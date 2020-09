Pandemia de COVID-19, paravan pentru abuzuri din partea administrației de la Tiraspol

Regimul de carantină se prelungește în regiunea transnistreană până pe 1 decembrie. Vor sau nu locuitorii regiunii să-și administreze vaccinul rusesc anti-Covid? Bacul peste Nistru de la Molovata ar putea fi supraaglomerat din cauza unei decizi a administrației de la Tiraspol de limitare a dreptului de circulație. Și 47 de tineri care participau la o petrecere cu muzică electronică au fost reținuți de forțele speciale ale miliției transnistrene și puși să semneze protocoale necompletate. Administrația transnistreană încearcă să acuze Centrul Apriori, un ONG de la Tiraspol, de organizarea petrecerii. Mărturii ale tinerilor reținuți și comentariile avocatului.

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a cerut legislativului regiunii să prelungească regimul de carantină până pe 1 decembrie. Măsura ar fi urmat să expire pe 30 septembrie. Președintele Igor Dodon consideră că trebuie depuse eforturi pentru a soluționa problema circulației, astfel încât și alegătorii din regiunea transnistreană să poată vota la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”. Întrebat dacă alegerile trebuie recunoscute, în condițiile în care cetățenii transnistreni nu vor putea vota, Igor Dodon a făcut referire și la riscurile legate de secțiile de vot de peste hotare.

Potrivit lui, Comisia Electorală Centrală a solicitat deschiderea a peste două sute de secții de vot în afara țării, dar în legătură cu pandemia COVID-19, aceste state ar putea să nu permită deschiderea numărului solicitat de secții de vot. Președintele susține că „și în aceste condiții, alegerile trebuie recunoscute, pentru că în astfel de condiții au loc alegerile în toată lumea”, scrie agenția IPN.

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oazu Nantoi, a depus un amendament la Codul electoral prin care propune ca „în statele care încalcă statutul de neutralitate al Republicii Moldova, prin dislocarea și menținerea ilegală de trupe militare pe teritoriul suveran, se organizează o singură secție de vot”. Amendamentul se referă la secțiile din Federaţia Rusă, care are dislocate trupe în regiunea transnistreană. În argumentare, Oazu Nantoi spune că autoritățile moldovene nu pot asigura un scrutin liber și corect pe teritoriul unui stat care încalcă dreptul internațional și constituția Republicii Moldova.

În pofida crizei sanitare și a celei economice, în regiunea transnistreană continuă investițiile în domenii mai puțin prioritare...

După reamenajarea parcului Reginei Ecaterina a II-a, Vadim Krasnoselski a inaugurat clădirea renovată a Statului major al forțelor armate transnistrene. Lucrările au fost făcute din Fondul de investiții capitale gestionat direct de Krasnoselski. Renovarea infrastructurii militare și o mai bună dotare a așa-numitei armate este una dintre prioritățile strategiei de dezvoltare a regiunii, adoptata de Tiraspol.

Săptămâna trecută în regiunea transnistreană a avut loc, timp de trei zile, concursul militar „Luptătorul comunității – 2020”, organizat al patrulea an de Grupul Operativ de Trupe Ruse staționat în regiunea transnistreană. La concurs au participat cinci echipe – din cadrul structurilor de forță transnistrene și cea a GOTR – care au concurat în șapte discipline, printre care depășirea obstacolelor, tragerile de luptă cu tehnica grea, competiția lunetiștilor, a personalului tehnic, a cercetașilor, medicilor și operatorilor de telefonie. Șeful GOTR, Dmitri Zelenkov, a declarat că scopul acestui concurs este de fapt transmiterea experienței către forțele armate transnistrene.

Una din liderele opoziției din Belarus, Svetlana Țihanovskaia, a cerut Minskului să permită unei misiuni internaționale să documenteze faptele comise de președintele Aleksandr Lukașenka și de guvernul său în timpul represiunii împotriva protestatarilor și presei, care au urmat alegerilor prezidențiale din 9 august. Vorbind la o sesiune specială de urgență a Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, de la Geneva, Țihanovskaia, care a participat prin legatură video, a cerut încetarea violențelor împotriva protestatarilor de către autoritățile din Belarus și noi alegeri prezidențiale libere și corecte.

