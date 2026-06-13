Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

O statuie mai puțin la Kiev: ucrainenii dezbat moștenirea complicată a scriitorului rus Mihail Bulgakov

O statuie mai puțin la Kiev: ucrainenii dezbat moștenirea complicată a scriitorului rus Mihail Bulgakov O statuie mai puțin la Kiev: ucrainenii dezbat moștenirea complicată a scriitorului rus Mihail Bulgakov
Embed
O statuie mai puțin la Kiev: ucrainenii dezbat moștenirea complicată a scriitorului rus Mihail Bulgakov

Nici o sursă media

0:00 0:01:34 0:00

Locuitorii capitalei ucrainene au reacții mixte cu privire la îndepărtarea statuii scriitorului rus Mihail Bulgakov, autorul romanului „Maestrul și Margareta”. Născut la Kiev pe vremea când orașul făcea parte din Imperiul Rus, romancierul și dramaturgul a scris satire incisive și a criticat societatea sovietică. Dar mai nou, Institutul de Memorie Națională al Ucrainei a stabilit că Bulgakov simboliza și gândirea imperialistă rusă – conform căreia Ucraina era considerată o provincie rusă.

Vezi programe TV Vezi programe radio
XS
SM
MD
LG