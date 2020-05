O paradă pentru Igor Dodon!

Liderul belarus Alexandr Lukaşenko, spre deosebire de Vladimir Putin, a decis să sfideze Coronavirusul şi va organiza la Minsk o paradă, sărbătorind astfel 75 de ani de la victoria asupra fascismului. Lukaşenko le-a explicat jurnaliştilor că el nu poate pur şi simplu să amâne parada deoarece Belarusul a avut cel mai mult de suferit în război. Liderul de la Minsk i-a invitat la paradă pe toţi preşedinţii fostului spaţiu sovietic, a spus că îi aşteaptă cu drag. Iar unii ziarişti au constatat că Lukaşenko face ceea ce nu îndrăzneşte să facă Putin şi deci l-a umilit niţel pe preşedintele rus.

Ei bine, invitaţia lui Lukaşenko e adresată şi preşedintelui moldovean Igor Dodon şi am impresia că îl pune în mare dificultate pe liderul de la Chişinău. E o paradă şi pentru Dodon! Probabil, dacă invitaţia ar fi venit de la prietenul Putin, Dodon ar fi riscat, şi-ar fi luat echipamentul de protecţie şi ar fi zburat la Moscova. Dar Lukaşenko nu are puterea şi ponderea lui Putin şi plecarea la Minsk nu prea merită riscul. Pe de altă parte, dacă nu se duce, Dodon ar putea să-i nedumerească pe mulţi alegători fideli, fani ai trecutului sovietic. Aşadar, situaţia lui Igor Dodon e ca-n cunoscutul proverb; i hocetsea, i koletsea. Ar trebui să se ducă, dar e cam riscant şi nu prea merită.

În mod normal, Igor Dodon ar trebui să fie pe 9 mai la o tribună din Minsk, alături de Lukaşenko şi Putin, dacă acesta din urmă va veni. Pe 4 mai, Igor Dodon a declarat că e impresionat de decizia lui Lukaşenko. Ar trebui deci să plece. Asta ar fi în acord cu ideologia şi vectorul geopolitic promovate constant de PSRM şi Dodon. Dar Covid-19 e un mare pericol, totuşi. Ce va face Igor Dodon? Cum va proceda? Pînă la ora în care scriu acest text nu a luat o decizie. Cred că e o alegere complicată. Vom reveni cu un comentariu după 9 mai.