Sesiunea a avut loc la o zi după ce Parlamentul European a adoptat în mod covârșitor o rezoluție – cu valoare de lege - care refuză recunoașterea lui Lukașenka ca președinte al Belarusului odată cu expirarea mandatului său actual în noiembrie, respingând rezultatele alegerilor din 9 august pe care opoziția și Occidentul le-au considerat trucate.

Colaboratorii politicianului rus de opoziție Alexei Navalnîi au declarat că urme ale agentului neurotoxic, cu care a fost otrăvit Navalnîi, s-au găsit pe sticla de apă din camera de hotel unde acesta înnoptase la Tomsk, în Siberia. Lui Navalnîi i s-a făcut rău pe 20 august, în avionul de la Tomsk la Moscova și este tratat în prezent la Berlin, unde a fost transferat la insistențele familiei. Un laborator independent din Germania a stabilit ulterior că Navalnîi a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din familia Noviciok (substanță catalogată drept armă chimică). Rezultatul a fost confirmat săptămâna trecută de două laboratoare din Franța și Suedia.

Directorul FBI, Christopher Wray, le-a spus congresmanilor americani că Rusia continuă să încerce să influențeze alegerile din SUA și că obiectivul său principal este „denigrarea” candidatului la președinția Partidului Democrat, Joe Biden. Directorul FBI a adăugat că cea mai mare îngrijorare a sa este că „o activitate constantă de dezinformare” va duce la pierderea încrederii în rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie dintre Biden și actualul președinte republican Donald Trump. Mărturia lui Wray vine în timp ce Casa Albă a minimizat rapoartele conform cărora Rusia ar încerca să-l ajute pe Donald Trump să recâștige Casa Albă.

***

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a cerut legislativului regiunii să prelungească regimul de carantină până pe 1 decembrie. Măsura ar fi urmat să expire pe 30 septembrie. Krasnoselski spune că a luat această decizie fiind îngrijorat de o posibilă creștere importantă a numărului de cazuri. În același timp, el a dispus ca centrul de testare de la Tiraspol să treacă la un regim de lucru non-stop, având în vedere că numărul de teste solicitate crește constant.

Chişinăul a reacționat exprimându-și regretul pentru această intenție...

Biroul de Reintegrare din cadrul Guvernului a emis un comunicat în care spune că „virusul nu trebuie utilizat în scopuri politice și în calitate de justificare pentru încălcarea drepturilor omului”. „Accesul la locul de muncă, la serviciile medicale, la educație, la libera circulație nu pot îngreuna și mai mult situația locuitorilor care necesită să se deplaseze”, se spune în comunicat.

Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că administrația transnistreană examinează posibilitatea de a-i obliga pe cei care intră în regiune să-și instaleze în telefon o aplicație specială care să permită monitorizarea locației acestora și să le controleze regimul de autoizolare. Sistemul electronic a fost deja aprobat și este gata să fie pus în practică. În plus, Vadim Krasnoselski vorbește și despre posibilitatea ca cei care s-au îmbolnăvit de coronavirus revenind din străinătate să-și plătească singuri tratamentul. „Este un principiu echitabil, spune un comunicat oficial al lui Krasnoselski. Statul, adică fiecare cetățean responsabil și care respectă legile nu trebuie să acopere cheltuielile pentru tratamentul celor care își neglijează securitatea”, citat închis. Costul tratamentului anti-Covid este acum calculat de specialiștii locali. Și astfel, pentru un locuitor al regiunii transnistrene nu doar că este practic imposibil să mai iasă din enclava separatistă, ei mai și riscă cheltuieli mari din propriul buzunar în caz de îmbolnăvire.

Asta, în condițiile în care mulți locuitori de pe malul stâng al Nistrului preferă să apeleze la medicii de pe malul drept pentru că aceștia sunt mai calificați. Însă în ultimul timp, centrul operativ de comandă, care emite permisiunile de ieșire din regiune, nu mai acceptă cererile de a merge la tratament pe malul drept.

