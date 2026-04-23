O familie de imigranți din SUA, despărțită prin judecată, în „fotografia anului 2025”

Fotografia, realizată de Carol Guzy, de la agenția ZUMA Press și iWitness pentru ziarul Miami Herald, surprinde momentul în care agenții Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) îl târăsc pe Luis, în timp ce familia se agață de cămașa lui pentru a-l reține.

Juriul a selectat imaginea dintr-o serie mai amplă de fotografii realizate de Guzy într-un coridor din fața unei săli de judecată din New York, unde familiile erau adesea separate după audieri, în scene încărcate de emoții.

„Suntem martori la suferința a nenumărate familii, dar și la demnitatea și reziliența lor, care transcend adversitatea, făcându-ne să ne simțim foarte umili”, a declarat Guzy într-un comunicat citat de AFP.

Juriul a analizat 57.376 de fotografii realizate de 3.747 de fotojurnaliști pentru a selecta 45 de fotografii premiate din întreaga lume.

Fotografia câștigătoare, „Separated by ICE”, este un „exemplu puternic al importanței fotojurnalismului independent”, potrivit Joumanei El Zein Khoury, directoare executivă a World Press Photo.

„Într-o democrație, prezența aparatului foto în acel hol servește drept martor”, a mai spus ea într-o declarație.

Saber Nuraldin, de la EPA Images, a fost finalist cu o fotografie în care palestinienii se înghesuie în jurul unui camion cu ajutoare în Gaza, încercând să obțină făină în timpul unei scurte pauze în blocada impusă de Israel.

Victor J. Blue, de la New York Times Magazine, a fost celălalt finalist cu portretul femeilor indigene Achi, din Guatemala, câștigătoarele unei bătălii juridice împotriva forțelor paramilitare care au comis atrocități în timpul războiului civil.

„Oferind o reflecție puternică asupra lumii noastre, câștigătorii pun în lumină realitățile cu care ne confruntăm la nivel global; marcate de fractură, urgență și, totuși, de o reziliență înnăscută”, potrivit declarației World Press Photo.

Luis Tato, de la biroul Agence France-Presse din Nairobi, a câștigat un premiu la categoria Africa Stories pentru reportajul său despre „revoltele generației Z” din 2025 din Madagascar.

„Prin scene dinamice și perspective variate asupra acțiunilor conduse de tineri, proiectul surprinde amploarea ieșirilor în stradă ale tinerilor, transmițând atât energie, cât și urgență”, a spus juriul.

