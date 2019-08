Octavian Ursu: „N-am negat niciodată țara din care provin. Întotdeauna am lăudat România”

„Putem observa ce înseamnă 40, 45 de ani de socialism. A fost o mare pierdere la nivel economic în tot Estul Europei și să recuperăm aceste pierderi durează foarte mult, durează mai mult de o generație”, declară într-un interviu exclusiv cu Europa Liberă, Octavian Ursu, noul primar al orașului Görlitz din Germania.



Octavian Ursu este primul român care a câștigat un mandat de primar într-un oraș din Germania. Plecat din București în 1990, Octavian Ursu s-a stabilit la Görlitz, un orășel german de 70 de mii de locuitori, la frontieră cu Polonia.

Membru al partidului de guvernământ din Germania, Uniunea Creștin-Democrată, CDU, el a învins la alegerile locale din luna iunie candidatul partidului de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, partid care a câștigat teren în ultimii ani cu un mesaj puternic anti-migrație. Octavian Ursu a avut în turul doi sprijinit altor partide, care s-au temut că Görlitz va deveni primul oraş german condus de un extremist de dreapta. Confruntarea din micul orășel a fost urmărită cu atenție de presa germană și chiar de cea internațională.

​Octavian Ursu: „Eu, pe de o parte, din partea Uniunii Creștin-Democrate, venind ca și migrant și cu o poziție deschisă a orașului, o poziție europeană, iar, pe de altă parte, un polițist de aici din oraș care a făcut reclamă cu închiderea granițelor. Deci, poziții extrem de diferite. Iar aceste poziții au polarizat campania electorală și societatea în sine.”

Acum 80 de ani, Görlitz avea 125 mii locuitori, iar până în 1945 a făcut parte din provincia germană Silezia Inferioară, orașul fiind amplasat pe ambele maluri ale râului Neisse. În 1945 partea orașului situată la est de Neisse a trecut la Polonia, orașul fiind divizat în două, iar populația germană rămasă în partea de est a fost expatriată. Deși a suferit mult de pe urma acțiunilor militare din 1945, în partea centrală a orașului se mai păstrează multe monumente de arhitectură din epoca medievală și modernă.

Inclusiv această arhitectură a făcut din Görlitz un loc preferat de industria cinematografică – în acest orășel s-au filmat peste 100 de filme, iar orașul chiar a fost supranumit Görliwood.

​Octavian Ursu: „În oraș s-au filmat într-adevăr foarte multe filme, inclusiv de la Hollywood. Unul dintre cele mai vestite este Grand Budapest Hotel, care a luat și un Oscar. Orașul are o infrastructură foarte atractivă, este un oraș istoric, este renovat. Și există, pe de altă parte, și clădiri nerenovate, cineaștii au nevoie de această infrastructură. Și este foarte atractiv și din cauză că nu este așa de mare ca și oraș, deci, pentru noi este destul de simplu să lăsăm actorii și echipa de filmare într-o parte a orașului, să-i lăsăm în liniște să-și facă treaba fără să tulburăm întregul oraș. Și s-a dus vestea că se poate bine filma aici, că condițiile sunt bune și de aceea ne cunosc foarte mulți.”

Europa Liberă: Am văzut că au fost vreo trei sau patru filme anul trecut făcute, aveți ceva planificat și pentru anul acesta?

Octavian Ursu: „Da, există, după câte știu, anul viitor – se vor filma două filme aici care au legătură și cu Hollywood-ul. Dar mai mult nu am voie să spun.”

Octavian Ursu a urmăriе schimbările care au avut loc în ultimii 30 de ani în Estul Europei care, potrivit lui, sunt unele impresionante - țările din regiune au parcurs calea de la socialism la societăți europene deschise. Totuși, în ultimii ani tot mai accentuate sunt stările de spirit nostalgice și acest lucru se vede inclusiv în Germania, care a investit miliarde în reunificarea țării și în refacerea infrastructurii.

Octavian Ursu: „Putem observa ce înseamnă 40, 45 de ani de socialism. A fost o mare pierdere la nivel economic în această zonă estică, nu numai în fosta Germanie de Est, cunoaștem în tot Estul Europei. Și de aceea să recuperăm acum aceste pierderi durează foarte mult și durează mai mult de o generație.

Nu totul s-a dezvoltat așa cum s-au așteptat, poate, unii din societate...

Iar generația care a trăit toate aceste schimbări, sigur că o parte din oamenii din această generație sunt dezamăgiți și își doresc să ajungă să trăiască la același nivel ca și cei din Vestul Germaniei. Multe lucruri s-au dezvoltat foarte pozitiv, dar nu totul s-a dezvoltat așa cum s-au așteptat, poate, unii din societate.

Sigur că Germania de Est a avut un avantaj fantastic pe care nu l-a avut nicio țară din Estul Europei – Germania de Est a avut posibilitatea să preia un sistem care funcționa deja – un sistem economic care deja funcționa, un sistem financiar, un sistem legislativ. Toate aceste sisteme au trebuit recreate în celelalte țări din Europa de Est.”

Cât de ușor, sau de greu i-a fost să se afirme în politica din Germania? Iată ce spune primarul de Gorlitz, Octavian Ursu:

Octavian Ursu: „Nu am negat niciodată țara din care provin. Întotdeauna am lăudat România. Având această poziție, foarte mulți au apreciat faptul că nu mi-am negat fosta țară natală, ci am încercat întotdeauna să explic de ce anumite probleme sunt așa cum sunt acolo.

Și m-ați întrebat dacă m-a ajutat sau nu m-a ajutat? Ambele. Unii au văzut ca un dezavantaj faptul că sunt migrant. Alții au spus: „Da, pentru faptul că este un migrant și că s-a integrat într-un mod deosebit aici, în Germania, e cel potrivit pentru un oraș european”.

Deci, au fost și avantaje, și dezavantaje. Dar așa este în politică.”