu poporul.” Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție aici, la Soroca, și întrebăm cetățenii: cum au fost aceste trei decenii de independență?

– „Poate a da Dumnezeu acum, a da Dumnezeu să ne vină mintea la loc și să mergem înainte. Avem Curte Constituțională bună, avem președinție cu tot aparatul cumsecade și dacă vom mai avea un parlament, că e țară parlamentară, și un guvern cu oameni care, într-adevăr, au rezultate.” Europa Liberă: Cine ar merita să conducă guvernul? – „Un om care nu că să fie tare bogat, dar să aibă minte. Omul care are minte ține la țara asta. Ce înseamnă guvernul...” Europa Liberă: Ce povară cade pe umerii celor care-și asumă guvernarea? – „Așa, guvernul face legile, el le gătește și le dă la parlament mai departe, dar și răspunde de ceea ce dă el la parlament.” Europa Liberă: De unde începe schimbarea, cu ce începe schimbarea? – „Schimbarea începe de la noi, de jos, și să punem ochiul și mânuța peste aceștia care o să ne conducă și să nu le iertăm, Doamne ferește, micile greșeli, că tot am iertat și am iertat... Vedeți că, iaca, i-au dat drumul lui Plahotniuc și Platonii iștia și, iaca, facem loc și pentru Dodon, și ca Dodon mai avem.” Europa Liberă: Relația putere-opoziție cum ați vrea să fie în parlament? – „Fără opoziție nu se poate, trebuie numaidecât să fie opoziție.”

Europa Liberă: Păi în opoziție va fi Partidul „Șor” și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Cum trebuie să fie relația dintre guvernare și opoziție? – „Acei care au furat băncile, de aceștia în opoziție nici nu trebuie, noi doar suntem opoziția, țara întreagă suntem opoziția, dar de-alde Dodon, de-alde Șor, aceștia locul lor e la pușcărie și plânge pușcăria după aceștia.” Europa Liberă: Se discută mult - a fi sau a nu fi schimbat procurorul general? Ce ziceți? – „Dacă el a fost la parlament și a spus că sunt încălcări și a luat imunitatea la acei de la Șor și care-i mai are, Cebotari, și când cauți iar nu-s vinovați, păi acesta-i procuror, doamnă? Ei merg într-un pas, procuratura și justiția, și chiar și poliția.” Europa Liberă: Peste patru, peste zece ani se va deosebi mult Moldova de atunci de cea de azi? – „Foarte mult o să se deosebească, lumea deja începe să se gândească, eu mă uit după rezultatele alegerilor acestea, 63 de deputați să ai tu, lumea de-amu a zis: ajunge Dodon, îi facem cruce, cu așa om nu se mai poate, că el e securistul Moscovei.” Europa Liberă: Dar ce rol îi revine Maiei Sandu? – „Maia Sandu... Cel mai greu pe dânsa cade, motorina se scumpește și toate celea o să se scumpească și își bat joc de noi, dar ea e una. Eu așa zic, Maia Sandu e o albinuță, Maia Sandu e Maica Tereza. Mama mea așa a zis: o să vină o femeie la conducerea țării și, iaca, acea femeie o să scoată țara asta, Moldova asta a noastră. Mama era bătrână de-amu. Eu îmi fac cruce și mă rog de sănătate ca să-i dea putere și eu am mare încredere într-însa, dar se cere și de la parlament, se cere și de la guvern, cetățenii tare o susțin, ea e pe dreptate și o mers, și o să meargă.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Soroca. Suntem în ajunul celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Cum a fost această perioadă pentru țară și pentru cetățeni? – „A fost foarte rău de trăit, fiindcă noi trăim în sărăcie, oamenii muncesc, dar nu-s remunerați cum trebuie, nu-s locuri de muncă.” Europa Liberă: Ce înseamnă sărăcie? – „Sărăcie – corupția, corupția e la putere și nu-s locuri de muncă, tineretul fuge, pleacă peste hotare, ne pare rău că îmbătrânesc satele, o casă este, iar zece nu-s, mor satele, ne pare rău că am ajuns în situația asta. Moldova a fost o țară bogată.” Europa Liberă: Mai poate să devină Moldova un stat bogat, cu prosperitate? – „Poate, numai să fie altă conducere!” Europa Liberă: Iată acum, în urma alegerilor parlamentare din 11 iulie, au venit alți 101 deputați. – „Noi sperăm, noi avem în oamenii deștepți încredere, dar nu știm ce o să arate mâine.”