Biroul de reintegrare de la Chişinău anunța recent că în prezent, peste 18 mii de persoane din regiunea transnistreană sunt arondate din punct de vedere medical la centrele medicale de pe malul drept al Nistrului, iar peste 12 mii de persoane primesc medicamente compensate.

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a dispus ca cele 11 puncte de control temporar instalate de Tiraspol...

Printr-o altă decizie, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a dispus ca cele 11 puncte de control temporar instalate de Tiraspol pe frontiera administrativă cu Republica Moldova la începutul pandemiei să fie dotate cu căldură și curent electric. Gestul a fost imediat interpretat ca un semnal că aceste puncte nu vor fi ridicate prea curând, iar subiectul a fost abordat în discuția cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch.

Pe fundalul acestor restricții, la Tiraspol, în parcul Reginei Ecaterina a II-a, renovat recent, și la cetatea Bender până la sfârșitul lunii noiembrie vor avea loc la fiecare sfârșit de săptămână concerte și festivaluri. Evenimente la care portul măștilor de regulă este mai mult o excepție, iar distanța de multe ori este practic imposibil de respectat. Pe acest fundal, administrația de la Tiraspol a cerut Moscovei să-i trimită vaccinul anti-Covid Sputnik-V, înregistrat de Federaţia Rusă.

***

Centrul analitic Levada de la Moscova a făcut un sondaj în cadrul căruia a studiat atitudinea cetățenilor ruși față de vaccinul rusesc anti-Covid.

Întrebarea sociologilor a fost formulată astfel: „Dacă vaccinarea va fi gratuită și benevolă, și nu obligatorie, sunteți gata să vă administrați acest vaccin?”. Au răspuns pozitiv 38 la sută dintre respondenți, în timp ce majoritatea – 54 la sută – nu sunt gata să se vaccineze.

Medicul rus Semen Galiperin, președintele Ligii apărării medicilor de la Moscova, spune că, chiar dacă în Rusia există o tradiție bogată în domeniul produceri de vaccinuri, totuși problema este că vaccinul anti-Covid, numit Sputnik-V, nu a trecut testele clinice complete. Nu sunt publicate nici măcar datele cu privire la primele două etape, cele finalizate, de testare, și nimeni nu poate spune cât de calitativ au fost ele făcute. Iar cea de a treia etapă, care cercetează comportamentul anticorpilor, este abia în curs.

„Nu avem date cu privire la caracterul inofensiv al acestui vaccin, iar întrebarea principală este cât de eficient este vaccinul rusesc - și nu avem niciun fel de date în acest sens, spune Semen Galiperin. Putem vorbi despre date relevante doar după ce sunt vaccinați zeci de mii de voluntari. Am văzut publicații în care producătorii vaccinului promit testări clinice ample. Cum se vor face acestea, în condițiile în care permisiunea pentru folosirea vaccinului în practica clinică deja există, nu este clar. Din punctul meu de vedere, în acest moment nu există raționamente destule pentru a include acest vaccin în practica clinică curentă”, spune medicul rus Semen Galiperin, președintele Ligii apărării medicilor.

***

Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a-i întreba pe oamenii de rând dacă și-ar administra vaccinul rusesc anti-Covid, vaccin pe care administrația de la Tiraspol l-a cerut deja Moscovei.

- Nu, nu voi administra acest vaccin – nici cu bani, nici gratuit. Pentru că nu cred în el.

- Îl voi administra – cum vor face toți, așa voi face și eu.

- Eu cred că oricum vom fi forțați cu toții – dacă nu vom face vaccinul, nu vor primi copii nici la grădiniță, nici al școală.

- Cred că e bine să-l punem – vedeți ce se face în lume, mor oamenii. Eu lucrez și nu vreau să mă îmbolnăvesc și să pun în pericol rudele, frații, surorile…

- Nu știu ce să vă răspund, pentru că nu știu cum să procedez – unii spun într-un fel, alții spun în altul…

- Nu voi administra vaccinul, organismul trebuie să se obișnuiască singur, să elaboreze imunitate. Nici eu nu mă voi vaccina, nici pe copii.

