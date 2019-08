„Nu stau pe loc, pentru că mă tem că o să se anine păianjenii de mine”

Datele cu care operează autoritățile arată că numărul vârstnicilor activi din punct de vedere economic constituie 9% din totalul populației active. Mulți oameni în etate spun că își doresc să muncească pentru că pensia pe care o au nu le ajunge pentru trai, dar și pentru că își doresc să socializeze și să se simtă utili. E și cazul septuagenarului Alexandru Gîlcă din Cuizăuca, Rezina.

Am mers la Casa de Cultură din satul Cuizăuca, într-o după-amiază de joi, unde repetițiile ansamblului „Floarea dorului” erau în toi. Dintre basmalele brodate ce mișunau pe scenă, atenția mi-a atras-o floarea de pe pălăria celui mai vârstnic membru al colectivului - Alexandru Gîlcă, sau cum i se adresează toată lumea – Alexandru Fiodorovici. Septuagenarul este pedagog de profesie și nici gând nu are să se retragă la odihna binemeritată, cum procedează majoritatea semenilor săi.

„Mie îmi place să fiu în toiul acțiunilor, înțelegeți? Mă simt foarte bine, mă simt normal! Mă bucur de soarta mea și mă bucur că gena mea mă lasă să fiu sănătos și să fiu, după părerea mea, de folos încă cuiva”.

Nea Alexandru mânuiește cu măiestrie acordeonul, este profesor de educație muzicală și membru al echipei de fotbal a veteranilor din sat. Face totul din plăcere și de aceea, crede el, le reușește pe toate:

„Deseori prin sat îmi spun: „Alexandru Fiodorovici, ești bătrân, rămâi acasă, odihnește-te!”. Nu vreau să rămân, pentru că mă tem că o să înceapă să se anine păianjenii de mine și alte lucruri de acestea... nu vreau, nu vreau. Eu mă bucur că încă merg pe drum, mă bucur că nu merg așa, cumva, dar merg încă în formă, cu viteză merg eu.”

Alexandru Gîlcă regretă că experienţa vârstnicilor care se simt în putere şi vor să lucreze se pierde în van deoarece nu-şi mai găsesc locul pe piaţa muncii. Și ei s-ar putea resemna dacă pensia ar fi îndestulătoare. Primarul satului Cuizăuca, Ion Țurcan, spune că la sate oamenii sunt forțați de împrejurări să-și găsească surse suplimentare de venit:

Cu o singură sursă de venit e greu...

„Practic ambele se combină, eu demult spun și le spun la toți că în Moldova de a trăi cu o sursă de venit este foarte greu. Este pensia care este - o mie, două de lei, la țară pensie mai mare nu e., dar dacă sunt două surse de venit, poate se descurcă mai bine. Cu o singură sursă de venit e greu la țară și fiecare care este, poate, angajat bugetar își mai caută o ocupație, o sursă de venit. Salariile sunt cum sunt, dar nu acoperă toate necesitățile”.

Deja al treilea an la rând, în luna septembrie, organizația neguvernamentală Casmed, din nordul țării, organizează festivalul „Bunica Fest”, un eveniment care promovează meritele și experiența de viață ale persoanelor în etate. De la an la an sunt tot mai mulți participanți, spune Natalia Postolachi, directoarea executivă Casmed, care a organizat edițiile precedente ale întrunirilor „Bunica Fest”. Pe majoritatea i-a unit interesul pentru activitățile artistice, spune Natalia Postolachi, la fel și dorința de a fi utili comunității:

„Atâta timp cât vom avea un tratament discriminatoriu privind persoanele în etate, asta urmează să clădim în viitor, acesta este mesajul care-l vom transmite generației viitoare: că vârstnicii nu contează, că atâta timp cât te-ai pensionat nu mai prezinți valoare pentru societate și evident că pe termen lung abordarea dată este distructivă, deloc încurajatoare. Din cauza asta, mesajul pe care noi îl transmitem este sprijinirea unei comunități prietenoase vârstei, unde atât necesitățile și interesele vârstnicilor și copiilor, și tinerilor, și adulților, care deseori sunt complementare să fie respectate, să fie soluționate și din cauza asta credem cu tărie că toți se pot implica în creare a unei comunități prietenoase - de la mic la mare”.

Așa numitul Indice de îmbătrânire activă – un fel de barometru internațional care arată cât de prietenoasă față de vârstnici este o țară, constată că în Republica Moldova 70% din potențialul uman în vârstă de peste 55 de ani nu are oportunități de a participa în viața economică și socială.

Este foarte important ca să-i menținem într-un spirit mai activ...

De la Șefa serviciului politici demografice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Aliona Crețu, am aflat că în prezent autoritățile pun la cale un șir de politici care, pe de o parte, ar oferi angajatorilor care iau la lucru vârstnici – stimulente fiscale, pe de altă parte, ar promova și un nivel mai mare de toleranță față de pensionari:

„Deja experiența multor state demonstrează că vârstnicii rămân izolați, neimplicați, chiar dacă situația lor financiară este mai bună, în special din lipsa comunicării. Este foarte important să-i menținem într-un spirit mai activ, mai energic și să se simtă utili societății. Vârstnicii vor avea o viață mai bună și nu numai vârstnicii, atunci când fiecare se va implica, de fiecare depinde cum vom trăi în această țară”.

Cele mai recente date prezentate de Biroul Național de Statistică oferă un tablou îngrijorător privind rata dependenței copiilor și vârstnicilor, adică a categoriei de persoane care nu contribuie cu taxe la bugetul de stat, de persoanele apte de muncă. Dacă în 2014 o sută de persoane plătitoare de impozite întrețineau 54 de vârstnici sau copii, în 2018 numărul a crescut la 63. Ce înseamnă acest lucru? Că asupra bugetului de stat se pun presiuni enorme și în scurt timp nu va mai putea face față cheltuielilor, iată de ce, atrag atenția experții, autoritățile ar trebui să revadă întreg sistemul de asigurări sociale și, de ce nu, să implice mai activ vârstnicii în viața socială, mai ales când vârstnicii își găsesc alinare în zisele inițiative civice.

* Acest reportaj a fost produs cu sprijinul programului „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova” implementat de IREX Europe.