Europa Liberă: Cine ar merita să fie în fruntea guvernului? – „Lasă să fie și Maia Sandu, numai să facă lucru.” Europa Liberă: Maia Sandu e președintă. Cine să fie șeful guvernului? – „Eu cred că Gavriliță, aceasta ar face față lucrurilor.” Europa Liberă: De ce credeți așa? – „Ea a fost propusă de dna Maia Sandu. Noi nu știm nimeni ce o să facă până mâine, dar cred că au să arate fața lor...” Europa Liberă: Și de unde ar trebui să se înceapă schimbarea? – „Schimbarea... Întâi va trebui să ne întoarcem cu fața spre oameni, spre pătura de jos, oamenii care muncesc în câmpuri, că aceștia ne hrănesc pe noi. Oamenii trăiesc cu speranța, dacă va fi un control ca să fie toate prețurile reale și vor fi toți banii aduși la stat o să fie Moldova bogată. Și vrem conducerea care va fi de vârf acum să se întoarcă cu fața la oameni, la toți, că-s tare mulți săraci, din 100 de oameni, dacă zece trăiesc mai bine, dar restul toți îs săraci. Știți, iaca, îți vine câteodată să plângi că n-are omul de-o pâine. Ce să faci cu 1.100 de lei? Ei nu mai ajung ca să mănânce o bucățică de salam, ei sunt bucuroși de lapte, de brânză, de smântână și să plătească comunalele.”

Europa Liberă: Și peste patru, peste zece ani cum ați vrea să arate Republica Moldova? – „Să fie o țară prosperă, să aibă oamenii cu ce să trăiască, să mulțumim lui Dumnezeu, să fie ploaie la timp și vrem conducerea să se întoarcă cu fața spre noi, să se gândească că și părinții lor au fost cândva tot săraci.” Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție aici, la Soroca, și întrebăm cetățenii: pe ce drum se îndreaptă Republica Moldova? – „Republica Moldova se îndreaptă pe drumul pe care a trebuit să meargă cu mulți-mulți ani în urmă, dar până la urmă totuși Dumnezeu e mare și se îndreaptă pe drumul cuvenit, pe drumul reformelor. Până la urmă, toți tragem nădejde că o să fim noi gospodari la noi acasă.” Europa Liberă: Care reforme ar fi cele mai importante acum să fie înfăptuite? – „De schimbat legile, începând cu legea de furt și de corupție și terminând cu imunitatea deputaților din parlament, trebuie să fie schimbări, să fie mai aspre, să fie înăsprite cu mult și pentru furturi, și pentru toate relele care se fac la noi în țară.” Europa Liberă: O reformă în justiție are șanse să fie implementată? – „O reformă în justiție are sens numaidecât și cred că ar fi de dorit să mai fie un fel de școală pentru acești procurori, pentru toată justiția noastră, vasăzică, să nu se mai repete ceea ce s-a repetat în acești 30 de ani, o groază de dosare „desenate”, o groază de oameni care stau și până azi în pușcărie pe degeaba, să fie justiția nu numai cu numele, dar să fie justiția cu adevărat, să judecăm cum ne judecă Domnul pe noi, pe dreptate.”

Europa Liberă: Cum ar arăta o Moldovă fără corupți și fără corupție? – „O Moldovă fără corupți și fără corupție ar arăta ca o Danemarcă, cu un nivel de trai înalt și cu oameni mulțumiți de viața pe care o duc.” Europa Liberă: Opoziția credeți că va pune piedici celor care vor guverna? – „Vor pune la tot pasul, pentru că banii cheltuiți la alegeri trebuie cineva să răspundă de dânșii și să arate ce au făcut pentru banii ceia. Probleme o să fie mari, dar dacă o să fim uniți și o să trecem de toate acestea, cred că până la urmă o să scăpăm la un drum drept și neted.” Europa Liberă: Ar putea să apară această idee națională care să consolideze o societate atât de polarizată, dezbinată? – „Ar putea să apară, nu-i nimic exclus, pur și simplu ar trebui oleacă de unire, oleacă de înțelegere.” Europa Liberă: Care ar fi ideea aceasta? – „Să ne schimbăm atitudinea față de copiii noști, față de nepoții noștri, să ne gândim ce le lăsăm după noi în țara asta, să știe că au o țară a lor, să știe de ce națiune sunt, să știe că se numesc moldoveni ș.a.m.d.” Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult, iată, la 30 de ani de independență a țării? – „Un popor unit și o țară care să meargă pe un drum corect, fără corupție, fără tâlhării, fără nedreptăți, fără sărăcie.”