- Cel mai bine ar fi să facă testele mai ieftine, dar și la cele care se fac acum rezultatul trebuie așteptat 12 zile…

- Nu mi-am administrat niciodată vaccinul antigripale și nu voi face acest lucru nici acum. Toți virușii produc mutații și vaccinul e valabil de fapt pentru virușii din anii trecuți. Așa că nu cred în ceea ce ni se propune acum…

***

Întreprinderea de stat Bacul Molovata, care gestionează podul plutitor ce face legătura pe Nistru dintre mai multe sate subordonate Chişinăului, dar amplasate pe malul stâng al râului, anunță că administrația de la Tiraspol a interzis de vineri, 18 septembrie, tranzitul prin regiunea transnistreană a cetățenilor Republicii Moldova care și-au înregistrat domiciliul în satele Molovata Nouă, Cocieri, Roghi și Corjova după 3 iunie.

Pe 3 iunie președintele Igor Dodon și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, au discutat la telefon despre „facilitarea circulației” locuitorilor din satele din raionul Dubăsari, care nu pot trece pe malul drept al Nistrului decât cu bacul, după ce Tiraspolul a închis circulația terestră pe motivul luptei cu epidemia de COVID-19. Un comunicat de la Președinție anunța atunci că „oficialii au fost unanimi privind necesitatea simplificării reciproce a circulației locuitorilor între cele două maluri ale Nistrului”. S-a convenit ca locuitorii din satele respective să poată trece liber linia administrativă.

Însă administrația de la Tiraspol a decis vineri, 18 septembrie, să permită libera circulație doar persoanelor care aveau deja viza de reședință în aceste sate până la data de 3 iunie, când a avut loc discuția dintre Dodon și Krasnoselski. Asta, pentru că, susțin funcționarii de la Tiraspol, mai multe persoane profită de această înțelegere și își fac viză de reședință în satele subordonate Chişinăului pentru a circula în regiunea transnistreană fără a sta în carantină.

În acest context, într-o postare pe Facebook întreprinderea Bacul Molovata anunță că anticipează un trafic sporit de pasageri și autoturisme la podul plutitor peste Nistru și solicită celor care vor să ajungă în satele de pe malul stâng „să aibă o rezervă de timp la traversarea râului, să-și păstreze calmul și să respecte ordinea de îmbarcare”. „Angajații de la Bacul Molovata vor îndeplini curse adăugătoare pentru a vă ajuta să ajungeți acasă”, se spune în comunicat.

Duminică, Chişinăul oficial nu avea încă o reacție la decizia Tiraspolului.

***

Zeci de angajați ai așa-numitului minister al securității de la Tiraspol, înarmați cu pistoale automate, au descins la o petrecere cu muzică electronică organizată de un grup de tineri la o fermă abandonată din regiunea transnistreană. 47 de tinerii au fost încătușați, bătuți și puși cu fața la pământ, după care urcați în camioane și transportați la o secție de miliție din Bender. Acolo au fost intimidați, bătuți, sub pretextul percheziției fetele au fost dezbrăcate în public până la lenjerie, iar apoi toți cei reținuți au fost obligați să semneze procese verbale în alb. În tot acest timp, tinerii nu au avut acces la avocat și nu au putut lua legătura cu rudele.

Tinerii au fost acuzați oficial de încălcarea regimului de carantină...

Însă ținta adevărată pare să fie Centrul Apriori, o organizație neguvernamentală foarte vocală de la Tiraspol, care a fost acuzată într-un reportaj de la postul oficial de televiziune din regiune că ar fi organizat petrecerea. Liderii organizației neagă orice implicare și acuză autoritățile de presiuni și încercări de a închide nu doar un ONG incomod, ci și de a reduce la zero toate vocile critice care încă mai există în stânga Nistrului.

Petrecerea a avut loc în noaptea dinspre 12 spre 13 septembrie, reportajul a fost pus pe post însă pe data de 18 septembrie și acesta îl acuză direct de organizarea petrecerii pe liderul Centrului Apriori, Evgheni Dunaev, subliniind în același timp că organizația este finanțată din străinătate – acuzație destul de gravă în regiunea separatistă care ar putea implica răspundere penală dacă, după modelul rusesc, organizația nu este înregistrată ca „agent străin”.

