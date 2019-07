O precizare de la Victoriabank legată de bancomate

Am scris deunăzi un articol în care îmi exprimam nedumerirea legată de o experienţă avută cu un bancomat Victoriabank. Am încercat să-mi retrag de două ori nişte bani, n-am putut să-i iau din motive oarecum tehnice, apoi am constatat că pentru aceste încercări nereuşite mi s-au luat vreo trei lei.

Ei bine, am fost căutat de o reprezentată a băncii a doua zi pentru lămuriri. O doamnă amabilă mi-a explicat cîteva lucruri. Primul e acela că mi s-au reţinut nu vreo trei lei, ci 2 lei şi 36 de bani. Recunosc că aşa e. Doi lei şi 36 de bani. Nu am stat să văd exact cît mi s-a luat.

Al doilea lucru pe care mi l-a explicat reprezentanta băncii e că aceşti bani mi-au fost reţinuţi nu pentru încercările nereuşite, ci pentru vizualizarea pe ecran a soldului. Asta a fost o surpriză pentru mine. Lucrurile stau aşa: poţi să vizualizezi gratis soldul la bancomat numai de două ori pe zi. Celelalte vizualizări costă. Șase eurocenţi una. Recunosc că habar nu aveam. E greşeala mea că nu ştiam, greşeală pe care mi-o asum. De aia scriu acest nou articol.

Cu toate acestea, am şi eu o explicaţie şi o întrebare pentru bancă. Eu am vizualizat soldul la bancomatul acela nu pentru că venisem pentru vizualizare. Pe asta o pot face şi acasă. Eu am vizualizat soldul pentru că voiam să văd ce se întîmplă în urma încercărilor mele nereuşite de a scoate banii. Şi pentru că nu ştiam că vizualizările costă. Dar cîţi clienţi oare ştiu asta?

Şi mai e ceva. Am greşit, fireşte. Banca a procedat conform regulamentelor existente. Dar mie nu mi se pare totuşi OK să fiu taxat pentru vizualizări la bancomate. Şi mă mai aşteptam că în calitatea mea de client vechi al băncii (avem vreo 18 ani de colaborare) să mi se propună returnarea acestor 2 lei şi 36 de bani pe care i-am pierdut din ignoranţă. Nu mi s-a propus şi e păcat. Acum voi fi mult mai vigilent în faţa bancomatului.