Europa Liberă: Moldovenii acceptă umilința sau trăiesc în demnitate? – „În acești 30 de ani, aș spune că mai degrabă au acceptat umilința, pentru că așa e firea moldoveanului – dă, Doamne, să nu fie mai rău. Vasăzică, capul aplecat până la pământ, plugul îl trage din urmă și tot zice că dă, Doamne, să nu fie mai rău. Că suntem un popor harnic, asta-i foarte bine, dar trebuie să ne mai și gândim oleacă, că până la urmă suntem oamenii care ne dorim toate cele bune ca într-o țară normală din Europa, că doar suntem în Europa.” * * * Voci adunate la Soroca. În continuare vă propun interviul cu Dereck J. Hogan, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, care și-a încheiat mandatul. Am vorbit cu diplomatul american despre nevoia unei reforme veritabile a justiției, dar și despre sprijinul Statelor Unite pentru agenda de reforme a noii guvernări, despre securitatea sistemului informațional al Republicii Moldova, despre propaganda rusă, despre locul pe care îl ocupă Republica Moldova în politica regională americană, precum și despre parteneriatul strategic moldo-american. Dereck J. Hogan: „Mulțumesc frumos pentru invitația la emisiunea Dvs., este un privilegiu pentru mine. Răspunzând la întrebarea Dvs., pot să vă spun că parteneriatul strategic este un parteneriat în care Statele Unite și Republica Moldova se bucură de relații prietenoase și importante pentru dezvoltarea și îmbunătățirea vieții tuturor moldovenilor aici, în Republica Moldova. Acest parteneriat acoperă domeniul strategic al securității naționale, domeniul economic, unde investim în dezvoltarea economică a țării. Dvs. ați menționat că noi oferim mult suport tehnic și financiar pentru curățarea sistemului judiciar de aici, pentru că supremația legii este piatra de temelie pentru îmbunătățirea vieții tuturor aici.”

Europa Liberă: Geografic, Republica Moldova s-ar afla între Est și Vest. Ce loc ocupă această țară în politica regională a Statelor Unite ale Americii? Dereck J. Hogan: „Republica Moldova ocupă un loc foarte special și foarte important în politica regională a Statelor Unite, pur și simplu, pentru că vedem că oamenii Republicii Moldova au ales o cale spre democrație, spre libertate, suveranitate și autodeterminare, liberă de influența externă negativă și, desigur, când vedem că o societate se determină să se îmbunătățească, vrem să o ajutăm. Și asta am făcut pe parcursul ultimilor 30 de ani și o să continuăm să facem.” Europa Liberă: Mulți experți acreditează ideea că, odată cu rezultatul alegerilor obținute în data de 11 iulie, se termină lupta geopolitică și o atenție mare trebuie să i se acorde luptei împotriva corupției. Cum vedeți Dvs. ca această luptă împotriva corupției să dea și rezultate? Dereck J. Hogan: „Eu cred că lupta împotriva corupției este un lucru foarte important pentru noul guvern, pentru noul parlament și, desigur, pentru președinție. Și noi înțelegem unde vrea să meargă acest guvern în acest domeniu și dacă putem lua în calcul faptul că societatea așteaptă foarte curând rezultate pe acest domeniu, comunitatea internațională, partenerii de dezvoltare, noi trebuie să oferim suportul nostru cât mai rapid posibil și asta o să facem. Săptămâna trecută, noi am stabilit un dialog cu președinta țării, la această ședință a fost prezent noul șef al USAID și noi am oferit tot suportul nostru pentru a reforma sistemul judecătoresc și asta o să facem.”

Am oferit tot suportul nostru pentru a reforma sistemul judecătoresc și asta o să facem...