Iată declarația unui angajat al MGB-ului transnistrean, care apare în reportaj:

„A fost primită o informație operativă că una din organizațiile neguvernamentale transnistrene finanțate din străinătate organizează un eveniment închis cu participarea tineretului informal, inclusiv a minorilor.”

Avocatul din regiunea transnistreană Stepan Popovski subliniază că reportajul nu amintește despre faptul că cei 47 de tineri au fost reținuți ilegal, au fost bătuți și tratați cu brutalitate.

Persoanele din forțele de ordine erau în uniforme militare fără semne distinctive. În timpul „operațiunii speciale” niciunul dintre ei nu s-a prezentat și nu a prezentat vreun motiv al reținerii. Tinerii au fost ticsiți în camionete și transportați la o secție de miliție de la Bender, fără să aibă acces la avocat, iar ulterior au fost forțați să semneze protocoale necompletate.

Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu unul dintre tineri, care a spus că cei reținuți au fost închiși toată noaptea, de la ora 1.00 până la 9.00 dimineața. Prima persoană, o tânără, a fost eliberată la ora 5.30 dimineața. Iată mărturia tânărului:

„Ne-am adunat pe teritoriul fermei abandonate în seara zilei de 12 septembrie pentru a organiza o petrecere. Am ales teritoriul, am pus containere pentru gunoi. Au venit tineri care scriu muzică electronică, au adus echipament, boxe, erau acolo și mulți pictori, designeri, fiecare expunea lucrurile pe care le creează, le inventează. Înainte de asta am avut o zi grea și la un moment dat m-am culcat pe o pătură și am adormit. M-am trezit de la faptul că cineva m-a înșfăcat de păr și m-a pus cu fața în praf. După cum am constatat mai târziu, erau angajații de la SOBRA – detașamentul special de reacție rapidă al miliției. Ei ne jigneau, ne înjurau, ne băteau peste mâini și picioare, ne calcau pe degetele de la mâini. Nimeni nu ne-a explicat nimic, ne-au spus doar să stăm culcați cu fața în jos. Fetele erau percheziționate, erau dezbrăcate până la lenjerie. Apoi ne-au urcat în camioane – acolo unde trebuie să fie câte 3-5 oameni, erau minim 20. Și uite-așa, stând practic unul peste altul, am fost duși la o secție de miliție de la Bender. Nimeni nu s-a gândit că ar trebui respectată distanța socială și părea că în general nu le pasă că suntem oameni vii.

Când am ajuns la secția de miliție, au început interogatoriile și niciun angajat nu purta mască. Erau imediat bătuți și înjurați cei care aveau curajul să ceară ca milițienii să se prezinte și să explice motivul reținerii și al acestui tratament inuman. Prietenii mei au fost amenințați că vor fi aruncați în subsol la ploșnițe și oameni fără adăpost dacă nu vor semna protocoalele. Unul din aceste protocoale era necompletat – adică noi trebuia să semnăm un document în care se poate mai târziu scrie orice. Către dimineață au început să ne dea drumul, unul câte unul, ni s-a spus că trebuie să mergem la centrul epidemiologic și să plătim amenda. Iar peste o săptămână, pe 18 septembrie, a apărut acest reportaj mincinos la postul public de televiziune, unde au fost incluse imagini și înregistrări care nu aveau nicio legătură cu petrecerea noastră”.

A fost mărturia unui tânăr arestat la petrecere, consemnată de corespondentul nostru la Tiraspol.

Într-o reacție la insinuările din reportajul postului oficial de televiziune, care susținea că organizator al petrecerii a fost Centrul Apriori, directorul acestei organizații, Evgheni Dunaev, a declarat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, dar și într-o declarație publicată pe site-ul organizației, că acțiunea este un act public de agresiune a administrației de la Tiraspol împotriva societății civile din regiune.

