O statuie a îndrăgostiților din Donbas, martoră tăcută a războiului

Într-o zi senină de vară, din iunie 2025, operatorul de imagine Mikita Șapovalov i-a fotografiat pe soldatul cu indicativul „Wolf”, de curând căsătorit, și pe soția sa Olena în fața unei statui a doi îndrăgostiți care se sărută, în orașul Drujkivka, din estul țării. În acea zi, piața era plină de viață.

„Întotdeauna era multă lume acolo, deoarece în apropiere se afla o piață”, își amintește cameramanul ucrainean. În timp ce cuplul poza, spune Șapovalov, tramvaiele treceau zgomotos, iar localnicii „se relaxau în cafenele sau veneau să-și facă cumpărăturile”. Mica piață era deja de mult timp locul preferat pentru ceremonii de nuntă și sesiuni foto, datorită apropierii sale de oficiul stării civile al orașului.

În noiembrie 2025, tramvaiele din Drujkvika au încetat să mai circule, în vreme ce luptele se apropiau tot mai mult. Astăzi, Monumentul Îndrăgostiților este înconjurat de ruinele războiului, iar cuplurile care se căsătoresc acolo își pun viața în pericol.

Irina Rîbakova, ofițer de presă al Brigăzii 93 Mecanizate din Ucraina, a postat pe 2 martie un videoclip în care soldații ucraineni fac eforturi să doboare o dronă care zbura chiar deasupra statuii îndrăgostiților și care a distrus apoi o mașină parcată în apropiere. Forțele ruse au înregistrat câștiguri teritoriale treptate, lente, în jurul orașului Drujkvika în ultimele luni. Armata invadatoare se află acum la mai puțin de 20 de kilometri de oraș, continuând să înainteze spre Kosteantinivka, din apropiere. Această distanță plasează Drujkvika în raza de acțiune a sistemelor de artilerie cu rachete și a dronelor cu rază lungă de acțiune, dotate cu fibră optică și imune la bruiaj.

Atacurile rusești, inclusiv cu bombe lansate de avioane, au ucis mai mulți oameni în oraș în ultimele săptămâni. La începutul lunii februarie, șapte persoane au fost ucise într-o piață din Drujkivka de o rachetă care, potrivit relatărilor, conținea muniție cu dispersie.

Piața mică din centrul orașului, unde se află statuia îndrăgostiților, a fost cândva locul unui monument al liderului bolșevic Vladimir Lenin, care a fost demontat în iunie 2015. Odată cu reconstrucția majoră a centrului orașului Drujkivka, Monumentul Îndrăgostiților a fost amplasat chiar lângă oficiul stării civile al orașului, în august 2019.

Pe 6 martie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ales monumentul îndrăgostiților din Drujkivka drept fundal pentru un scurt discurs video, în timp ce soldați înarmați patrulau în apropiere. După ce le-a mulțumit militarilor care luptă în apropiere de Drujkivka și în alte orașe din Donbas, el a avertizat că „aici, în regiunea Donețk, [forțele ruse] pregătesc o ofensivă de primăvară”.