Europa Liberă: Republica Moldova, imaginea țării a fost grav afectată de dispariția miliardului. Cetățenii Moldovei așteaptă și până azi ca acei vinovați de furtul miliardului să fie trași la răspundere. Dvs. ați salutat intențiile procuraturii de a spune cine sunt complicii acestei dispariții a miliardului. Credeți că, până la urmă, va fi capabilă justiția să-i aducă pe banca acuzaților pe cei care au prejudiciat sistemul bancar? Dereck J. Hogan: „Eu cred că trebuie să recunoaștem că fără voință politică nimic nu se poate face. Conform rezultatelor alegerilor prezidențiale și rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate, este foarte clară dorința poporului moldovean. Și dacă sistemul judecătoresc nu face suficient progres, de exemplu, pe recuperarea banilor furați, dacă nu face suficient pe domeniul urmăririi penale a tuturor persoanelor corupte, eu cred că poporul va cere o schimbare foarte rapid.” Europa Liberă: Banii au ajuns și în afară. Credeți că țările partenere ale Republicii Moldova vor ajuta noua guvernare totuși ca o parte din acești bani să fie aduși în vistieria statului? Dereck J. Hogan: „Desigur! Avem exemplul Marii Britanii și Statele Unite, și procuratura lucrează pe acest domeniu la fel. Este important să înțelegem că organele de drept trebuie să facă toată procedura necesară pentru a primi suportul nostru și pentru a primi suportul partenerilor de dezvoltare.” Europa Liberă: Procuratura Generală a spus că unul dintre cei care se fac vinovați este chiar Vladimir Plahotniuc, fugar din Republica Moldova, o parte din timp el s-a aflat în SUA. Va mai putea să revină în SUA? Credeți că e cu șansă să revină aici, acasă, și să răspundă în fața legii?

Dereck J. Hogan: „Încă la începutul anului trecut noi am impus sancțiuni, dânsul nu mai are șansa de a reveni în Statele Unite, pur și simplu din cauza participării lui în corupția masivă.” Europa Liberă: Dar în Republica Moldova organele de drept au șanse să îl readucă? Dereck J. Hogan: „Da, este adevărat, dar eu cred că este important ca Republica Moldova și, mai ales, procuratura, organele de drept să facă tot ceea ce e posibil pentru a atrage la răspundere toate persoanele care au participat la corupție, inclusiv dl Plahotniuc.” Europa Liberă: Despre securitatea informațională a statului Republica Moldova să vorbim și despre propaganda rusă care își lasă amprenta asupra deciziilor cetățenilor, când e vorba despre un fenomen sau altul. Ce părere aveți Dvs. despre felul cum se reușește să fie asigurată această securitate informațională? Dereck J. Hogan: „Securitatea cibernetică și cea informațională reprezintă o vulnerabilitate foarte mare pentru Republica Moldova și pentru societatea Republicii Moldova. Și, mai ales, propaganda specială din Federația Rusă vedem cum a jucat un rol destabilizator aici, în Republica Moldova. În același timp, noi am văzut și suntem foarte bucuroși de asta că presa independentă a contraatacat această amenințare cu informație imparțială, cu informație adevărată. Noi am învestit foarte mult în dezvoltarea presei independente și am văzut cum societatea Republicii Moldova a devenit mult mai educată și informată referitor la dezinformarea autohtonă și din străinătate. Eu cred că această tendință va crește în continuare.”

Europa Liberă: V-ați creat o impresie cât de ușor este să fie reglementată problema transnistreană? Ați mai trecut Nistrul? Există șanse ca cele două maluri ale Nistrului să fie reunificate? Dereck J. Hogan: „Totul e posibil, sunt absolut sigur de asta și eu cred că noul guvern are o responsabilitate de a face tot ceea ce e posibil pentru a realiza acest scop. Dvs. știți că Statele Unite sunt un observator în acest proces „5+2” sub egida OSCE și am văzut că atunci când există voință politică se poate mișca înainte și eu sper că noul guvern va face tot ce este necesar pentru a rezolva acest conflict teritorial.” Europa Liberă: Dar ar trebui să fie favorabilă situația internațională sau să se continue în acest format de negocieri „5+2”, unde Chișinăul și Tiraspolul trebuie să decidă cum va fi soluționat conflictul transnistrean? Dereck J. Hogan: „Eu cred că se poate acum, dar, desigur, oamenii de pe ambele maluri trebuie să înțeleagă că este o muncă grea, foarte dificilă, dar este posibilă. Și dacă conducătorii țării încep să facă tot ceea ce e necesar pentru a crea condițiile necesare, pentru ridicarea înțelegerii între ambele părți și dacă noi, partenerii de dezvoltare, oferim suportul nostru, eu cred că chiar acum se poate mișca înainte.” Europa Liberă: Referitor la pandemia de COVID-19, Statele Unite ale Americii au oferit doze de vaccin Johnson & Johnson, au oferit și mai multă asistență de la izbucnirea acestei pandemii de COVID-19 Republicii Moldova. În opinia Dvs., sunt gata autoritățile statului să înfrunte alte provocări?