„Noi, membrii organizației obștești Centrul informațional și de drept Apriori, se spune în comunicat, declarăm oficial că nu avem nicio legătură cu organizarea petrecerii din 12 septembrie din satul Gâsca. Presa oficială din Transnistria depune eforturi pentru a ne prezenta drept organizatori ai acestui eveniment. Încercarea de a compromite una din cele mai importante organizații transnistrene de apărare a drepturilor omului este un act deschis de agresiune din partea statului împotriva întregii societăți civile transnistrene. Nu mizăm pe corectitudinea justiției transnistrene, dar vom contesta în judecată aceste dezinformări care compromit bunul nostru nume.

Suntem de asemenea de părere că împotriva tinerilor reținuți a fost nemotivat aplicată forța și au fost încălcate un șir de drepturi și libertăți constituționale.

Nu au existat motive legale pentru reținerea lor...

Din partea noastră, le vom asigura susținere legală”, se mai spune în declarația Centrului Apriori.

Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a stat de vorbă și cu juristul Centrului, avocatul Stepan Popovski. Recent, acesta a devenit cunoscut după ce a organizat un pichet individual în centrul Tiraspolului, cerând eliberarea activistului Ghenadi Ciorba, pe care îl consideră deținut politic, dar și demisia așa-numitului ministru de interne din regiune. Iată ce i-a spus Stepan Popovski corespondentului nostru:

Stepan Popovski: „În noaptea dinspre 12 spre 13 septembrie tinerii au organizat o petrecere „rave”, adică o petrecere cu dansuri și muzică electronică, este un trend la modă printre tineri, un gen de petrecere care se face într-o locație mai izolată sau în locuri abandonate. La ora unu noaptea acolo au dat buzna cei din trupele OMON, au intervenit foarte brutal, i-au pus pe tineri cu fața la pământ, i-au tratat foarte urât. Apoi au fost percheziționați. Fetele erau percheziționate de față cu toți cei din OMON. Tineri erau în jur de 50 de persoane, iar numărul celor din OMON era mult mai mare. Fetelor li se aruncau glume dezgustătoare de natură să umilească demnitatea umană.

Apoi pe toți i-au ticsit în câteva mașini în așa hal că abia dacă puteau să respire, unora chiar li s-a făcut rău din această cauză...

La secția de miliție din Bender li s-au luat toate lucrurile, au fost puși cu toții imediat cu fața la perete, cu mâinile în sus sprijinite de zid și picioarele depărtate - și așa au fost ținuți mult timp. Evident că tinerii nu au putut rezista mult în această poziție, dar s-au făcut excepții doar pentru fete, pe băieți i-au forțat să stea în continuare așa. Nu erau lăsați nici la toaletă. O fată a povestit că a vrut să meargă la toaletă și a fost însoțită de un angajat al miliției, care a stat și s-a uitat cum această își făcea nevoile fiziologice. Tinerii povestesc că în discuția cu ei era folosit doar limbajul necenzurat. La miliție au fost făcute protocoalele de încălcări administrative – tinerii au fost forțați să recunoască că au încălcat regimul de carantină și au fost impuși să spună că „își regretă benevol vina”. Niciun milițian nu s-a prezentat – nici în timpul reținerii, nici în secție. Miliția era fără semne distinctive, adică nu puteai să-și dai seama nici măcar ce grad are persoana. Protocoalele erau semnate sub presiune – băieții spun că erau gata atunci să semneze orice, pentru că erau amenințați să vor fi închiși în subsol, în celule cu deținuți. Plus că au fost și niște interogatorii foarte ciudate, două fete au fost duse într-o altă clădire, una a forțelor de pacificare, prin niște coridoare întunecate, în camere separate. Inițial era un interogatoriu dur, apoi s-a trecut la o tonalitate foarte blândă, li se făceau complimente pentru cum arată, li se propunea „prietenie”… Foarte ciudat interogatoriu, aș spune…”

Europa Liberă: Care a fost soarta acestor 47 de tineri mai departe, ce se întâmplă acum?

Stepan Popovski: „Ei au primit cu toții formulare necompletate – cu toții au semnat, doar ca să iasă de acolo. Tinerii care cereau un avocat au încasat-o mai mult – cel puțin unul dintre tineri a fost și a făcut expertiza medico-legală. Eu am ajuns acolo la ora 6.30. Prima persoană care a putut să anunțe ceva despre ce s-a întâmplat a făcut-o abia la ora 5.30 dimineața, când a fost eliberată. Fata m-a sunat imediat pe mine.

