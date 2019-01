Nunta şi noaptea

Mărturisesc că am fost mereu nedumerit de felul în care se fac nunţile în RM. Dincolo de zecile de detalii ritualice copleşitoare, mă irita mai cu seamă faptul că o bucată din nunta moldovenească se desfăşoară în cursul nopţii.

Am fost la multe nunţi care începeau în fapt de seară, iar lucrurile cele mai importante aveau loc noaptea, atunci cînd oamenii ar trebui să se odihnească şi să doarmă. Şi vedeam oameni care ingurgitau în dricul nopţii cantităţi enorme de bucate şi de băuturi, oameni care spre dimineaţă aveau burţile umflate şi ochii încercănaţi. Unii rîgîiau sau vomitau şi aveau dureri de cap. Alţii erau epuizaţi în zorii zilei. Să nu dormi noaptea şi să te distrezi, să mănînci şi să bei pe săturate pînă-n zori nu e tocmai OK pentru sănătate. Dar în RM chestia asta nu prea contează. Noaptea şi nunta merg mînă-n mînă!

Pot să spun că am fost unul dintre cei care a dat acest obicei peste cap încă în anul 1997. Nunta mea a început la ora 11.00 şi s-a terminat pe la 23.00. Nu aveam nici un chef să nu dorm noaptea. De aceea, le-am spus invitaţilor că noaptea nu vom petrece împreună. Am provocat, fireşte, şi cîteva decepţii, dar majoritatea oamenilor a acceptat propunerea noastră. Şi a fost foarte bine şi fără distracţia nocturnă. A fost foarte OK, fără dureri de cap şi cîntece în dricul nopţii.

Am remarcat în ultimii ani alte cîteva nunţi care evitau cu eleganţă perioada nopţii. Am o simpatie mare pentru aceşti oameni. Mi se pare un obicei prost, dăunător pentru sănătatea oamenilor. Iar obiceiurile proaste trebuie schimbate. Cum? Prin exemplu personal, prin felul în care îţi faci propria nuntă.