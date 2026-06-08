Comisia Electorală Centrală de la Erevan a anunțat că, după numărarea a aproape 91% din buletinele de vot, Contractul Civil a obținut 50,1% din voturi.

Pe locul al doilea se afla alianța Armenia Puternică, considerată apropiată de Moscova, cu 23,4%. Iar pe locul al treilea se situase Alianța Armenia, condusă de fostul președinte Robert Kocearian, care este, de asemenea, văzută ca fiind favorabilă Rusiei - cu 9,8% din sufragii.

„Este o victorie istorică care va asigura cu siguranță continuitatea și dezvoltarea Armeniei și, desigur, vom avea o pace durabilă și instituțională”, a declarat Pașinian, într-o conferință de presă, la doar câteva ore după închiderea secțiilor de votare.

Liderul blocului de opoziție „Armenia Puternică”, Samvel Karapetian, a calificat rezultatele anunțate de autorități drept „rușinoase”. Potrivit lui, „văzând că rezultatele lor scad în mod rușinos, și scad de la minut la minut, au oprit numărarea voturilor, iar noi nici măcar nu știm ce vor prezenta mâine dimineață”.

Sondajele preelectorale indicau un sprijin de 24-32% pentru „Contractul Civil”, iar pentru „Armenia Puternică” de 9-11%, în timp ce mulți potențiali alegători se declarau „indeciși”.

Potrivit estimărilor inițiale, partidul lui Pashinian ar putea obține 61-63 de locuri în Adunarea Națională, dintr-un total de 105, ceea ce ar reprezenta o majoritate clară dacă rezultatele preliminare se vor confirma după centralizarea finală a voturilor.

Totuși, acest scor este sub cele 70 de locuri necesare pentru a adopta fără probleme modificările Constituției pe care Pașinian le-a declarat ca fiind necesare pentru a asigura pacea cu vecinul rival, Azerbaidjanul, precum și alte măsuri.

CEC a raportat o prezență la vot de 59%, dintr-un număr total de 2,5 milioane de alegători. Scrutinul este văzut ca un test al popularității premierului Nikol Pașinian, care a semnat un acord de pace controversat cu Azerbaidjanul și a depus eforturi de apropiere a țării de Occident, după decenii de dependență față de Rusia.

„Vom accepta orice alegere făcută de popor”, a declarat Pașinian reporterilor după ce și-a exprimat votul la o secție de votare din capitala Erevan.

Pașinian a afirmat că Armenia va urmări o politică externă echilibrată după alegeri, adăugând că „nu se pune problema alegerii” între Rusia și Occident.

Relațiile Erevanului cu Moscova au fost o temă electorală majoră în campanie, mai ales după decizia Rusiei de a impune restricții asupra exporturilor armene în ultimele săptămâni, ca răspuns la apropierea tot mai mare a țării de Occident.

Cu numai o zi înaintea alegerilor, sâmbătă, autoritățile armene au arestat șase candidați ai partidului „Armenia Puternică”, fără să anunțe motivul acestor rețineri. Liderul formațiunii, miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, se află în arest la domiciliu sub acuzația de a fi îndemnat la răsturnarea guvernului, acuzații pe care le respinge drept motivate politic.

În total, 18 formațiuni au concurat duminică, alegerile fiind monitorizate de 400 de observatori internaționali.

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