Când am ajuns la secția de miliție din Bender, nu mi s-a permis să intru să reprezint interesele clienților mei, iar milițienii au încercat să-mi explice legislația despre încălcările administrative. După ce semnau protocoalele, tinerii erau obligați să-și găsească telefonul, să-l deblocheze, după care telefonul le era luat, evident, fără acceptul lor. Li se citea corespondența, erau accesate pozele, de unii își băteau joc… A fost dezgustător… Ultimul tânăr a ieșit de acolo la ora 9 dimineața. Protocoale de reținere nu există. Acuzațiile de încălcare a normelor de carantină sunt formulate incorect. Niciuna dintre normele deciziei executivului nr. 209 cu privire la carantină nu este aplicabilă în cazul acestor tineri.”

Europa Liberă: Dvs., în calitate de avocat, ce încălcări, la modul concret, ați documentat în acest caz?

Stepan Popovski: „E o listă întreagă. Dreptul de a nu fi supus unui tratament dur, inuman, degradant – tinerii povestesc cum cei din forțele speciale i-au pus cu fața în pământ, și cum îi călcau pe mâini, cum erau loviți cu bastonele, erau înjurături permanente, inclusiv faptul că au fost puși să stea cu mâinile în sus la zid în secția de miliție… Prezumția de nevinovăție a fost încălcată, pentru că tinerilor nu le-au fost explicate drepturile lor, inclusiv dreptul de a nu mărturisi împotriva propriei persoane. Tot ce s-a întâmplat a avut loc sub presiune psihologică foarte puternică – erau obligați să spună că își regretă faptele și să fie de acord cu încălcările care li se imputau. Le-au fost date să semneze protocoale necompletate.

A fost încălcat dreptul la demnitate și onoare și la neimplicare în viața privată...

Aceste percheziții umilitoare ale fetelor de față cu tot personalul din OMON în general mi se par îngrozitoare. Accesarea informațiilor din telefoane este și acesta un abuz inimaginabil. A fost încălcat și dreptul la libertate și integritate fizică. Ei au fost arestați, însă un protocol al reținerii nu există, de integritate fizică nici nu poate fi vorba. A fost încălcat și dreptul la libera opinie și la întruniri. Posibilitatea de a te întâlni într-un cer de prieteni este o formă a libertății întrunirilor. A fost încălcat și dreptul la apărare, pentru că nu mi s-a permis să-i reprezint. Deci, cel puțin 8-9 prevederi constituționale care au fost în mod evident violate.”

Europa Liberă: Care sunt pașii următori, cum veți proceda? Și în ce măsură se poate miza pe faptul că în regiunea transnistreană chiar se va face dreptate în acest caz? Centrul Apriori a calificat deja acuzația că ar fi printre organizatorii acestei petreceri drept abuz și încercare de a închide organizația neguvernamentală.

Stepan Popovski: „Evident că vom apela la instanță, acum aceste dosare merg în judecată. În ceea ce privește Centrul Apriori, evident că acesta nu are nicio legătură cu această situație. Eu cred că pur și simplu postul de televiziune transnistrean face nu jurnalism, ci propagandă și promovează o atitudine ostilă față de organizațiile neguvernamentale din Transnistria, față de societatea civilă în general.

Încă un aspect – în reportaj se vorbește despre droguri și alcool. Dar nu există niciun protocol care să conforme acest lucru. Toate cele 47 de protocoale vizează doar încălcarea regimului de carantină.

Ceea ce face acum administrația de la Tiraspol - și pot aminti aici cazurile Kalik, Samonii, Ciorba, acuzați de extremism, iar acum cazul acestor tineri – sunt toate acțiuni de reprimare a dreptului la libera exprimare și la libertatea întrunirilor – două drepturi fundamentale care stau la baza unui stat democratic. Curtea Europeană a Drepturilor Omului vorbește despre acest lucru în fiecare dosar care vizează libertatea întrunirilor.”