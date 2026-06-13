Locuitorii capitalei ucrainene au reacții mixte cu privire la îndepărtarea statuii scriitorului rus Mihail Bulgakov, autorul romanului „Maestrul și Margareta”. Născut la Kiev pe vremea când orașul făcea parte din Imperiul Rus, romancierul și dramaturgul a scris satire incisive și a criticat societatea sovietică. Dar mai nou, Institutul de Memorie Națională al Ucrainei a stabilit că Bulgakov simboliza și gândirea imperialistă rusă – conform căreia Ucraina era considerată o provincie rusă.