O sugestie pentru candidaţi: fără fluturaşi electorali!

Ce luptă crâncenă a început pentru fotoliul călduţ de preşedinte al RM! O luptă serioasă, pe viaţă şi pe moarte, o bătălie care nu mai ţine cont de pandemie şi de alte fleacuri. Miza e mare!

Iar numărul candidaţilor tot creşte şi creşte. Mulţi jinduiesc să muncească pentru popor, şezând în fotoliul prezidenţial. Ultimul luptător care a urcat în ringul electoral e Violeta Ivanov, candidata Partidului Şor. Doamna Ivanov a mai muncit în Paridul Comunist şi Partidul Democrat, dar anume Partidul Şor i-a apreciat aptitudinile la justa valoare. Îi dorim succese!

Gălăgia e mare şi toţi candidaţii apelează la discernământul poporului, ne bombardează cu promisiuni şi strategii de primenire a ţării. Le mulţumim frumos tuturor! Energia lor ne încurajează, ne colorează existenţa. Îi ascultăm pe aceşti candidaţi şi… parcă nici Covid19 nu mai e!

Am o sugestie pentru toţi candidaţii la funcţia de preşedinte, pentru toţi, fără nici o excepţie. Fiţi mai up to date, mai aproape de post-modernitate şi nu ne mai bucşiţi cutiile poştale cu şomoiage de fluturaşi electorali. E un efort inutil şi o risipă de bani. Nimeni nu mai citeşte informaţia din acei fluturaşi electorali, şi chiar dacă aruncă o privire cineva, e limpede că nu îşi schimbă radical opţiunea, nu are revelaţii. E suficient că vă vedem la televizor, pe net şi uneori, mai rar, în carne şi oase. Nu mai cheltuiţi banii aiurea pe tone de hârtie care vor ajunge la tomberon. Nu au nici un impact fluturaşii ăştia electorali. Uitaţi de ei. Succese la alegeri. E limpede că nu puteţi deveni toţi preşedinţi, dar oricum vă dorim baftă!