O pană de curent la Moscova a provocat o perturbare majoră a internetului rusesc

Mai mulți interlocutori ai RBC, inclusiv un angajat al MMTS-9, au confirmat că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă la unele dintre etajele complexului. Cel mai mare operator rus de înregistrare a domeniilor și servicii de găzduire - „Reg.ru” („Рег.ру”) - a anunțat, la rândul său, că „unele servicii ar putea fi indisponibile din cauza unei pene de curent la un important nod de comunicații”.

MMTS-9 este unul din nodurile esențiale ale infrastructurii de internet din Rusia. Complexul găzduiește echipamente ale operatorilor de telecomunicații și furnizorilor de hosting, precum și infrastructura MSK-IX, cea mai mare platformă rusă de schimb de trafic internet.

Întreruperile serviciilor de internet au fost semnalate marți seara de utilizatori din mai multe regiuni ale Rusiei, cele mai multe sesizări venind din Moscova și Sankt Petersburg. Problemele au afectat furnizori precum Rostelecom, Lovit, Seven Sky, Almatel și Ecotelecom, precum și o serie de site-uri, rețele sociale, aplicații bancare, Discord și Steam.

În același timp, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe cartiere din Moscova, inclusiv Gagarinski, Hamovniki, Zamoskvorecie și Danilovski. În sud-vestul capitalei au fost evacuați vizitatorii centrului comercial „Gagarinski”. Canale de Telegram au relatat despre un incendiu și o posibilă explozie la o instalație energetică de pe strada Vavilov. Informația privind explozia nu a fost confirmată oficial.

Din cauza problemelor de alimentare cu energie de pe linia Kalujsk-Rijskaia a metroului din Moscova, intervalele dintre trenuri au fost temporar mărite. Ulterior, circulația a revenit la programul obișnuit.

Autoritățile responsabile de infrastructura urbană a capitalei au declarat că întreruperea de scurtă durată s-a produs „în legătură cu o comutare tehnologică a surselor de alimentare cu energie”. Potrivit autorităților, până la ora 21:24, ora Moscovei, furnizarea energiei către consumatori revenise la normal.

Rostelecom a precizat că, pe durata penei de curent, a utilizat surse de alimentare de rezervă, inclusiv generatoare diesel.

Rusia a bombardat una din centralele termoelectrice ale Ucrainei

Tot în seara zilei de marți, Rusia a lansat un atac masiv asupra uneia dintre centralele termoelectrice din Ucraina, deținută de compania energetică privată DTEK, provocând avarii semnificative și oprirea completă a producției de energie electrică.

DTEK a anunțat că echipamentele centralei au fost grav avariate în urma bombardamentului, fără să precizeze despre ce unitate este vorba.

„În urma atacului, centrala a fost nevoită să oprească complet producția de energie electrică”, a transmis compania.

DTEK deține opt centrale termoelectrice în mai multe regiuni ale Ucrainei. Potrivit companiei, de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, centralele sale au fost atacate de peste 230 de ori.

Unitățile DTEK sunt amplasate în regiunile Zaporojie, Luhansk, Donețk, Dnipropetrovsk, Vinița, Lvov și Ivano-Frankovsk.

De la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a atacat în repetate rânduri infrastructura energetică a Ucrainei. Începând din toamna anului 2025, forțele ruse și-au intensificat bombardamentele asupra sistemului energetic ucrainean.

Cu informații de la serviciile rus și ucrainean ale RFE/RL

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