Dereck J. Hogan: „Eu cred că da. După ce am donat prima parte a acelor 500 de mii de vaccinuri pentru 500 de mii de moldoveni, am văzut că guvernul interimar a adunat o ședință foarte mare pentru a face declarații importante despre importanța de a primi vaccinuri, inclusiv acest nou vaccin, Johnson & Johnson. Și eu cred că dacă acum avem o rată a persoanelor vaccinate de 11...” Europa Liberă: 14 la sută. Dereck J. Hogan: „14 acum, da, perfect, dar trebuie și mai mult și eu sper că cu sosirea acestor vaccinuri mai mulți moldoveni le vor primi.” Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru persoanele sceptice care, deocamdată, nu vor să accepte vaccinarea? Dereck J. Hogan: „Am un mesaj foarte clar: eu am primit aceste vaccinuri, pentru că eu vreau să trăiesc mai mult și eu cred că aceste vaccinuri pot ajuta să combatem această pandemie care încă lucrează și se răspândește în întreaga lume. Și dacă luăm toate măsurile necesare pentru a proteja societatea noastră putem depăși criza economică inclusiv creată din cauza pandemiei COVID-19.” Europa Liberă: Am vorbit despre nevoia unei reforme veritabile în domeniul justiției. În care alte domenii mai vedeți Dvs. nevoia unor reforme adevărate? De ce vă pun această întrebare? Pentru că dna Nuland a avut o discuție cu dna Sandu și a promis să fie și în continuare oferit sprijin pentru o agendă ambițioasă de reforme în Republica Moldova. Care alte reforme mai pot fi sprijinite de SUA în Republica Moldova?

Noi am investit foarte multe resurse financiare și tehnice în consolidarea celor cinci piloni economici ai țării...

Dereck J. Hogan: „Alt domeniu foarte important este creșterea economică. Noi am investit foarte multe resurse financiare și tehnice în consolidarea celor cinci piloni economici ai țării. Aceștia sunt: turismul, producerea vinului, desigur, agricultura, industria ușoară și tehnologia informatică și comunicare. Am văzut că, atunci când investim în aceste domenii, se înregistrează progrese și eu cred că cu un guvern angajat, cu ridicarea supremației legii creșterea economică se poate accelera chiar mai mult. În același timp, trebuie să înțelegem că modernizarea Armatei Naționale este un alt lucru important pentru reforme, pentru că, dacă avem o armată capabilă, eficientă, se poate consolida securitatea și independența țării.” Europa Liberă: Îmbunătățirea relației Republicii Moldova cu Occidentul, uneori, nu e văzută bine de către partenerii ruși. Credeți că poate să se împace și Rusia cu parcursul european pe care Republica Moldova și-l dorește? Dereck J. Hogan: „Eu cred că este posibil, pentru că este foarte clar și este important, și noi susținem această abordare, că Republica Moldova trebuie să aibă relații pragmatice cu Federația Rusă, pentru că sunt vecini și asta este foarte important.” Europa Liberă: Cum vedeți Republica Moldova peste 4, peste 10 ani? Ce viitor credeți că are acest stat? Dereck J. Hogan: „Eu o văd și eu știu că aceasta va fi o țară mai democratică, mai prosperă și mai unită, pentru că s-a stabilit o bază foarte importantă pentru a crește economia, pentru a ridica încrederea în guvern. Eu cred că noua conducere a țării înțelege că încrederea oamenilor este foarte prețioasă și se poate pierde, dar dacă noul guvern face tot ceea ce s-a promis, această țară va deveni un exemplu pentru întreaga regiune.”

Știu că aceasta va fi o țară mai democratică, mai prosperă și mai unită...

Europa Liberă: Așteptările cetățenilor sunt foarte mari. În cât timp ar trebui noua guvernare să livreze rezultate? Dereck J. Hogan: „Trebuie să aibă niște efecte pozitive curând pentru a menține acest suport, dar, în același timp, societatea trebuie să înțeleagă că transformarea societății, modernizarea economiei, eradicarea corupției sunt lucruri foarte dificile. Și dacă societatea împreună cu guvernul sunt gata să facă o muncă grea, dificilă, eu cred că această încredere în guvern se poate menține.” Europa Liberă: Dvs. cunoașteți, bugetul este foarte sărac, el e mai mult un buget consumist decât să mai permită să se facă și investiții. De aceea se contează foarte mult pe suportul partenerilor externi, partenerilor de dezvoltare, Republica Moldova trebuie să negocieze un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. E o sarcină destul de grea pentru cei care vor puterea.